Άννα Βίσση: Στη Νέα Υόρκη και σε αγώνα NBA μαζί με τα εγγόνια της

Οικογενειακές στιγμές στη Νέα Υόρκη απολαμβάνει αυτές τις μέρες η Άννα Βίσση, συνδυάζοντας ξεκούραση και πολύτιμες στιγμές με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Η απόλυτη Ελληνίδα σταρ ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συναντήσει την κόρη της, Σοφία Καρβέλα, και τα δύο εγγόνια της, Νικόλα και Νέστορα, με τους οποίους περνά ποιοτικό χρόνο μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Το βράδυ της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου, η τραγουδίστρια βρέθηκε στο θρυλικό Madison Square Garden, όπου παρακολούθησε από κοντά αγώνα του NBA ανάμεσα στους New York Knicks και την αντίπαλη ομάδα της βραδιάς. Μαζί της στις κερκίδες βρισκόταν και τα δύο εγγόνια της, τα οποία, όπως φαίνεται, απόλαυσαν στο έπακρο την εμπειρία του αμερικανικού μπάσκετ.

Η Άννα Βίσση δεν θα μπορούσε να μην μοιραστεί τη στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους. Ανέβασε ένα τρυφερό στιγμιότυπο στα social media, στο οποίο ποζάρει χαμογελαστή ανάμεσα στους μικρούς Νικόλα και Νέστορα, με φόντο τις γεμάτες κερκίδες του Madison Square Garden.

Η ανάρτηση φυσικά συγκέντρωσε πλήθος σχολίων και likes, με πολλούς να σχολιάζουν τη ζεστή σχέση που έχει η τραγουδίστρια με την οικογένειά της.

Η Άννα Βίσση, που τα τελευταία χρόνια μοιράζει τη ζωή της ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, φροντίζει κάθε φορά που της το επιτρέπει το πρόγραμμά της να επισκέπτεται τη Σοφία Καρβέλα και τα εγγόνια της στη Νέα Υόρκη.

Η γνωστή σχεδιάστρια μόδας ζει μόνιμα εκεί, μαζί με τα παιδιά της, και η σχέση μητέρας και κόρης παραμένει ιδιαίτερα δεμένη, γεμάτη αγάπη και αλληλοστήριξη.

Η σύντομη αυτή εξόρμηση αποτελεί μια ανάσα ξεγνοιασιάς για τη σπουδαία ερμηνεύτρια, η οποία επιστρέφει σύντομα στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και στις προετοιμασίες για τις χειμερινές της εμφανίσεις.

Μέχρι τότε, όμως, απολαμβάνει τον ρόλο της γιαγιάς στο έπακρο — έναν ρόλο που, όπως έχει δηλώσει στο παρελθόν, τη γεμίζει χαρά, ενέργεια και έμπνευση.
 

