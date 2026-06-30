AUTOHELLAS: Εισαγωγέας της AVATR στην Ελλάδα

Τα μοντέλα που έρχονται στην Ελλάδα

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AUTOHELLAS: Εισαγωγέας της AVATR στην Ελλάδα
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Η AVATR Technology οριστικοποίησε τη συμφωνία διανομής των μοντέλων της με τον Όμιλο Autohellas σε τελετή υπογραφής που πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο. Ο κος Yang Fan, Διευθυντής Διεθνούς Ανάπτυξης της AVATR και ο κος Γεώργιος Βασιλάκης, μέτοχος και CEO των εισαγωγικών εταιρειών αυτοκινήτων του Ομίλου της Autohellas, παρευρέθηκαν στην εκδήλωση μαζί με τον κο Alex Yang, Διευθυντή Ευρώπης και τον κο Μάριο Μπαρκή, Γενικό Διευθυντή καθώς και άλλα στελέχη και των δύο πλευρών, για να επισφραγίσουν την έναρξη αυτής της στρατηγικής συνεργασίας. Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα ορόσημο για την παρουσία της AVATR στη Νότια Ευρώπη και επιταχύνει τη στρατηγική παγκόσμιας ανάπτυξης της μάρκας.

Η AUTOHELLAS, βασιζόμενη στη μακρόχρονη τεχνογνωσία της, στην εμπειρία της στη διαχείριση premium μαρκών, στην ευρεία βάση ιδιωτών και εταιρικών πελατών, καθώς και στην ισχυρή παρουσία της στην αγορά αυτοκινήτου και υπηρεσιών κινητικότητας, θα εξασφαλίσει κορυφαίες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες της, ενισχύοντας την εμπειρία τους με τη μάρκα σε κάθε σημείο επαφής. Το εκτεταμένο δίκτυό της και το πλήρες φάσμα προσφερόμενων υπηρεσιών κινητικότητας θα αγκαλιάσουν τον ultra-premium χαρακτήρα των μοντέλων της AVATR, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία για τον πελάτη. Το λανσάρισμα της AVATR στην Ελλάδα αναμένεται στις αρχές του 2027 με την είσοδο στην αγορά του πολυτελούς SUV AVATR 07L και του υψηλών επιδόσεων Shooting Brake AVATR 06T.

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