Διάσημος ρόκερ έγινε... κούκλα - «Είναι πολύ κουλ», είπε ο ίδιος

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Πηγή: Φωτογραφίες AP Images/Instagram
Το Are You Gonna Go My Way είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του Λένι Κράβιτζ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Λένι Κράβιτζ αποκτά τη δική του συλλεκτική κούκλα από τη Mattel, βασισμένη στη σκηνική του εικόνα από την περιοδεία Blue Electric Light.
  • Η κούκλα περιλαμβάνει λεπτομέρειες από τις πρόσφατες εμφανίσεις του, όπως ρούχα και αξεσουάρ, καθώς και προσωπικά σύμβολα.
  • Ο Κράβιτζ συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία σχεδίασης, εστιάζοντας στην ακρίβεια των λεπτομερειών, όπως τα τατουάζ του.
  • Είναι ο δεύτερος διάσημος που εντάσσεται στη σειρά Barbie Signature Kenbassadors, μετά τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.
  • Η κούκλα σηματοδοτεί μια θετική περίοδο στην καριέρα του Κράβιτζ, ο οποίος δηλώνει ότι αισθάνεται καλύτερα από ποτέ.

Ο Λένι Κράβιτζ απέκτησε στα 62 του χρόνιατη δική του συλλεκτική κούκλα, με τη Mattel να τον εντάσσει στη σειρά Barbie Signature Kenbassadors και να βασίζει τη φιγούρα στη σκηνική του εικόνα από την περιοδεία Blue Electric Light.

Ο ίδιος μίλησε στο PEOPLE για την εμπειρία, περιγράφοντάς την ως «πολύ κουλ», ενώ συνέδεσε την κυκλοφορία της κούκλας με μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο της ζωής και της καριέρας του.

Η είδηση αφορά έναν καλλιτέχνη με σχεδόν τέσσερις δεκαετίες παρουσίας στη μουσική, τέσσερα Grammy κι έντονα αναγνωρίσιμο προσωπικό στιλ. Η νέα φιγούρα αποτυπώνει στοιχεία από τις πρόσφατες εμφανίσεις του Κράβιτζ στη σκηνή, από τα ρούχα και τα αξεσουάρ μέχρι προσωπικά σύμβολα που συνδέονται με την οικογένειά του.

Διάσημος ρόκερ έγινε... κούκλα - «Είναι πολύ κουλ», είπε ο ίδιος

Ο Λένι Κράβιτζ αναφέρθηκε και στη διάσταση νοσταλγίας που είχε για τον ίδιο η δημιουργία της κούκλας. «Όταν ήμουν παιδί και μεγάλωνα μαζί με τα μικρότερα ξαδέλφια μου, υπήρχαν παντού Barbie, GI Joe, Ken και όλα αυτά», είπε. «Σε βάζει να σκέφτεσαι: “Όταν ήμουν παιδί, φανταζόμουν ποτέ ότι θα είχα τη δική μου φιγούρα; Όχι”».

Η κούκλα Ken του Λένι Κράβιτζ και η σύνδεση με την περιοδεία του

Η φιγούρα σχεδιάστηκε με αναφορά στην πρόσφατη παγκόσμια περιοδεία Blue Electric Light, που συνδέεται με το ομώνυμο άλμπουμ του 2024. Η επίσημη περιγραφή της Mattel περιλαμβάνει μπρονζέ διχτυωτό τοπ με ντραπέ λαιμόκοψη, τζιν παντελόνι σε γραμμή καμπάνα, ζώνη με μεταλλικές λεπτομέρειες, μπότες και γυαλιά ηλίου, ενώ έχουν αποδοθεί και τα χαρακτηριστικά μαλλιά του καλλιτέχνη.

Ο ίδιος εξήγησε ότι η δημιουργία της κούκλας δεν βασίστηκε σε μια γενική αισθητική αναφορά, αλλά σε ακριβή μεταφορά των σκηνικών του εμφανίσεων. «Τα ρούχα που φορά η κούκλα είναι πιστά αντίγραφα όσων φορούσα στην περιοδεία. Φτάσαμε μέχρι και στις λεπτομέρειες των μποτών, του τζιν, της ζώνης με τις τρύπες και τα μεταλλικά στοιχεία και των τοπ που φορούσα. Τα γυαλιά είναι ακριβή αντίγραφα των vintage γυαλιών από τα τέλη της δεκαετίας του ’60 που φοράω. Το κολιέ στον λαιμό ανήκε στη μητέρα μου και το φοράω εγώ».

Ξεχωριστό στοιχείο της φιγούρας είναι ότι περιλαμβάνει και προσωπικές αναφορές του Κράβιτζ. Τα γυαλιά βασίζονται στα vintage γυαλιά από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 που φορά ο ίδιος, ενώ το κολιέ που αποτυπώνεται στην κούκλα αποτελεί αναπαραγωγή κοσμήματος που ανήκε στη μητέρα του.

Η Mattel, τα τατουάζ και η σειρά Barbie Signature Kenbassadors

Ο Κράβιτζ συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία ανάπτυξης της συλλεκτικής φιγούρας και στάθηκε ιδιαίτερα στην ακρίβεια των λεπτομερειών. Όπως ανέφερε, συνεργάστηκε με την ομάδα της Barbie και εντυπωσιάστηκε ακόμη και από τον τρόπο με τον οποίο αποδόθηκαν τα τατουάζ του. Ειδική αναφορά έκανε, όπως καταγράφηκε, στην προσοχή της ομάδας «μέχρι και το τατουάζ της μητέρας μου στο μπράτσο».

Η Mattel περιγράφει την κούκλα ως φιγούρα «σμιλεμένη στη μορφή του» και ως φόρο τιμής στο προσωπικό του στιλ και στη μακρά πορεία του ανάμεσα στη μουσική, τη μόδα, την τέχνη και το design.

Η κυκλοφορία του νέου Ken έχει και θεσμική σημασία για την ίδια τη σειρά Kenbassadors. Ο Λένι Κράβιτζ δεν είναι ο δεύτερος άνδρας στην ιστορία που εμφανίζεται ως κούκλα Ken συνολικά, καθώς η Mattel έχει παρουσιάσει πολλές εκδοχές του χαρακτήρα και συλλεκτικές φιγούρες εμπνευσμένες από γνωστές προσωπικότητες ή fictional χαρακτήρες. Είναι όμως ο δεύτερος διάσημος που εντάσσεται ειδικά στη σειρά Barbie Signature Kenbassadors.

Διάσημος ρόκερ έγινε... κούκλα - «Είναι πολύ κουλ», είπε ο ίδιος

Η συλλογή ξεκίνησε το 2025 με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, τον οποίο η Mattel έχει παρουσιάσει ως την πρώτη φιγούρα της σειράς. Με την επιλογή του Κράβιτζ, η εταιρεία επεκτείνει το concept των Kenbassadors από τον χώρο του παγκόσμιου αθλητισμού στη μουσική και τη μόδα.

Η κούκλα σχεδιαζόταν την περίοδο που ο Κράβιτζ βρισκόταν ακόμη σε περιοδεία για το Blue Electric Light, κάτι που καθόρισε και την τελική της αισθητική. Ο ίδιος μίλησε για το τέλος αυτού του κύκλου, έπειτα από περίπου δυόμισι χρόνια εμφανίσεων. «Περιοδεύω εδώ και δυόμισι χρόνια με αυτό το άλμπουμ», είπε για το ομώνυμο άλμπουμ του 2024. «Τώρα φτάνουμε στο τέλος. Η κούκλα σηματοδοτεί αυτή την περίοδο και αυτή την περιοδεία, που ήταν πραγματικά απίστευτη για μένα. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη περιοδεία της καριέρας μου», επισήμανε.

Διάσημος ρόκερ έγινε... κούκλα - «Είναι πολύ κουλ», είπε ο ίδιος

Ο Κράβιτζ, ο οποίος έχει κερδίσει τέσσερα Grammy στην κατηγορία της ανδρικής rock φωνητικής ερμηνείας με τέσσερις διαδοχικές νίκες από το 1999 έως το 2002, συνέδεσε τη νέα αυτή κυκλοφορία με μια συνολικά θετική φάση της ζωής του. «Νομίζω ότι αισθάνομαι καλύτερα από ποτέ», τόνισε για τη ζωή και την καριέρα του αυτή την περίοδο. «Δουλεύεις σκληρά για να φτάσεις σε εκείνο το σημείο, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική σου ζωή, όπου όλα ενώνονται και νιώθεις καλά, νιώθεις έμπνευση, πείνα, ενέργεια και, πάνω απ’ όλα, ευγνωμοσύνη», πρόσθεσε.

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