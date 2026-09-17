Ο Γιάννης Σεβδικαλής θέλησε να ευχηθεί δημόσια στη Σοφία Κουρτίδου για την ονομαστική της εορτή, προχωρώντας σε μια γεμάτη συναίσθημα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Παραολυμπιονίκης εξέφρασε την βαθιά του αγάπη για τη σύντροφό του, περιγράφοντάς την ως το σταθερό του καταφύγιο και την κύρια πηγή δύναμης στις απαιτητικές στιγμές της ζωής του.

Όπως έγραψε στην ανάρτησή του στο Instagram: «Σήμερα γιορτάζει η Σοφία μου. Αυτό το βλέμμα στη φωτογραφία είναι όλη μου η ζωή. Είναι το λιμάνι μου στις φουρτούνες, η δύναμη να στέκομαι όρθιος και η βεβαιότητα πως μαζί δεν υπάρχει διαδρομή που να μη μπορούμε να περπατήσουμε. Εύχομαι η ψυχή σου να λάμπει πάντα όπως η ματιά σου όταν δημιουργείς, και η ζωή να σου επιστρέφει όλη τη μαγεία και την αγάπη που σκορπάς τόσο απλόχερα. Σε αγαπώ για όλα όσα είσαι, και για όλα όσα γινόμαστε μαζί. Χρόνια πολλά, ζωή μου! Θα είσαι πάντα το αγαπημένο μου οτιδήποτε».

Η ανάρτηση του Γιάννη Σεβδικαλή

Ο Γιάννης Σεβδικαλής και η Σοφία Κουρτίδου αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και ξεχωριστά ζευγάρια της ελληνικής δημοσιότητας, με τη σχέση τους να αποπνέει αληθινή συντροφικότητα κι αμοιβαίο θαυμασμό.

Οι δρόμοι τους διασταυρώθηκαν μέσα από κοινές καλλιτεχνικές και κοινωνικές ανησυχίες. Από τις πρώτες κιόλας στιγμές, η χημεία ανάμεσά τους ήταν έκδηλη, καθώς διαπίστωσαν ότι μοιράζονταν τις ίδιες βαθιές αξίες για τη ζωή, τη δημιουργικότητα και την αλληλεγγύη. Η σχέση τους έγινε ευρύτερα γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από την κοινή τους συμμετοχή στο τηλεοπτικό σόου J2US, όπου η εκρηκτική τους ενέργεια, η αρμονική συνεργασία και ο αυθορμητισμός τους κέρδισαν αμέσως τις καρδιές των θεατών.

Στην καθημερινότητά τους, ο Παραολυμπιονίκης αθλητής και η ταλαντούχα δημιουργός λειτουργούν ως το απόλυτο στήριγμα ο ένας για τον άλλον. Ο Γιάννης βλέπει στο πρόσωπο της Σοφίας τη γαλήνη, την έμπνευση και το σταθερό του λιμάνι, ενώ εκείνη αντλεί δύναμη από το πείσμα, το χαμόγελο και την αστείρευτη θέλησή του για τη ζωή.

Η πορεία τους μαζί είναι μια συνεχής υπενθύμιση του τι σημαίνει ουσιαστική αγάπη. Μέσα από κάθε πρόκληση, καταφέρνουν να βαδίζουν χέρι-χέρι, χτίζοντας μια σχέση γεμάτη σεβασμό, χιούμορ και κοινά όνειρα για το μέλλον.