Cash or Trash: Ένα αντικείμενο για τους λάτρεις της δεκαετίας του

Νέο επεισόδιο σήμερα Τρίτη στις 20:50 στο Star

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Cash or Trash, Δευτέρα - Πέμπτη, στις 20:50 στο Star!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εκπομπή Cash or Trash με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη αλλάζει ώρα και προβάλλεται Δευτέρα έως Πέμπτη στις 20:50 στο Star.
  • Η εκπομπή συνεχίζει για 5η σεζόν, προσφέροντας δημοπρασίες και μοναδικά αντικείμενα με ιστορίες αξίας.
  • Στο επεισόδιο της Τρίτης 30 Ιουνίου, τρεις νέοι πωλητές παρουσιάζουν τα αντικείμενά τους, αξιολογούμενα από τον Θάνο Λούδο.
  • Οι αγοραστές διαγωνίζονται για σπάνια αντικείμενα, με στόχο να πετύχουν τις καλύτερες συμφωνίες.
  • Το Cash or Trash αποκαλύπτει την αξία παλιών αντικειμένων και προσφέρει αυθόρμητες διαπραγματεύσεις και γέλιο.

Το Cash or Trash, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, άλλαξε ώρα προβολής και θα προβάλλεται Δευτέρα έως Πέμπτη στις 20:50, στο Star.

Η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπά τα παλιά αντικείμενα συνεχίζει για 5η σεζόν να χαρίζει δυνατές δημοπρασίες, μοναδικά αντικείμενα και ιστορίες που κρύβουν ξεχωριστή αξία.

Cash or Trash: Ένα αντικείμενο για τους λάτρεις της δεκαετίας του

Απόψε, Τρίτη 30 Ιουνίου, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές, ενώ ο ειδικός εκτιμητής της εκπομπής, Θάνος Λούδος, αξιολογεί τα αντικείμενά τους, που κρύβουν ξεχωριστές ιστορίες.

Cash or Trash: «Είναι η πρώτη φορά που ο πωλητής "κατάπιε" το αντικείμενο»

Cash or Trash: Ένα αντικείμενο για τους λάτρεις της δεκαετίας του

Η Κωνσταντίνα έρχεται στο Cash or Trash αποφασισμένη να ζήσει μια ξεχωριστή εμπειρία. Η εκπομπή αποτελεί την αγαπημένη της καθημερινή συνήθεια και γι’αυτό, η αναζήτηση του κατάλληλου αντικείμενου έγινε με ιδιαίτερη προσοχή. Στο δωμάτιο των αγοραστών, η πωλήτρια απολαμβάνει με χαρά και ενθουσιασμό την πρώτη της τηλεοπτική δημοπρασία!

Cash or Trash: Ένα αντικείμενο για τους λάτρεις της δεκαετίας του

Ένα σετ από δύο μικρές πολυθρόνες, που παραπέμπει σε μία από τις πιο καλτ ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου, προκαλεί έντονο ανταγωνισμό στο δωμάτιο των αγοραστών του Cash or Trash. Το σετ του Μιχάλη κεντρίζει αμέσως το ενδιαφέρον τους, με τον Άλεξ Σταυρίδη να δείχνει ιδιαίτερα εντυπωσιασμένος! Πόσο αποφασισμένοι και γενναιόδωροι θα αποδειχθούν οι αγοραστές στη δημοπρασία;

Cash or Trash: Ένα αντικείμενο για τους λάτρεις της δεκαετίας του

Ένα αντικείμενο που μοιάζει «κομμένο και ραμμένο» στις προτιμήσεις του Θανάση Μαυρομάτη παρουσιάζεται στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash. Ο Βασίλης μπαίνει στο δωμάτιο των αγοραστών, ελπίζοντας να συναντήσει λάτρεις των αντικειμένων της δεκαετίας του '80, ώστε να πετύχει μια δυνατή συμφωνία.

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

Στο Cash or Trash η φωνή του Πατρινού Καρναβαλιού - Έκλεισε συμφωνία;

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς;

Το Cash or Trash θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash!

Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Cash or Trash: Ένα αντικείμενο για τους λάτρεις της δεκαετίας του

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

CASH OR TRASH

Νέο ραντεβού

Δευτέρα έως Πέμπτη στις 20.50

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
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CASH OR TRASH TRAILER
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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
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ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
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