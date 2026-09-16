Θρήνος για τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο: Πέθανε ο πατέρας του

Το ιδιαίτερο «αντίο» του δημοσιογράφου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος θρηνεί τον θάνατο του πατέρα του, Σπύρου Μπογδάνου, 90 ετών.
  • Ο Σπύρος Μπογδάνος πέθανε το πρωί της 14ης Σεπτεμβρίου στο σπίτι του στην Αθήνα.
  • Ο Κωνσταντίνος ανακοίνωσε την απώλεια μέσω Facebook, με μορφή επίσημης ανακοίνωσης της IATA.
  • Στη δημοσίευσή του, εξέφρασε τη συναισθηματική του κατάσταση με τη φράση: «Καλό ταξίδι και καλή αντάμωση πατέρα».
  • Δέχθηκε συλλυπητήρια από τους διαδικτυακούς του φίλους.

Δύσκολες ώρες βιώνει ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθώς έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών ο πολυαγαπημένος του πατέρας.

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Ο 90χρονος Σπύρος Μπογδάνος άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, στο σπίτι του στο κέντρο της Αθήνας, έχοντας στο πλευρό του τη δεύτερη σύζυγό του και τον γιο του.

Δύο μέρες μετά, ο γνωστός δημοσιογράφος, με ανάρτησή του στο Facebook, ανακοίνωσε την απώλεια του πατέρα του, επιλέγοντας έναν ιδιαίτερο τρόπο αποχαιρετισμού.

Κωνσταντίνος Μπογδάνος: Η ερωτική εξομολόγηση στη σύζυγό του

Ειδικότερα, η δημοσίευσή του είχε τη μορφή επίσημης ανακοίνωσης της IATA, όπου ο Σπύρος Μπογδάνος είχε εργαστεί μέχρι τη συνταξιοδότησή του.

Συνόδευσε το post του με ένα σύντομο μήνυμα, που όμως αποτύπωνε τη συναισθηματική του κατάσταση:

Η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Μπογδάνου για τον πατέρα του

«Καλό ταξίδι και καλή αντάμωση πατέρα», έγραψε λιτά ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, δεχόμενος τα συλλυπητήρια των διαδικτυακών του φίλων.

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