Παρελθόν από το ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100,3 αποτελεί ο Βασίλης Χιώτης μετά από 23 χρόνια παρουσίας στον Όμιλο ΣΚΑΪ. Ο Όμιλος ΣΚΑΙ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ευχαρίστησε τον δημοσιογράφο για την προσφορά του και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα του βήματα.

Bασίλης Χιώτης/ φωτογραφία από NDP/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO

«Ο Βασίλης Χιώτης υπέβαλλε την παραίτησή του από τη διεύθυνση του ΣΚΑΪ 100,3 και αποχωρεί από τον Όμιλο του ΣΚΑΪ. O Όμιλος τον ευχαριστεί για τη σημαντική συνεισφορά του και του εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα βήματά του» ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Ομίλου ενώ ο δημοσιογράφος ζήτησε να μεταφερθεί η παρακάτω δήλωσή του.

«Η αποχώρησή μου οφείλεται σε αυστηρά προσωπικούς λόγους. Ευχαριστώ τη διοίκηση του ΣΚΑΪ και ιδιαιτέρως τον κ. Γιάννη Αλαφούζο για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη του, όλα αυτά τα χρόνια.»



