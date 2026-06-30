Τριπλή άρση ασυλίας για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Λόγω μηνύσεων στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών

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Πρώτη Δημοσίευση: 30.06.26, 20:38
Τριπλή άρση ασυλίας για τη Ζωή Κωνταντοπούλου (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βουλή αποφάσισε τριπλή άρση ασυλίας για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου με 173 ψήφους υπέρ.
  • Η άρση αφορά 3 δικογραφίες σχετικές με τη δίκη των Τεμπών και μηνύσεις κατά της Κωνσταντοπούλου.
  • Η Κωνσταντοπούλου ζητά αναβολή για να παραστεί στη δίκη, προκαλώντας αντιπαράθεση με τον Πρόεδρο της Βουλής.
  • Καταγγέλλει πολιτική δίωξη και ποινικοποίηση της δράσης της από την κυβερνητική πλειοψηφία.

Τριπλή άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου είχαμε σήμερα στη Βουλή, με αφορμή τη δράση της ως συνηγόρου στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών, όπως ανέφερε ο κοινοβουλευτικός συντάκτης του Star Γιώργος Κολοβάτσιος,  στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα. 

Τέμπη: Ένταση στη δίκη μεταξύ συγγενών θυμάτων και Ζωής Κωνσταντοπούλου

Με 173 «ναι» η άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου      

Συγκεκριμένα,  η άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφασίστηκε με 173 «ναι» και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας θα βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης για 3 δικογραφίες, βάσει μηνύσεων δικαστικού υπαλλήλου και αστυνομικών για τη βιντεοσκόπηση γραφείων δικαστών, άλλα και για την ένταση στην είσοδο και εντός της αίθουσας της δίκης των Τεμπών, τις πρώτες μέρες.

Δίκη Τέμπη: Αποχή δήλωσε η πρόεδρος μετά από ένταση με την Κωνσταντοπούλου

«Πόλεμος» επιστολών με τον Πρόεδρο της Βουλής

Η κα Κωνσταντοπούλου ζήτησε με επιστολή της στον Πρόεδρο της Βουλής αναβολή, προκειμένου να παραστεί σήμερα στη δίκη των Τεμπών ως συνήγορος.

Ανταλλαγή επιστολών με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Ανταλλαγή επιστολών με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου 

Ο Νικήτας Κακλαμάνης την κάλεσε εγγράφως να εξετάσει αν μπορεί να ασκεί  ταυτόχρονα καθήκοντα στη Βουλή και στο δικαστήριο. 

Βουλή: Απίστευτος καβγάς της Κωνσταντοπούλου με βουλευτές της ΝΔ

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας καταγγέλλει από την πλευρά της πολιτική δίωξη από την κυβερνητική πλειοψηφία, ποινικοποίηση της δράσης της, όπως και ότι πίσω από τις μηνύσεις βρίσκονται πολιτικά κίνητρα.  
 

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