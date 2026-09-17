Τραγωδία Γλυφάδα: Πώς έγινε το τροχαίο με θύματα τρία νέα παιδιά

«Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο», λέει αυτόπτης μάρτυρας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τραγικό τροχαίο στη Γλυφάδα με τρία θύματα, ηλικίας 18, 23 και 26 ετών.
  • Το αυτοκίνητο των πέντε φίλων καρφώθηκε σε μάντρα ξενοδοχείου τα ξημερώματα.
  • Δύο επιβάτες σοβαρά τραυματισμένοι, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με έναν διασωληνωμένο.
  • Οι επιβάτες φέρονται να έκαναν live μετάδοση κατά την οδήγηση, πιθανώς προκαλώντας το ατύχημα.
  • Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Τραγική κατάληξη είχε η βόλτα πέντε φίλων τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στη Γλυφάδα. Τρεις από αυτούς, όλοι νέοι άνθρωποι, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο, όταν το αυτοκίνητό τους καρφώθηκε στη μάντρα ξενοδοχείου, ενώ οι άλλοι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. 

Τροχαίο Ποσειδώνος: Έκαναν live στο TikTok - Τρεις νεκροί

Δύο από τους επιβάτες του αυτοκινήτου κείτονταν στην παραλιακή λεωφόρο, στο ύψος του Γκολφ της Γλυφάδας. Ήταν σοβαρά τραυματισμένοι και οι διασώστες του ΕΚΑΒ έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τους κρατήσουν στη ζωή. 

Τροχαίο Γλυφάδα

Τροχαίο στη Γλυφάδα με 3 νεκρούς

Ένοικος ξενοδοχείου, που βρίσκεται στο σημείο όπου έγινε το τροχαίο, πετάχτηκε από το κρεβάτι του γύρω στις 2 τα ξημερώματα και βγήκε στο μπαλκόνι. 

«Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο, ένα τεράστιο μπαμ. Βγήκα στο μπαλκόνι να δω τι έχει γίνει, είχε μόνο καπνό, σκόνη και, σε ένα σημείο, ήταν η μηχανή του αυτοκινήτου αποκολλημένη από το αυτοκίνητο και καιγόταν μόνη της»,  περιέγραψε. 

Γλυφάδα: Συντρίμμια από το τροχαίο με 3 νεκρούς

Τροχαίο Γλυφάδα: «Οδηγούσαν και έκαναν live μετάδοση» 

Στο αυτοκίνητο που κινούνταν στο ρεύμα προς Αθήνα επέβαιναν πέντε φίλοι και, σύμφωνα με τους συγγενείς τους, ενώ οδηγούσαν έκαναν ζωντανή μετάδοση στο διαδίκτυο.  

Αυτό ίσως να ήταν το μοιραίο λάθος τους, που είχε σαν αποτέλεσμα να πέσουν πάνω στη μάντρα του ξενοδοχείου και να την ξηλώσουν. 

Αμέσως μετά, η παραλιακή λεωφόρος γέμισε συντρίμμια από το αυτοκίνητο των νεαρών. Μέχρι να έρθουν τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, η Τροχαία και η Πυροσβεστική, ένας οδηγός ταξί σταμάτησε την κυκλοφορία για να μην προκληθεί και άλλο τροχαίο. 

Τρία νέα παιδιά, ηλικίας 18, 23 και 26 ετών, έχασαν τη ζωή τους επί τόπου, ενώ οι άλλοι δύο επιβάτες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Ο ένας διασωληνώθηκε και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. 

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία. 

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