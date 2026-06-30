Eυδοκία Ρουμελιώτη: Τα τρυφερά λόγια για τον σύζυγό της

Η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφία από τον γάμο τους

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ευδοκία Ρουμελιώτη γιορτάζει 14 χρόνια γάμου με τον Νικηφόρο Χαραγκιώνη.
  • Ο γάμος τους έγινε το 2012 στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας.
  • Η ηθοποιός ανάρτησε φωτογραφία του συζύγου της με τρυφερά λόγια.
  • Ευχαρίστησε τον σύζυγό της για την υποστήριξή του όλα αυτά τα χρόνια.
  • Το ζευγάρι έχει έναν γιο, τον Δημήτρη, που γεννήθηκε το 2015.

Ιδιαίτερη μέρα είναι η σημερινή για την Ευδοκία Ρουμελιώτη καθώς σαν σήμερα, πριν 14 χρόνια παντρεύτηκε τον σύζυγό της Νικηφόρο Χαραγκιώνη.

Ευδοκία Ρουμελιώτη: Η εξομολόγηση για το αυτοάνοσο


Η δημοφιλής ηθοποιός δεν θα μπορούσε να ξεχάσει τη μέρα που με τον άνθρωπό της  το 2012 ενώθηκε με τα Ιερά Δεσμά του Γάμου στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Ευδοκία Ρουμελιώτη-Νικηφόρος Χαραγκιώνης, Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ευδοκία Ρουμελιώτη-Νικηφόρος Χαραγκιώνης, Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ


Η ίδια δημοσίευσε μία φωτογραφία του συζύγου της γράφοντας στη λεζάντα:«Δεκατέσσερα ολόκληρα χρόνια έτσι μου κρατάς το χέρι σε όλα, ακριβώς όπως εκείνη την ευτυχισμένη μέρα. Σ'ευχαριστώ. Χρόνια μας πολλά!»

 

 


Την ευτυχία του ζευγαριού ολοκλήρωσε ο γιος τους, Δημήτρης που ήρθε στον κόσμο το 2015.
 

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