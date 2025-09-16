Στεγαστικό επίδομα: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα - Πώς θα κάνετε αίτηση

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την εκ νέου ενεργοποίηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για τρεις μόνο ημέρες, από την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025.

Η παράταση αυτή αφορά αποκλειστικά τους δικαιούχους που δεν είχαν προλάβει να καταθέσουν αίτηση στο αρχικό χρονικό διάστημα, από 30 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου 2025.

Περίοδος υποβολής : 16/09/2025 – 19/09/2025.

: 16/09/2025 – 19/09/2025. Δικαιούχοι: όσοι δεν υπέβαλαν αίτηση στην αρχική προθεσμία.

Στεγαστικό Επίδομα: Πώς να κάνετε αίτηση

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής πλατφόρμας στεγαστικού επιδόματος στη διεύθυνση: https://stegastiko.minedu.gov.gr.

Για την είσοδο στην εφαρμογή είναι απαραίτητοι οι κωδικοί TAXISnet που έχουν χορηγηθεί από την Α.Α.Δ.Ε.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο κατά το τριήμερο που έχει οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας. Στη σχετική εγκύκλιο περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του επιδόματος.