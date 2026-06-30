Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ακρίβειας στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, τονίζοντας ότι θα υπάρξει εποπτεία της αγοράς ώστε να εφαρμοστεί η συμφωνία για δίμηνο «πάγωμα» στις τιμές των σούπερ μάρκετ και μειώσεις τιμών από τον Σεπτέμβριο.

Επίσης, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση για έωλες -όπως είπε- υπερφίαλες και ανυπόστατες εξαγγελίες. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έγινε, μια σειρά από μεγάλα έργα όπως ο σιδηρόδρομος, ο Ε65, το fly over και η επέκταση του μετρό στην Θεσσαλονίκη, αλλά και μία σειρά μεταρρυθμίσεων, όπως το εθνικό απολυτήριο, η υπαγωγή των πολεοδομιών στο κτηματολόγιο, ολοκληρώνονται το δεύτερο εξάμηνο, γεγονός που στέλνει ένα μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου δήλωσε ότι έχουν εντοπιστεί 2.900 υποθέσεις παράνομων επιδoτήσεων και έκανε λόγο για διαχρονική και διακομματική ασθένεια που λύθηκε εν κινήσει με την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Επίθεση κατά του προέδρου της ΕΛΑΣ Αλέξη Τσίπρα

Ο κ. Μητσοτάκης έκλεισε την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο με επίθεση κατά του προέδρου της ΕΛΑΣ Αλέξη Τσίπρα:

«Την ώρα που οι αντίπαλοί μας ασχολούνται με τις αντιφάσεις των κομμάτων τους, το δικό μας καθήκον είναι να στραφούμε στην κοινωνία και βέβαια σε κάθε ευκαιρία να απαντάμε σε, θα έλεγα, υπερφίαλες, έωλες, ανυπόστατες εξαγγελίες των πολιτικών μας αντιπάλων.

Είδαμε μία πρόσφατα, που αφορούσε τις τράπεζες. Είναι πραγματικά άξιον απορίας πώς αυτοί που έκλεισαν τις τράπεζες πριν από 11 χρόνια και φόρτωσαν δισεκατομμύρια, δεκάδες δισεκατομμύρια στις πλάτες των Ελλήνων φορολογουμένων, προκειμένου οι τράπεζες να μπορέσουν να ανακεφαλαιοποιηθούν, να έρχονται σήμερα και να εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν ακριβώς τα ίδια σφάλματα.

Εδώ νομίζω ότι ισχύει αυτό το οποίο έλεγε ο Ταλλεϋράνδος για τους Βουρβόνους: Δεν έμαθαν τίποτα και δεν ξέχασαν τίποτα"».

