Φωτιά Στα Εξαμίλια Κορινθίας - 112 Για Εκκένωση Δύο Οικισμών

Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (30/6) σε δασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο, στα Εξαμίλια Κορινθίας. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, λίγο μετά τις 6, η φωτιά βρίσκεται σε ύφεση ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν κι επιχειρούν ως την πλήρη κατάσβεση.

Συγκεκριμένα, για την κατάσβεση επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, στο έργο συνδράμουν εθελοντές, μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

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