Τριπλή άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου είχαμε σήμερα στη Βουλή, με αφορμή τη δράση της ως συνηγόρου στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών, όπως ανέφερε ο κοινοβουλευτικός συντάκτης του Star Γιώργος Κολοβάτσιος, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Με 173 «ναι» η άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Συγκεκριμένα, η άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφασίστηκε με 173 «ναι» και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας θα βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης για 3 δικογραφίες, βάσει μηνύσεων δικαστικού υπαλλήλου και αστυνομικών για τη βιντεοσκόπηση γραφείων δικαστών, άλλα και για την ένταση στην είσοδο και εντός της αίθουσας της δίκης των Τεμπών, τις πρώτες μέρες.

«Πόλεμος» επιστολών με τον Πρόεδρο της Βουλής

Η κα Κωνσταντοπούλου ζήτησε με επιστολή της στον Πρόεδρο της Βουλής αναβολή, προκειμένου να παραστεί σήμερα στη δίκη των Τεμπών ως συνήγορος.

Ανταλλαγή επιστολών με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Ο Νικήτας Κακλαμάνης την κάλεσε εγγράφως να εξετάσει αν μπορεί να ασκεί ταυτόχρονα καθήκοντα στη Βουλή και στο δικαστήριο.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας καταγγέλλει από την πλευρά της πολιτική δίωξη από την κυβερνητική πλειοψηφία, ποινικοποίηση της δράσης της, όπως και ότι πίσω από τις μηνύσεις βρίσκονται πολιτικά κίνητρα.

