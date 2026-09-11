Μια σοβαρή καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση ενός 9χρονου κοριτσιού ερευνούν η Αστυνομία και η Εισαγγελία Βόλου.

Σύμφωνα με το gegonotanews, η έρευνα ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης, όταν το παιδί μίλησε στους γονείς του και τους εξομολογήθηκε τι του συνέβη. Ο πατέρας μετέφερε την 9χρονη στο Κέντρο Υγείας προκειμένου να εξεταστεί.

Μόλις οι γιατροί ενημερώθηκαν για την υπόθεση, ειδοποίησαν την Αστυνομία. Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της 9χρονης στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου την εξέτασαν παιδίατρος και γυναικολόγος, ενώ στη φροντίδα της συμμετείχε και παιδοψυχολόγος. Παράλληλα, ενημερώθηκε η Εισαγγελία.

Βόλος: Το παιδί «έδειξε» συγκεκριμένο πρόσωπο

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο, από όσα ανέφερε το παιδί κατονόμασε συγκεκριμένο πρόσωπο στους γονείς του, οι οποίοι έχουν υποδείξει στις Αρχές.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν τώρα να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί, πότε φέρεται να συνέβη και αν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό ή αν η κακοποίηση είχε μεγαλύτερη διάρκεια.

Η 9χρονη παραμένει στο Νοσοκομείο Βόλου και βρίσκεται υπό την παρακολούθηση παιδοψυχολόγου. Στόχος είναι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εξετάσεις και να διασφαλιστεί ότι η ομαλή επιστροφή στο σπίτι της.