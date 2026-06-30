Voucher έως 70 ευρώ για smartphone: Ποιοι το δικαιούνται

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Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Pexels
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέο πρόγραμμα voucher έως 70 ευρώ για smartphone για άτομα με αναπηρία.
  • Στόχος η βελτίωση της πρόσβασης σε σύγχρονες υπηρεσίες επικοινωνίας.
  • Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων θα ανοίξει τον Νοέμβριο του 2026.
  • Δικαιούχοι είναι πολίτες με πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.
  • Το μέτρο στηρίζεται σε υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ τον Φεβρουάριο.

Νέο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης (voucher) για την απόκτηση smartphone μπαίνει σε τροχιά εφαρμογής με στόχο την υποστήριξη ατόμων με αναπηρία και τη βελτίωση της πρόσβασής τους σε σύγχρονες υπηρεσίες επικοινωνίας. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις προγραμματίζεται να ανοίξει τον Νοέμβριο του 2026, ενώ το μέτρο στηρίζεται σε υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ τον Φεβρουάριο.

Δικαιούχοι θα είναι πολίτες που διαθέτουν πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%. 

Διαβάστε  ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 

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