Σοφία Καρβέλα: Τα «Χρόνια πολλά» της Άννας Βίσση κι η τούρτα - έκπληξη!

Γενέθλια είχε την περασμένη Κυριακή η Σοφία Καρβέλα, η οποία έκλεισε τα 42 της χρόνια. Η ίδια μάλιστα, φρόντισε να τα γιορτάσει, στη Νέα Υόρκη, εκεί όπου είναι η βάση της.
Χθες το βράδυ, μάλιστα, έκανε ένα εορταστικό οικογενειακό δείπνο, στο οποίο βρέθηκαν η μητέρα της Αννα Βίσση κι ο εφοπλιστής Γιάννης Κούστας με τη σύζυγό του, Δήμητρα Μέρμηγκα Κούστα.
Η «Απόλυτη», ωστόσο, έκανε έκπληξη στην κόρη της, με μία πρωτότυπη και ιδιαίτερη τούρτα, η οποία ήταν σε κόκκινο χρώμα, με μαύρους φιόγκους γύρω-γύρω, και στο κέντρο της τούρτας, μία φωτογραφία της ίδιας της Σοφίας Καρβέλα, κρατώντας μία ντίσκο μπάλα. Μάλιστα, γραμμένη πάνω στην τούρτα ήταν η ευχή: «Happy Birthday Disco Girl! We all love you!».
Σε σχετικά πρόσφατες δηλώσεις, η Άννα Βίσση, είχε μιλήσει για την κόρη της στις τηλεοπτικές κάμερες, αποκαλύπτοντας κάτι που έχει μετανιώσει: «Θα ήθελα πάρα πολύ τότε, αφού γέννησα τη Σοφία, να μπορούσα να της δώσω ένα αδερφάκι. Ακούγεται μελό, το ξέρω, αλλά το έχω μετανιώσει. Δε γυρίζει πίσω πια».