ΝΔ: Τα 11 νέα πρόσωπα που «κλειδώνουν» για τα ψηφοδέλτια

Τουλάχιστον 50 υποψηφιότητες αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στον Ιούλιο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Νέα Δημοκρατία προετοιμάζεται για τις επόμενες εθνικές εκλογές με νέα ψηφοδέλτια.
  • Αναμένονται τουλάχιστον 50 νέα ονόματα υποψηφίων να ανακοινωθούν μέσα στον Ιούλιο.
  • 11 υποψήφιοι έχουν ήδη «κλειδώσει», προερχόμενοι από διάφορους τομείς, όπως η αυτοδιοίκηση και η νομική.
  • Σημαντικοί υποψήφιοι περιλαμβάνουν τον Θανάση Βισκαδουράκη στην Α' Αθηνών και τον Δημήτρη Σκουλό στη Β' Πειραιώς.
  • Συνεχίζονται οι επαφές με προηγούμενους υποψηφίους και εν ενεργεία αντιπεριφερειάρχες.

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται ο σχεδιασμός της Νέας Δημοκρατίας ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών, καθώς, πέρα από τις περιοδείες του πρωθυπουργού και των κορυφαίων στελεχών, βρίσκεται σε εξέλιξη και η κατάρτιση των «γαλάζιων» ψηφοδελτίων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε ο πολιτκός αναλυτής και παρουσιαστής του μεσημεριανού δελτίου ειδήσεων του Star, Γιώργος Ευγενίδης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, μέσα στον Ιούλιο αναμένεται να ανακοινωθούν τουλάχιστον 50 νέα ονόματα, τα οποία θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια της ΝΔ σε όλη τη χώρα.

Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Κυρανάκης, πραγματοποιεί συνεχείς επαφές με υποψήφιους, ενώ αρκετές περιπτώσεις θεωρούνται ήδη οριστικές.

Τα 11 πρόσωπα που έχουν «κλειδώσει»

Μεταξύ των υποψηφίων που έχουν «κλειδώσει» περιλαμβάνονται πρόσωπα από τον χώρο της αυτοδιοίκησης, της νομικής, της ιατρικής, αλλά και της τέχνης.

Στην Α' Αθηνών θα είναι υποψήφιοι ο περιφερειακός σύμβουλος και ηθοποιός Θανάσης Βισκαδουράκης, καθώς και η δικηγόρος Πώλα Δαμιανού.

Στη Β' Πειραιώς θα διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών ο γνωστός φωτογράφος Δημήτρης Σκουλός.

Στον Έβρο υποψήφια θα είναι η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ για τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης και συντονίστρια του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Έλενα Σώκου.

Στην Αργολίδα θα είναι υποψήφιος ο δικηγόρος Ζώης Σταυρόπουλος, ενώ στη Μεσσηνία υποψήφια θα είναι η επίσης δικηγόρος Πορφυλένια Κανελλοπούλου.

Στη Χαλκιδική «κλειδώνει» η υποψηφιότητα του δικηγόρου Νίκου Μπλόσκα, ενώ στην Κέρκυρα θα συμμετάσχει στα ψηφοδέλτια η πρώην δήμαρχος Μερόπη Υδραίου.

Στην Εύβοια υποψήφιος θα είναι ο δικηγόρος Απόστολος Σπανός, στην Ευρυτανία ο γνωστός ογκολόγος Κωνσταντίνος Τσιγαρίδας και στην Πιερία η περιφερειακή σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας Άννα Τζήκα, η οποία αποτελεί ένα από τα νεότερα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στα ψηφοδέλτια.

Συνεχίζονται οι επαφές με υποψηφίους

Παράλληλα, το επόμενο διάστημα αναμένεται να πραγματοποιηθούν νέες επαφές με όσους είχαν συμμετάσχει ως υποψήφιοι στις εκλογές του 2023, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν επιθυμούν να είναι εκ νέου υποψήφιοι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να συμμετάσχουν και εν ενεργεία αντιπεριφερειάρχες, ενώ οι ανακοινώσεις θα συνεχιστούν σταδιακά μέσα στον Ιούλιο, καθώς το κυβερνών κόμμα ολοκληρώνει τον σχεδιασμό του για τη στελέχωση των συνδυασμών του σε όλη την Ελλάδα.

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