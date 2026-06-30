Ποιο διευθυντικό στέλεχος του ΣΚΑΙ υπέβαλλε την παραίτησή του;

Τι ανέφερε σε ανακοίνωση του το κανάλι του Φαλήρου

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O Βασίλης Χιώτης παραιτήθηκε από τον ΣΚΑΙ

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Παρελθόν από το ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100,3 αποτελεί ο Βασίλης Χιώτης μετά από  23 χρόνια παρουσίας στον Όμιλο ΣΚΑΪ. Ο Όμιλος ΣΚΑΙ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ευχαρίστησε τον δημοσιογράφο για την προσφορά του και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα του βήματα. 

Ποιο διευθυντικό στέλεχος του ΣΚΑΙ υπέβαλλε την παραίτησή του;

Bασίλης Χιώτης/ φωτογραφία από NDP/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO
Κοσιώνη: H φράση του Βασίλη Χιώτη που τη συγκίνησε στο τελευταίο δελτίο

«Ο Βασίλης Χιώτης υπέβαλλε την παραίτησή του από τη διεύθυνση του ΣΚΑΪ 100,3 και αποχωρεί από τον Όμιλο του ΣΚΑΪ. O Όμιλος τον ευχαριστεί για τη σημαντική συνεισφορά του και του εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα βήματά του» ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Ομίλου ενώ ο δημοσιογράφος ζήτησε να μεταφερθεί η παρακάτω δήλωσή του.

Βασίλης Χιώτης: Βαρύ πένθος για τον δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ

«Η αποχώρησή μου οφείλεται σε αυστηρά προσωπικούς λόγους. Ευχαριστώ τη διοίκηση του ΣΚΑΪ και ιδιαιτέρως τον κ. Γιάννη Αλαφούζο για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη του, όλα αυτά τα χρόνια.»


 

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