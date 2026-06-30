Μητσοτάκης στο Υπουργικό: Έμφαση στην καταπολέμηση της ακρίβειας

Επίθεση σε Τσίπρα: «Θέλουν να επαναλάβουν τα ίδια»

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Πηγή: φωτογραφία Ευρωκίνηση/Τ. Μπόλαρη
Από την εισήγηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο υπουργικό συμβούλιο (βίντεο ΕΡΤ)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την προτεραιότητα στην καταπολέμηση της ακρίβειας στο υπουργικό συμβούλιο, με εποπτεία της αγοράς και πάγωμα τιμών στα σούπερ μάρκετ.
  • Ανακοίνωσε μειώσεις τιμών από τον Σεπτέμβριο και επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για ανυπόστατες εξαγγελίες.
  • Προγραμματισμένα έργα και μεταρρυθμίσεις θα ολοκληρωθούν το δεύτερο εξάμηνο, υπονοώντας εκλογές το 2027.
  • Εντοπίστηκαν 2.900 υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με μεταφορά του οργανισμού στην ΑΑΔΕ.
  • Επίθεση κατά Αλέξη Τσίπρα για τις τράπεζες και τις πολιτικές του αντιπάλου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ακρίβειας στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, τονίζοντας ότι θα υπάρξει εποπτεία της αγοράς ώστε να εφαρμοστεί η συμφωνία για δίμηνο «πάγωμα»  στις τιμές των σούπερ μάρκετ και μειώσεις τιμών από τον Σεπτέμβριο. 

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Επίσης, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση για έωλες -όπως είπε- υπερφίαλες και ανυπόστατες εξαγγελίες. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έγινε, μια σειρά από μεγάλα έργα όπως ο σιδηρόδρομος, ο Ε65, το fly over και η επέκταση του μετρό στην Θεσσαλονίκη, αλλά και μία σειρά μεταρρυθμίσεων, όπως το εθνικό απολυτήριο, η υπαγωγή των πολεοδομιών στο κτηματολόγιο, ολοκληρώνονται το δεύτερο εξάμηνο, γεγονός που στέλνει ένα μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. 

Σε συζήτηση με τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου δήλωσε ότι έχουν εντοπιστεί 2.900 υποθέσεις παράνομων επιδoτήσεων και έκανε λόγο για διαχρονική και διακομματική ασθένεια που λύθηκε εν κινήσει με την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Επίθεση κατά του προέδρου της ΕΛΑΣ Αλέξη Τσίπρα  

Ο κ. Μητσοτάκης έκλεισε την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο με επίθεση κατά του προέδρου της ΕΛΑΣ Αλέξη Τσίπρα

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«Την ώρα που οι αντίπαλοί μας ασχολούνται με τις αντιφάσεις των κομμάτων τους, το δικό μας καθήκον είναι να στραφούμε στην κοινωνία και βέβαια σε κάθε ευκαιρία να απαντάμε σε, θα έλεγα, υπερφίαλες, έωλες, ανυπόστατες εξαγγελίες των πολιτικών μας αντιπάλων.

Είδαμε μία πρόσφατα, που αφορούσε τις τράπεζες. Είναι πραγματικά άξιον απορίας πώς αυτοί που έκλεισαν τις τράπεζες πριν από 11 χρόνια και φόρτωσαν δισεκατομμύρια, δεκάδες δισεκατομμύρια στις πλάτες των Ελλήνων φορολογουμένων, προκειμένου οι τράπεζες να μπορέσουν να ανακεφαλαιοποιηθούν, να έρχονται σήμερα και να εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν ακριβώς τα ίδια σφάλματα.
Εδώ νομίζω ότι ισχύει αυτό το οποίο έλεγε ο Ταλλεϋράνδος για τους Βουρβόνους: Δεν έμαθαν τίποτα και δεν ξέχασαν τίποτα"». 
 

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