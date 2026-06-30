Μία νέα μεγάλη δύναμη ετοιμάζεται να διεκδικήσει σημαντικές διακρίσεις στην Euroleague της επόμενης σεζόν. Ο λόγος για την Βιλερμπάν, που από κομπάρσος θέλει να μεταμορφωθεί σε απόλυτο πρωταγωνιστή.

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Η ομάδα της Λυών, από εκεί που ήταν φαβορί για αποχώρηση από τη Λίγκα, και αποτελούσε «σάκο του μποξ» τα τελευταία χρόνια, επιχειρεί ένα εντυπωσιακό come back και όλοι συμφωνούν ότι θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα, την επόμενη τριετία.

Υπό την καθοδηγηση του Τόνι Πάρκερ, ο οποίος θα κάνει και το ντεμπούτο του ως προπονητής, και με την οικονομική στήριξη πανίσχυρων Αμερικανών παραγόντων, η Βιλερμπάν σαρώνει στο μεταγραφικό παζάρι, με τεράστια συμβόλαια και τις φήμερα για αλεπάλληλες «βόμβες» να δίνουν και να παίρνουν.

Ένα από το μεγάλα αστέρια που έχουν ήδη υπογράφψει, είναι ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Ο Γάλλος, πρώην αστέρας της Ζάλγκιρις, ανακοινωσε την αποχώρηση του από την ομάδα του Κάουνας, και εντός των επόμενων ορών θα ανακοινωθεί επίσημα από την Βιλερμπάν.

Και αυτή είναι μόνο η αρχή. Φέτος, στα περίχωρα της Λυών, αναμένεται να κάνουν την εμφάνιση τους, σπουδαία αστέρια.