Στέφανος Παπαδόπουλος: «Δεν κατάλαβε ο Μαζωνάκης ότι με παρενόχλησε»

Ο νεαρός τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος φιλοξενήθηκε από τηλεοπτική εκπομπή και μίλησε ανοιχτά για τη μήνυση που έχει καταθέσει κατά του Γιώργου Μαζωνάκη. Σε συνέντευξή που έδωσε ο βράδυ της Πέμπτης 22/1 στην εκπομπή «Real View», ο Παπαδόπουλος μοιράστηκε με ειλικρίνεια το πώς έχει βιώσει όλο αυτό το διάστημα, τις αντιδράσεις που έχει δεχτεί και τις σκέψεις του γύρω από την υπόθεση.

Αρχικά, ο ίδιος παραδέχτηκε πως «Δεν περίμενα όλο αυτό το hate. Πίστευα ότι κάποιοι γονείς θα καταλάβουν. Ότι ένα παιδί 21 ετών κάτι λέει», αναφερόμενος στην έντονη κριτική που δέχτηκε από το κοινό και μέρη των μέσων ενημέρωσης. Τόνισε πως πολλοί τοποθετήθηκαν δημόσια για εκείνον «χωρίς να έχουν μιλήσει με μένα», κάτι που τον πείραξε ιδιαίτερα.

Ο Παπαδόπουλος δήλωσε ότι «Μέχρι τώρα δεν έχουν ειπωθεί όλα τα πράγματα για να μπορεί κάποιος να κρίνει» και ότι ήλπιζε σε μια πιο ουδέτερη αντιμετώπιση, καθώς πίσω του έχει μια οικογένεια που βιώνει επίσης τις αντιδράσεις του κόσμου. Όπως εξήγησε, «Με τους δικούς μου ανθρώπους όλα τα συζητάω. Απλά στο τέλος κάνω αυτό που θέλω εγώ», σημειώνοντας παράλληλα «Πολλοί φανατικοί εύχονταν πολύ άσχημα πράγματα μέχρι και για την οικογένειά μου».

Στέφανος Παπαδόπουλος: «Φοβόμουν και για τη σωματική μου ακεραιότητα»

Μιλώντας για τον τρόπο που βίωσε τα γεγονότα, τόνισε «Κάποια πράγματα θέλουν λίγο πρώτα να τα επεξεργαστείς. Εγώ όταν τελείωσε η συνεργασία, πίστευα ότι θα συνεχίσει η ζωή μου κανονικά, αλλά κάτι μέσα μου με “έτρωγε” και δεν μπορούσα να το αφήσω έτσι. Μετά ήταν να γίνει μια συναυλία με τον Μαζωνάκη που δεν πήγα. Μου είπαν “είτε να μιλήσω τώρα ή να φύγω”. Τα παιδιά με έκρυβαν, μαζί το βιώσαμε όλο αυτό. Δεν υπήρχε μάρτυρας μπροστά, αλλά έξω από το καμαρίνι υπήρχε μάρτυρας. Εμένα με αφορά τι γίνεται στη δική μου ζωή». Παράλληλα, εξήγησε ότι φοβόταν τόσο για την ψυχική όσο και για τη σωματική του ακεραιότητα: «Φοβόμουν και για τη σωματική μου ακεραιότητα κι ένιωθα άβολα να το πω στη μαμά μου γιατί δεν ήθελε να μπλέξω με τη νύχτα».

Μάλιστα, αποκάλυψε πως υπήρξαν περιστατικά που «ξεπερνούσαν τα όρια της ασέλγειας», υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα κάποιων συμπεριφορών που είχε βιώσει εντός του επαγγελματικού πλαισίου. Σε μια ακόμη αποστροφή της συνέντευξής του, επεσήμανε ότι «Ο Μαζωνάκης αν είχε αισθανθεί ότι με παρενοχλεί, δεν θα το επαναλάμβανε», υπογραμμίζοντας πως επρόκειτο για επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά που δεν θεωρεί ότι ήταν τυχαία.

Ακόμη, ο Παπαδόπουλος θέλησε να ξεκαθαρίσει λάθος εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι «Δεν έκανα like στον κύριο Μαζωνάκη όπως έγραψαν, αλλά στο “Voice”. Είναι πολύ λεπτό το ζήτημα για να το κρίνουμε από κάτι τέτοιο», δείχνοντας πως ζητήματα όπως τα «likes» στο Instagram δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση.

Τέλος, ο ίδιος δήλωσε πως θέλει να αλλάξει την αντίληψη ότι «δεν μιλάω γιατί είναι ο δυνατός». Με αυτή του τη δήλωση, ο Παπαδόπουλος προσπαθεί να ενθαρρύνει και άλλους που έχουν βιώσει παρόμοιες συμπεριφορές να μιλήσουν, λέγοντας: «Έχω δεχθεί μηνύματα από άτομα που έχουν ζήσει πράγματα από άλλα ονόματα του χώρου, αλλά φοβούνται»