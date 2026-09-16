Δύσκολες ώρες βιώνει ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθώς έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών ο πολυαγαπημένος του πατέρας.
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Ο 90χρονος Σπύρος Μπογδάνος άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, στο σπίτι του στο κέντρο της Αθήνας, έχοντας στο πλευρό του τη δεύτερη σύζυγό του και τον γιο του.
Δύο μέρες μετά, ο γνωστός δημοσιογράφος, με ανάρτησή του στο Facebook, ανακοίνωσε την απώλεια του πατέρα του, επιλέγοντας έναν ιδιαίτερο τρόπο αποχαιρετισμού.
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Ειδικότερα, η δημοσίευσή του είχε τη μορφή επίσημης ανακοίνωσης της IATA, όπου ο Σπύρος Μπογδάνος είχε εργαστεί μέχρι τη συνταξιοδότησή του.
Συνόδευσε το post του με ένα σύντομο μήνυμα, που όμως αποτύπωνε τη συναισθηματική του κατάσταση:
«Καλό ταξίδι και καλή αντάμωση πατέρα», έγραψε λιτά ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, δεχόμενος τα συλλυπητήρια των διαδικτυακών του φίλων.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.