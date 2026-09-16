Μεταναστευτικό: Η Ευρώπη αποφασισμένη για τη φύλαξη των συνόρων της

Τα γεγονότα στη Θέουτα και οι αφίξεις στην Κρήτη, αλλάζουν τα δεδομένα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν τόνισε την ανάγκη ενωμένης δράσης της Ευρώπης για τη φύλαξη των συνόρων της.
  • Προανήγγειλε νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης με αυστηρά κριτήρια.
  • Δεσμεύτηκε για την προστασία των συνόρων και την ενίσχυση της Frontex για ταχύτερες επιστροφές.
  • Υπογράμμισε τη σημασία της νόμιμης μετανάστευσης και της συνεργασίας με τρίτες χώρες.
  • Ανακοίνωσε νέα πρωτοβουλία για τις δεξιότητες και την απασχόληση των νέων στη Μεσόγειο.

Ένα από τα ζητήματα που έχουν προκαλέσει τριγμούς και αντιπαραθέσειις, την τελευταία δεκαετία στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Η σημερινή ομιλία της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν στο Στρασβούργο, είχε αρκετές αναφορές στην πραγματικότητα η οποία έχει διαμορφωθεί. 

Συγκεκριμένα, η Πρόεδρος της Κομισιόν στην ομιλία της αναφέρθηκε στις ακτές της Κρήτης: «Η Ευρώπη πρέπει να δράσει ενωμένη. Διαφορετικά, κινδυνεύει να διαλυθεί», είπε, επαναλαμβάνοντας ότι κάθε σύνορο των κρατών-μελών είναι ευρωπαϊκό σύνορο.

Μεταναστευτικό: Η Ευρώπη αποφασισμένη για τη φύλαξη των συνόρων της

Φωτογραφία ΑΡ

Με αφορμή τα γεγονότα στη Θέουτα της Ουκρανίας, η Φον Ντερ Λάιεν προανήγγειλε ένα νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης. «Θα ενεργοποιείται μόνο βάσει αυστηρά καθορισμένων κριτηρίων. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, θα επιτρέπει μια χρονικά περιορισμένη και αυστηρά καθορισμένη ευελιξία ως προς τις τυπικές διαδικασίες», είπε. Είναι κάτι που είχε ζητήσει με άρθρο του ο Έλληνας Πρωθυπουργός.

Ωστόσο, η Πρόεδρος της Κομισιόν ήταν ξεκάθαρη: «Το μήνυμα της Ευρώπης είναι σαφές: Θα τηρούμε πάντα τις αξίες και τα θεμελιώδη δικαιώματά μας. Όμως δεν θα κάνουμε ποτέ συμβιβασμούς όσον αφορά την προστασία των συνόρων μας. Εμείς, οι Ευρωπαίοι, αποφασίζουμε ποιος έρχεται στην Ένωσή μας και υπό ποιες συνθήκες. Και όχι οι διακινητές και οι έμποροι ανθρώπων».

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Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν πρότεινε επίσης την ενίσχυση της Frontex, ιδίως για την επιτάχυνση των επιστροφών. Επίσης βελτίωση στα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης σε συνεργασία με τρίτες χώρες. Θα διασφαλίσουμε τη δυνατότητα εντοπισμού και πρόβλεψης στον διαδικτυακό χώρο.

Επίσης, η Φον Ντερ Λάιεν μίλησε και υπέρ της νόμιμης μετανάστευσης. «Να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των ατόμων που αναζητούν προστασία. Να διευκολύνουμε την ασφαλή και νόμιμη μετανάστευση μέσω νέων Γραφείων Διευκόλυνσης (Gateway Offices) σε χώρες-εταίρους. Και να υπερασπιστούμε τις ελευθερίες του χώρου Σένγκεν», δήλωσε.

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Την ίδια στιγμή, «Θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τα βαθύτερα αίτια της παράτυπης μετανάστευσης. Πρέπει να συνεργαστούμε με τους γείτονές μας για την τόνωση των επενδύσεων. Για να προσφέρουμε στους νέους ουσιαστικές προοπτικές — ώστε να μην αναγκάζονται να ρισκάρουν τη ζωή τους. Θέσεις εργασίας, δεξιότητες, κατάρτιση, μαθητεία. Γι' αυτό ανακοινώνω σήμερα μια νέα πρωτοβουλία για τις δεξιότητες και την απασχόληση των νέων στη Μεσόγειο», συμπλήρωσε.

Υπερασπίστηκε το Σύμφωνο Μετανάστευσης, το οποίο «τώρα πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως». «Βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο. Έχουμε καταγράψει μείωση 55% στις παράτυπες αφίξεις τα τελευταία δύο χρόνια. Και περαιτέρω πτώση 35% φέτος. Πρόκειται για πραγματική πρόοδο», είπε.

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