Η Εβελίνα Νικόλιζα αποκάλυψε γιατί δεν θα πήγαινε καλεσμένη στον Λιάγκα/ βίντεο Happy Day

Ένα ταξίδι στην ημιαυτόνομη περιοχή της Τανζανίας στην Ανατολική Αφρική, τη Ζανζιβάρη έκανε η Εβελίνα Νικόλιζα.

Η κόρη της Μπέσυς Αργυράκη η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού είπε να δείξει στους διαδικτυακούς της φίλους πώς περνάει δημοσιεύοντας φωτογραφίες στο Instagram.

Η παρουσιάστρια επισκέφθηκε τις γιγάντιες χελώνες, πήγε στη σπηλιά Salaam, έκανε τα μπάνια της στη θάλασσα.

Η Εβελίνα απόλαυσε τα φρέσκα θαλασσινά και τα παραδοσιακά μπάρμπεκιου σε εστιατόρια δίπλα στη θάλασσα. Ενώ γεύτηκε και την τοπική μπύρα.



