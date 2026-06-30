Ένα ταξίδι στην ημιαυτόνομη περιοχή της Τανζανίας στην Ανατολική Αφρική, τη Ζανζιβάρη έκανε η Εβελίνα Νικόλιζα.
Εβελίνα Νικόλιζα: Ο θυμός για τη μητέρα της και οι ακραίες δίαιτες
Η κόρη της Μπέσυς Αργυράκη η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού είπε να δείξει στους διαδικτυακούς της φίλους πώς περνάει δημοσιεύοντας φωτογραφίες στο Instagram.
Η παρουσιάστρια επισκέφθηκε τις γιγάντιες χελώνες, πήγε στη σπηλιά Salaam, έκανε τα μπάνια της στη θάλασσα.
Εβελίνα Νικόλιζα: «Οι γονείς μου λένε να καταψύξω τα ωάριά μου»
Η Εβελίνα απόλαυσε τα φρέσκα θαλασσινά και τα παραδοσιακά μπάρμπεκιου σε εστιατόρια δίπλα στη θάλασσα. Ενώ γεύτηκε και την τοπική μπύρα.
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