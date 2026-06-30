Νέο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης (voucher) για την απόκτηση smartphone μπαίνει σε τροχιά εφαρμογής με στόχο την υποστήριξη ατόμων με αναπηρία και τη βελτίωση της πρόσβασής τους σε σύγχρονες υπηρεσίες επικοινωνίας. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις προγραμματίζεται να ανοίξει τον Νοέμβριο του 2026, ενώ το μέτρο στηρίζεται σε υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ τον Φεβρουάριο.

Δικαιούχοι θα είναι πολίτες που διαθέτουν πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.

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