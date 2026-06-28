Κυριάκος Μητσοτάκης: «Επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση»

Το μήνυμα του πρωθυπουργού στην εβδομαδιαία ανασκόπηση

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STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: ΑΠΕ -ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)
Μητσοτάκης: Επιλέγουμε Τη Σύγκριση Αντί Για Τη Σύγκρουση
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απολογίζεται για τα τρία χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ, τονίζοντας την πρόοδο από το 2019.
  • Αναφέρει ότι εννέα στις δέκα προεκλογικές δεσμεύσεις έχουν ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης.
  • Η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο σε τομείς όπως η οικονομία, η υγεία και η παιδεία, αν και υπάρχουν ακόμη προβλήματα.
  • Ο πρωθυπουργός επισημαίνει την ανάγκη για σύγκριση αντί σύγκρουσης με την αντιπολίτευση.
  • Δεσμεύεται για συνεχείς αλλαγές έως το 2030, με στόχο την ενίσχυση της πολιτικής σταθερότητας.

Τη συμπλήρωση τριών ετών από την εκλογική νίκη της ΝΔ το 2023 αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του κατά την οποία κάνει απολογισμό του έργου που έχει γίνει σε αυτό το χρονικό διάστημα αλλά και από το 2019 όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας.

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«Την εβδομάδα που πέρασε συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από την ανανέωση της εμπιστοσύνης των πολιτών το 2023 και σε λίγες μέρες επτά χρόνια από τότε που οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μας ανέθεσαν, για πρώτη φορά το 2019, την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. Προσπαθώ καθημερινά να τιμώ αυτήν την εντολή. Ξέρω ότι οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις των πολιτών είναι υψηλές κι ότι δεν καταφέρνουμε πάντα να ανταποκριθούμε σε αυτές. Ωστόσο, από το 2019 η πατρίδα μας έχει καταγράψει αδιαμφισβήτητη πρόοδο σε πολλά πεδία πολιτικής. Γι' αυτό και σήμερα αντί του καθιερωμένου εβδομαδιαίου απολογισμού του κυβερνητικού έργου επέλεξα να μοιραστώ μαζί σας πόσο έχει προοδεύσει η πατρίδα μας από το 2019 έως σήμερα. Με τρόπο μετρήσιμο και τεκμηριωμένο», τονίζει ο πρωθυπουργός.

Και σημειώνει: «Δεν πιστεύω ότι οι πολίτες αποφασίζουν με βάση μόνο έναν απολογισμό. Κοιτούν -και σωστά- κυρίως μπροστά. Απαιτούν από εμάς να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι. Όμως, η συνέπεια που συνδέει τις δεσμεύσεις με τα αποτελέσματα που κάνουν λίγο καλύτερη τη ζωή των πολιτών καθημερινά είναι αυτή που χτίζει την εμπιστοσύνη.

Αυτό θέλουμε να είναι και το μεγαλύτερο συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Προσπαθούμε καθημερινά να είμαστε μια κυβέρνηση που αποδεικνύει στην πράξη ότι υλοποιεί σχεδόν το σύνολο των δεσμεύσεών της. Εννέα στις δέκα προεκλογικές μας δεσμεύσεις από το 2023 έχουν ήδη γίνει πράξη ή βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης. Και αυτό είναι ο καλύτερος δείκτης αξιοπιστίας».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει ότι «μέσα σε αυτά τα επτά χρόνια, η Ελλάδα άλλαξε σε πολλά» και επισημαίνει: «Από την οικονομία και την απασχόληση μέχρι την ψηφιακή λειτουργία του κράτους, την υγεία, την παιδεία και την ενίσχυση της άμυνας. Ξέρω καλά ότι δεν λύθηκαν όλα. Υπάρχουν ακόμη προβλήματα που δοκιμάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και γι' αυτά συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με την ίδια επιμονή. Όμως απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση. Τις δεσμεύσεις που μετατρέπονται σε χειροπιαστό αποτέλεσμα».

Ο πρωθυπουργός υπογραμμίζει πως «βρισκόμαστε στη μέση μιας δεκαετούς προσπάθειας αλλαγής της χώρας, με ορίζοντα το 2030, το ορόσημο δηλαδή των 200 χρόνων από τη συγκρότηση του σύγχρονου ελληνικού κράτους, μια προσπάθειας που δεν μετριέται με συνθήματα, αλλά με απτά αποτελέσματα».

«Γι' αυτό και σήμερα μοιράζομαι μαζί σας τον συνολικό απολογισμό του έργου μας από το 2019 έως σήμερα. Όχι για να σταθούμε στο χθες, αλλά γιατί όσα πετύχαμε μαζί αποτελούν τη βάση για όσα έχουμε χρέος να αλλάξουμε έως το 2030», συνεχίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και τονίζει: «Η πατρίδα προχωρά μπροστά. Με εθνική αυτοπεποίθηση, με σχέδιο και ενότητα, με πολιτική σταθερότητα που αποτελεί το καύσιμο για τολμηρές μεταρρυθμίσεις και δίκαιες αλλαγές. Και συνεχίζουμε».

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