Μια ιδιαίτερα φορτισμένη βραδιά έζησε ο Πάνος Μουζουράκης στη Λεμεσό, καθώς η συναυλία του πραγματοποιήθηκε μόλις μία ημέρα μετά την ξαφνική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο καλλιτέχνης εμφανίστηκε στη σκηνή του Δημοτικού Κηποθεάτρου Λεμεσού έχοντας εμφανή τη συγκίνησή του. Ανάμεσα στα τραγούδια, θέλησε να μοιραστεί με το κοινό σκέψεις και αναμνήσεις από τον φίλο και συνεργάτη του, με τον οποίο είχε αναπτύξει μια ξεχωριστή σχέση τα τελευταία χρόνια.

Η κοινή τους παρουσία στο «The Voice» είχε φέρει τους δύο καλλιτέχνες ακόμη πιο κοντά. Τα πειράγματα και οι αυθόρμητες στιγμές μεταξύ τους είχαν γίνει πολλές φορές viral, αποτυπώνοντας τη χημεία που υπήρχε ανάμεσά τους.

Αυτή τη φορά, όμως, ο Πάνος Μουζουράκης βρέθηκε στη δύσκολη θέση να μιλήσει για τον Γιώργο Μαζωνάκη σε παρελθοντικό χρόνο.

Θυμήθηκε την πρώτη φορά που τον είχε δει να τραγουδά στην Κρήτη, αλλά και τη γνωριμία τους στα καμαρίνια. Μίλησε για τη χαρακτηριστική φωνή του, την έντονη σκηνική του παρουσία και τη μοναδικότητά του, κάνοντας λόγο για έναν «σπουδαίο καλλιτέχνη».



«Μπορεί να έλεγε “Εγώ πέθανα και εσύ κάνεις συναυλίες;”»

Σε μια προσπάθεια να διαχειριστεί τη συγκίνησή του, ο Πάνος Μουζουράκης επιστράτευσε το χιούμορ, φανταζόμενος τι θα μπορούσε να του πει ο Γιώργος Μαζωνάκης αν παρακολουθούσε τη συναυλία από ψηλά.

«Από εκεί πάνω που μας βλέπει θα ήθελε να περάσουμε καλά. Δεν ξέρω, μπορεί να έλεγε “Τι κάνεις ρε μ@@@ Μουζουράκη; Εγώ πέθανα και εσύ κάνεις συναυλίες;”. Αλλά νομίζω, εάν με έκραζε για κάτι, θα ήταν για να σταματάω να μιλάω και να τραγουδήσω… Δεν είναι εύκολο σήμερα αλλά ευχαριστώ», είπε, προκαλώντας συγκίνηση στο κοινό.

Ο ίδιος θέλησε να ξεκαθαρίσει και τη στάση του απέναντι στα social media, καθώς δέχθηκε σχόλια για το γεγονός ότι δεν έκανε κάποια δημόσια ανάρτηση μετά την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως εξήγησε, δεν θεωρεί πως κάθε προσωπική απώλεια πρέπει να μετατρέπεται σε δημόσια δήλωση.

«Δε θέλω να πω κάτι απλά για να πω», ανέφερε, τονίζοντας πως οι άνθρωποι που βρίσκονταν κοντά στον Γιώργο Μαζωνάκη δεν είναι υποχρεωμένοι να δημοσιοποιούν τον τρόπο με τον οποίο βιώνουν το πένθος τους.

«Λες και είμαστε υποχρεωμένοι να διαχειριστούμε τη θλίψη και το πένθος μας και να το κάνουμε δημόσιο αγαθό. Μερικές φορές η σιωπή μιλάει πιο πολύ», είπε χαρακτηριστικά.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με έναν ιδιαίτερα συμβολικό τρόπο. Ο Πάνος Μουζουράκης αφιέρωσε στον Γιώργο Μαζωνάκη ένα τραγούδι του Robbie Williams και στη συνέχεια ερμήνευσε ένα ακόμη κομμάτι που είχε συνδεθεί με τον αγαπημένο καλλιτέχνη.

Εμφανώς συγκινημένος και με τη φωνή του να «σπάει» σε ορισμένα σημεία, ο Πάνος Μουζουράκης τίμησε έτσι τη μνήμη του φίλου του, επιλέγοντας να τον αποχαιρετήσει με τον τρόπο που γνωρίζει καλύτερα: μέσα από τη μουσική.