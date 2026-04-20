Από τα αλκοτέστ στα ναρκοτέστ - Πώς και σε ποιους οδηγούς θα γίνονται

Από τα αλκοτέστ στα ναρκοτέστ. Οι έλεγχοι της Τροχαίας περνούν σε μια νέα εποχή, καθώς τα τεστ ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών αναμένεται να ενταχθούν στα μπλόκα σε όλη τη χώρα.
Ποιες ουσίες ανιχνεύει το ναρκοτέστ
«Το τεστ ανιχνεύει ναρκωτικές ουσίες όπως μορφίνη, κοκαΐνη, ινδική κάνναβη, αμφεταμίνες, μεταμφεταμίνες. Η αξιοπιστία είναι περίπου 95 με 99%» αναφέρει ο κ. Βασίλης Βουδιγαρης, υπεύθυνος εισαγωγικής εταιρείας.
«Στον νέο κώδικα κυκλοφορίας που συντάχθηκε από τα υπουργεία Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη περιλαμβάνονται πλέον και τα ναρκοτέστ. Αναμένονται μετά το καλοκαίρι», τονίζει ο κ. Δημήτρης Αποστολόπουλος, Υπεύθυνος επικοινωνίας Ένωσης Αστυνομικών Β.Α. Αττικής.
Ποιοι οδηγοί όμως θα υποβάλλονται σε ναρκοτέστ; Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μάνου Σωτηρόπουλου στο Star, κυρίως οι οδηγοί που υποβλήθηκαν σε αλκοτέστ, βγήκε αρνητικό αλλά δεν... έπεισαν τους αστυνομικούς της Τροχαίας. Αν δηλαδή, παρατηρήσουν ύποπτες κινήσεις σε οδηγούς.
