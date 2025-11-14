Κωνσταντίνος Μπογδάνος: Η ερωτική εξομολόγηση στη σύζυγό του

Μια άκρως ρομαντική ανάρτηση έκανε σήμερα Παρασκευή 14 Νοεμβρίου ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, με αφορμή την επέτειο του πρώτου ραντεβού που βγήκε με την πλέον σύζυγο και μητέρα της κόρης του, Ελένη Καρβέλα.

Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής του OPEN, μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια τρυφερή φωτογραφία με τη σύζυγό του, με την οποία σαν σήμερα βγήκε για πρώτη φορά σε ραντεβού πριν δέκα ολόκληρα χρόνια.

Σήμερα ζουν έναν ευτυχισμένο έγγαμο βίο με την μονάκριβη κόρη τους να κυριαρχεί στη ζωή τους!

«Πριν από δέκα χρόνια ακριβώς, σαν σήμερα το 2015, βγήκαμε το πρώτο μας ραντεβού. Το βράδυ εκείνο ξεκίνησαν τα δέκα ωραιότερα χρόνια της ζωής μου. Σε αγαπώ» έγραψε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος για τη σύζυγό του.

Η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Μπογδάνου

Λίγη ώρα μετά, πόσταρε μια ακόμα φωτογραφία της συζύγου πίσω από δεκάδες κόκκινα τριαντάφυλλα. «10 χρόνια είναι μια καλή αρχή ❤️», σχολίασε.