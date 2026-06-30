Tι της είχε πει η μαμά της πριν παντρευτεί/ βίντεο από Happy Day και Μαμάδες

Ιδιαίτερη μέρα είναι η σημερινή για την Ευδοκία Ρουμελιώτη καθώς σαν σήμερα, πριν 14 χρόνια παντρεύτηκε τον σύζυγό της Νικηφόρο Χαραγκιώνη.



Η δημοφιλής ηθοποιός δεν θα μπορούσε να ξεχάσει τη μέρα που με τον άνθρωπό της το 2012 ενώθηκε με τα Ιερά Δεσμά του Γάμου στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Ευδοκία Ρουμελιώτη-Νικηφόρος Χαραγκιώνης, Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ



Η ίδια δημοσίευσε μία φωτογραφία του συζύγου της γράφοντας στη λεζάντα:«Δεκατέσσερα ολόκληρα χρόνια έτσι μου κρατάς το χέρι σε όλα, ακριβώς όπως εκείνη την ευτυχισμένη μέρα. Σ'ευχαριστώ. Χρόνια μας πολλά!»



Την ευτυχία του ζευγαριού ολοκλήρωσε ο γιος τους, Δημήτρης που ήρθε στον κόσμο το 2015.

