Μέγαρα: Καραμπόλα με έξι οχήματα στην Αθηνών- Κορίνθου

Oυρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Αθήνα

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου ΙΝΤΙΜΕ
Μέγαρα: Καραμπόλα με έξι οχήματα στην Αθηνών- Κορίνθου
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Καραμπόλα έξι οχημάτων σημειώθηκε στην Αθηνών - Κορίνθου, στα Μέγαρα.
  • Το ατύχημα προκάλεσε μεγάλες ουρές αυτοκινήτων προς Αθήνα.
  • Δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες και οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστες.
  • Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Κυριακής, κατά την επιστροφή εκδρομέων.
  • Η κυκλοφορία στην περιοχή είναι δύσκολη με καθυστερήσεις.

Καραμπόλα μεταξύ έξι οχημάτων σημειώθηκε στην Αθηνών - Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων, με αποτέλεσμα να προκληθούν ουρές από αυτοκίνητα στο ρεύμα προς Αθήνα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν τραυματίες, ενώ παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

Το ατύχημα συνέβη το απόγευμα της Κυριακής, όποτε πολλοί εκδρομείς συνήθως επιστρέφουν στην πρωτεύουσα. 

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή χρειάζεται να αναμένουν καθυστερήσεις, καθώς κινούνται μετ' εμποδίων. Η κυκλοφοριακή πίεση παραμένει αυξημένη στο συγκεκριμένο τμήμα του οδικού δικτύου.

 

 

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