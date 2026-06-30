Ποια παρουσιάστρια πήγε στη Ζανζιβάρη και μας έδειξε φωτογραφίες;

Είδε τις γιγάντιες χελώνες και ήπιε τοπική μπύρα

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Επιμέλεια STAR.GR
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Η Εβελίνα Νικόλιζα αποκάλυψε γιατί δεν θα πήγαινε καλεσμένη στον Λιάγκα/ βίντεο Happy Day

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Εβελίνα Νικόλιζα ταξίδεψε στη Ζανζιβάρη, Τανζανία.
  • Δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Instagram.
  • Επισκέφθηκε γιγάντιες χελώνες και τη σπηλιά Salaam.
  • Απόλαυσε θαλασσινά και παραδοσιακά μπάρμπεκιου σε παραθαλάσσια εστιατόρια.
  • Γεύτηκε την τοπική μπύρα κατά τη διάρκεια της παραμονής της.

Ένα ταξίδι στην ημιαυτόνομη περιοχή της Τανζανίας στην Ανατολική Αφρική, τη Ζανζιβάρη έκανε η Εβελίνα Νικόλιζα.

Εβελίνα Νικόλιζα: Ο θυμός για τη μητέρα της και οι ακραίες δίαιτες

Η κόρη της Μπέσυς Αργυράκη η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού είπε να δείξει στους διαδικτυακούς της φίλους πώς περνάει δημοσιεύοντας φωτογραφίες στο Instagram.

 

 

Η παρουσιάστρια επισκέφθηκε τις γιγάντιες  χελώνες, πήγε στη σπηλιά Salaam, έκανε τα μπάνια της στη θάλασσα.

Εβελίνα Νικόλιζα: «Οι γονείς μου λένε να καταψύξω τα ωάριά μου»

 

 

Η Εβελίνα απόλαυσε τα φρέσκα θαλασσινά και τα παραδοσιακά μπάρμπεκιου σε εστιατόρια δίπλα στη θάλασσα. Ενώ γεύτηκε και την τοπική μπύρα.

 


 

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ΕΒΕΛΙΝΑ ΝΙΚΟΛΙΖΑ
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ΖΑΝΖΙΒΑΡΗ
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