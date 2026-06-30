Άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τα 1.500 και τα 2.500 ευρώ

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Πηγή: Φωτογραφία Ευρωκίνηση
Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα (βίντεο Mega)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2025-2026, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 30 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου.
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας stegastiko.minedu.gov.gr με κωδικούς TAXISnet.
  • Δικαιούχοι είναι φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από την κύρια κατοικία τους και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
  • Το επίδομα κυμαίνεται από 1.500 έως 2.500 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή και τη μορφή μίσθωσης.
  • Δεν δικαιούνται επίδομα φοιτητές που σπουδάζουν για δεύτερο πτυχίο ή διαμένουν σε φοιτητική εστία.

Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας,  οι δικαιούχοι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους από σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου.


Στεγαστικό επίδομα: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα - Πώς θα κάνετε αίτηση

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή stegastiko.minedu.gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet (username και password). 

Δικαιούχοι του στεγαστικού επιδόματος είναι φοιτητές που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και έχει στόχο να ενισχύσει οικονομικά τις οικογένειες των φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής μέσα από τη σχετική εγκύκλιο και την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου εδώ

Για να θεωρηθεί κάποιος δικαιούχος, η μίσθωση θα πρέπει να αφορά ακίνητο που βρίσκεται σε διαφορετική πόλη από την κύρια κατοικία του φοιτητή και εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας με την έδρα του πανεπιστημιακού του τμήματος.

Ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου ως «μία πόλη» θεωρούνται και περιοχές που απέχουν λιγότερο από 20 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης.

Στην Περιφέρεια Αττικής, εξαίρεση είναι οι  νησιωτικές περιοχές και περιοχές που απέχουν πάνω από 40 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η μίσθωση πρέπει να αφορά ακίνητο εντός της «πόλης» της Αθήνας.

Δεν δικαιούνται στεγαστικού επιδόματος:
όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση,
όσοι φοιτητές έχουν υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης ως προς τα εξάμηνα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου τους, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών,
όσοι διαμένουν σε φοιτητική εστία ή τους παρέχεται στέγαση από τη σχολή τους.

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα 2026: Τα ποσά ανά περιοχή 

Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα έχει αυξηθεί και διαμορφώνεται ως εξής:

1.500 ευρώ για φοιτητές με μεμονωμένη μίσθωση σε Αττική και Θεσσαλονίκη

2.000 ευρώ για φοιτητές με συγκατοίκηση σε Αττική και Θεσσαλονίκη

2.000 ευρώ για φοιτητές με μεμονωμένη μίσθωση στην υπόλοιπη Ελλάδα

2.500 ευρώ για φοιτητές με συγκατοίκηση στην υπόλοιπη Ελλάδα

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να υποβάλουν έγκαιρα την αίτησή τους και να συμβουλεύονται τις αναλυτικές οδηγίες της πλατφόρμας, ώστε να αποφευχθούν λάθη που μπορεί να οδηγήσουν σε απόρριψη.

Για να ολοκληρωθεί το αίτημα στεγαστικού επιδόματος, απαιτείται υποχρεωτικά και σωστά, η συμπλήρωση στο αντίστοιχο πεδίο, του αριθμού (IBAN) του τραπεζικού βιβλιαρίου του δικαιούχου. Θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση ο δικαιούχος του τραπεζικού βιβλιαρίου να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον δικαιούχο του στεγαστικού επιδόματος, δηλαδή το άτομο με τους κωδικούς taxisnet του οποίου πραγματοποιείται η εισαγωγή στην πλατφόρμα του στεγαστικού επιδόματος.

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