Εβελίνα Νικόλιζα: Ο θυμός για τη μητέρα της και οι ακραίες δίαιτες

Σε μια συνέντευξη στη διαδικτυακή εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή, η Εβελίνα Νικόλιζα αναφέρθηκε σε πρώτο χρόνο στην παιδική της ηλικία, τη μητέρα της, Μπέσσυ Αργυράκη, και τη συναισθηματική της σχέση της με το φαγητό. Τέλος, μίλησε για μια ακόμη φορά για τη συνεργασία της με τη Ναταλία Γερμανού.

Ο θυμός για τη μητέρα της Μπέσσυ Αργυράκη

Μιλώντας αρχικά για την παιδική της ηλικία, περιέγραψε πως ένιωθε θυμό με την απουσία της μητέρας της από το σπίτι. Η Μπέσσυ Αργυράκη, ως τραγουδίστρια, αναγκαζόταν να λείπει συχνά, λόγω περιοδειών, κάτι που η μικρή Εβελίνα είχε μεταφράσει με λάθος τρόπο.

«Θύμωσα πολύ στη μητέρα μου, είχα θυμό γιατί έλειπε τόσο πολύ όταν ήμουν μικρή. Κάπως το μετέφραζα στο παιδικό μου μυαλό ότι αν ήμουν “καλύτερη”, η μαμά μου θα έμενε στο σπίτι, αλλά δεν είμαι “αρκετή” για να την κάνω να μη φεύγει και να κάθεται να με δει να μεγαλώνω.

Καταλαβαίνω τώρα πόσο λάθος είναι αυτό, αλλά τότε έβγαζε πολύ νόημα στο μυαλό μου», εξομολογήθηκε η Εβελίνα Νικόλιζα για τη σχέση της με τη μητέρα της, Μπέσσυ Αργυράκη.

Οι ακραίες δίαιτες και η συναισθηματική υπερφαγία

Η νεαρή τραγουδίστρια έχει δώσει αρκετές μάχες με τα παραπανίσια κιλά, όχι πάντοτε με τις σωστές μεθόδους.

«Τρώω, όταν είμαι στενοχωρημένη, χαρούμενη, νομίζω ότι μοιράζομαι όλα μου τα συναισθήματα με το φαγητό. Επειδή και η μαμά μου έκανε δίαιτες και διατροφές από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου ξεκινούσαμε μαζί», είπε αρχικά η Εβελίνα Νικόλιζα.

«Κάτι ακραίες δίαιτες που υπήρχαν τότε… 15 μέρες σούπα λαχανικών, πρωί, μεσημέρι βράδυ! Τρεις μέρες, τρία μήλα, τρία γιαούρτια… Είναι θάνατος αυτό για τον οργανισμό. Μία φορά έκανα τη δίαιτα του καρπουζιού, έτρωγα τρεις μέρες μόνο καρπούζι, είχα λιώσει», πρόσθεσε η Εβελίνα Νικόλιζα.

Εβελίνα Νικόλιζα: Η πρόταση συνεργασίας από τη Ναταλία Γερμανού

Η πρώτη επαφή με την τηλεόραση ήταν τα δοκιμαστικά που έκανε για την εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη. Η συνεργασία, όμως δεν προχώρησε, και μετά δέχτηκε πρόταση από τη Ναταλία Γερμανού.

«Έμαθα πολλά από εκεί. Είχαμε και πολύ καλές στιγμές. Είχαμε και κάποιες δύσκολες στιγμές.Είδα ότι στοχοποιούνται πάρα πολύ οι άνθρωποι που βγαίνουν να πουν μια αλήθεια τους. Είπα ότι πέρασα και δύσκολα και ότι η συνεργασία μου και η σχέση μου με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, την Ναταλία Γερμανού, έχει κλείσει. Σαν μία εταιρεία που έκλεισε και σφράγισε τα βιβλία της. Από εκεί και πέρα άκουσα ότι “να βγεις να μας πεις τι ακριβώς έχει γίνει” και “δεν μπορείς να πετάς λάσπη στον ανεμιστήρα”. Από έναν άνθρωπο που σε πολλές συνεντεύξεις έχει πει “είμαι πολύ δύσκολη στις συνεργασίες μου”, έχουν βγει άλλοι άνθρωποι κι έχουν πει ότι πέρασα πολύ δύσκολα στη συγκεκριμένη συνεργασία και ξαφνικά είμαι εγώ κακιά που είπα ότι πέρασα δύσκολα στη συγκεκριμένη συνεργασία», ανέφερε αρχικά η Εβελίνα Νικόλιζα.

«Είδα πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι με έχουν πιάσει εκτός τηλεόρασης να με ρωτήσουν για κουτσομπολιά για να μάθουν. Και όταν είδα και τον Γιώργο Λιάγκα συγκεκριμένα να λέει ότι “η αγαπητή κυρία Νικόλιζα να κάνει μόκο γιατί δεν είμαστε όλοι ίσα και όμοια”, εγώ σε έναν χώρο που στα αλήθεια δεν είναι όλοι ίσα και όμοια, δεν έχω θέση, δεν τη θέλω τη θέση μου εκεί. Αλήθεια στο λέω αυτό. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει σεβασμός», συμπλήρωσε η Εβελίνα Νικόλιζα.

«Εγώ δε θέλω να φοβάμαι. Γιατί υπάρχει μια αίσθηση που περνάει από τις ελληνικές οικογένειες και το είδα να συζητιέται το ότι όταν κάποιος σου δίνει μια δουλειά, οφείλεις να είσαι έτσι και αν πεις οτιδήποτε είσαι αχάριστος.

Όταν κάποιος σου δίνει μία δουλειά, δε σου χαρίζει μια δουλειά. Σου δίνει μία δουλειά γιατί κι εσύ του κάνεις τη δουλειά του. Αυτή είναι μια σχέση πάρε-δώσε. Οπότε, δεν μπορείς από ευγνωμοσύνη ούτε να δέχεσαι κακές συμπεριφορές, ούτε να τις καταπίνεις μετά και να είσαι τραλαλά τριλαλό επειδή κάποιος μου έδωσε μία δουλειά. Γι’ αυτό και μίλησα».