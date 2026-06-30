Φωτιά Στα Εξαμίλια Κορινθίας - 112 Για Εκκένωση Δύο Οικισμών

Σε ύφεση η φωτιά στα Εξαμίλια Κορινθίας

Ήχησε το 112 για εκκένωση δύο οικισμών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.06.26 , 20:55 Τανιμανίδης σε Μπόμπα: «Τα πρώτα σου γενέθλια που είμαστε χώρια»
30.06.26 , 20:37 Τριπλή άρση ασυλίας για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου
30.06.26 , 20:19 BMW X5: Αποκαλύπτουμε το νέο μοντέλο
30.06.26 , 20:12 Φωτιά Ωραιόκαστρο: Θρίλερ με 11χρονο παιδί που αγνοείται
30.06.26 , 19:47 BYD: Ξεπερνά τα 5.000 οχήματα στην Ελλάδα
30.06.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Η εκπληκτική Βάνα έλυσε στο παρά 2 τον γρίφο
30.06.26 , 19:21 Καρακάση για υιοθεσία: «Το παιδί δυσκολεύεται, θέλουμε να μας εμπιστευτεί»
30.06.26 , 19:14 Όλγα Κεφαλογιάννη: Μνημόνιο συνεργασίας στον τουρισμό με τη Μ. Βρετανία
30.06.26 , 19:02 Αλλάζω Θερμοσίφωνα: Από σήμερα (30/6) οι πληρωμές
30.06.26 , 18:37 Voucher έως 70 ευρώ για smartphone: Ποιοι το δικαιούνται
30.06.26 , 18:23 Σε ύφεση η φωτιά στα Εξαμίλια Κορινθίας
30.06.26 , 18:22 Μητσοτάκης στο Υπουργικό: Έμφαση στην καταπολέμηση της ακρίβειας
30.06.26 , 18:19 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δώρο του Πάρη στον μπαμπά & η αντίδραση της Τούνη
30.06.26 , 18:17 Yokohama BluEarth-AllSeason2: Ανέβηκε κατηγορία
30.06.26 , 17:50 Η Ιωάννα Τούνη στην πισίνα κάνει... αέρα με 500ευρα και κάνει χαμό
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δώρο του Πάρη στον μπαμπά & η αντίδραση της Τούνη
Δανάη Μπάρκα για Φάνη Μπότση: «Δε συμπαθιόμασταν ιδιαίτερα»
Τάσος - Μενεξιά: Τρυφερές στιγμές στο σπίτι μετά το τέλος του MasterChef
Η Ιωάννα Τούνη στην πισίνα κάνει... αέρα με 500ευρα και κάνει χαμό
Αλλάζει ο καιρός: Μετά τα 39άρια έρχονται καταιγίδες και χαλάζι
Η Κατερίνα Καινούργιου «λιώνει» για την κόρη της - Το τρυφερό post
Φεύγει από τον Ant1 μετά από 19 χρόνια - «Του διοργάνωσαν πάρτι & δεν πήγε»
Φωτιά Ωραιόκαστρο: Θρίλερ με 11χρονο παιδί που αγνοείται
Τσιμτσιλή: Με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό στη βάφτιση της κόρης της Τσολάκη
H Σταματίνα Τσιμτσιλή με τέλειο street look
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Facebook/Παναγιώτης Κο
Φωτιά Στα Εξαμίλια Κορινθίας - 112 Για Εκκένωση Δύο Οικισμών
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (30/6) σε δασική περιοχή στον Άγιο Δημήτριο, Εξαμίλια Κορινθίας.
  • Η φωτιά είναι σε ύφεση, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν την κατάσβεση.
  • Στην επιχείρηση συμμετέχουν 65 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 18 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
  • Στη βοήθεια συμμετέχουν επίσης εθελοντές, μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (30/6) σε δασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο, στα Εξαμίλια Κορινθίας. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, λίγο μετά τις 6, η φωτιά βρίσκεται σε ύφεση ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν κι επιχειρούν ως την πλήρη κατάσβεση. 

Συγκεκριμένα, για την κατάσβεση επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, στο έργο συνδράμουν εθελοντές, μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ
 |
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
 |
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
 |
ΕΞΑΜΙΛΙΑ
 |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top