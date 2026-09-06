Μέγαρα: Καραμπόλα με έξι οχήματα στην Αθηνών- Κορίνθου

Καραμπόλα μεταξύ έξι οχημάτων σημειώθηκε στην Αθηνών - Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων, με αποτέλεσμα να προκληθούν ουρές από αυτοκίνητα στο ρεύμα προς Αθήνα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν τραυματίες, ενώ παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

Το ατύχημα συνέβη το απόγευμα της Κυριακής, όποτε πολλοί εκδρομείς συνήθως επιστρέφουν στην πρωτεύουσα.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή χρειάζεται να αναμένουν καθυστερήσεις, καθώς κινούνται μετ' εμποδίων. Η κυκλοφοριακή πίεση παραμένει αυξημένη στο συγκεκριμένο τμήμα του οδικού δικτύου.