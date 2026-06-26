Η συνάντηση Μητσοτάκη με τον Έλληνα αστροναύτη και το τάβλι στη Νέα Σμύρνη (βίντεο STAR)

Στην παρουσίαση του πρώτου ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου για το Διάστημα από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, παρέστη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού-Κέντρο «Ελληνικός Κόσμος».

Ο κ. Μητσοτάκης συζήτησε με τον Αδριανό Γολέμη, ιατρό διαστημικών αποστολών που ολοκληρώνει την εκπαίδευσή του ως αστροναύτης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA). «Δε νομίζω ότι πολλοί το 2019 θα φαντάζονταν ότι η Ελλάδα θα βρισκόταν εκεί που είναι σήμερα, με αρκετούς δορυφόρους στο διάστημα, με ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα γύρω από τις τεχνολογίες του διαστήματος να αναπτύσσει προϊόντα και εφαρμογές και με την ελληνική Πολιτεία μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης να έχει εξασφαλίσει 350 εκατ. για τα επόμενα τέσσερα χρόνια για να χρηματοδοτήσουμε τις επόμενες δράσεις μας στο διάστημα» τόνισε ο πρωθυπουργός.

O Κ. Μητσοτάκης με τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη Α. Γολέμη (φωτογραφία Ευρωκίνηση/ Σ. Δημητρόπουλος)

«Βλέπω στην τεχνολογία -μέσα σε αυτό εντάσσω και τις τεχνολογίες του διαστήματος και την Tεχνητή Νοημοσύνη και όλες τις εφαρμογές γύρω από την ψηφιακή μας πολιτική- μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα να κάνει ένα μεγάλο άλμα και να ξεπεράσει χώρες, οι οποίες ενδεχομένως ήταν μπροστά μας επειδή δεν πέρασαν μια μεγάλη κρίση».

Στην εκδήλωση παρέστη και ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, Αδριανός Γολέμης, για τον οποίο ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Θα ήθελα από τον Αδριανό να μεταφέρει, κυρίως στα σχολεία, στα νέα παιδιά, γιατί το διάστημα είναι σημαντικό, και να δράσει ως ένας καταλύτης έμπνευσης. Είναι μια ωραία στιγμή για τη χώρα, μία σημαντική στιγμή για τη χώρα, να μπορούμε να πούμε ότι εντός αυτού του χρονικού διαστήματος θα έχουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη».

Ο Αδριανός Γολέμης δήλωσε από την πλευρά του: «Έχοντας εργαστεί ως γιατρός αποστολών της ESA και συμμετέχοντας σήμερα στην ευρωπαϊκή εκπαίδευση αστροναυτών, νιώθω ιδιαίτερη χαρά για την απόφαση της Ελλάδας να προχωρήσει προς μελλοντική αποστολή στον ISS. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί σημαντική πρόοδο για τη χώρα μας στο διαστημικό τομέα, μέσα από την ευρωπαϊκή συνεργασία. Μπροστά μας ανοίγεται μια μεγάλη πρόκληση και ευκαιρία. Με συλλογική προσπάθεια, μπορούμε να οραματιστούμε την Ελλάδα ακόμη πιο κοντά στα αστέρια».

Στη Ν. Σμύρνη ο πρωθυπουργός - Συνομίλησε με πολίτες στην κεντρική αγορά και παρτίδα τάβλι με πολίτες!

Ο πρωθυπουργός επισκέφτηκε επίσης σήμερα το μεσημέρι τη Νέα Σμύρνη. Ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε αρχικά στο Milon Camp, όπου φιλοξενούνται καθημερινά αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά, στο πλαίσιο του θερινού προγράμματος του ιστορικού αθλητικού ομίλου Νέας Σμύρνης «Ο Μίλων».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί τα γήπεδα και να συνομιλήσει με τα παιδιά για τα αγαπημένα τους αθλήματα και τις ομάδες που υποστηρίζουν στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, ενώ τα ενθάρρυνε να προπονούνται με τους φίλους τους και να μην αφιερώνουν υπερβολικό χρόνο στις οθόνες των κινητών τηλεφώνων.

Παρτίδα τάβλι για τον Κ. Μητσοτάκη στη Νέα Σμύρνη (Intime News/ I.Βλασσοπούλου)

Αμέσως μετά ο πρωθυπουργός μετέβη στο καφέ όπου φιλοξενούνται δραστηριότητες του πολιτιστικού ομίλου φίλων τάβλι, όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τα μέλη και να παίξει μία παρτίδα!

Μητσοτάκης: Βόλτα στο εμπορικό κέντρο της Νέας Σμύρνης (Ευρωκίνηση Γ. Παναγόπουλος)

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περπάτησε σε εμπορικούς δρόμους της περιοχής και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με καταστηματάρχες και άλλους πολίτες.

