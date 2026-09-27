Test drive: Οδηγούμε το νέο Renault Clio E -Tech 160

H νέα γενιά «ταράζει» την κατηγορία

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 20.09.26, 09:05
Test drive: Οδηγούμε το νέο Renault Clio E -Tech 160
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Το Renault Clio στην τελευταία του γενιά είναι καλύτερο από ποτέ. Χωρίς να χάσει την ταυτότητα του είναι ένα μοντέλο το οποίο έχει σχεδιαστεί σε λευκό χαρτί. Το αποτέλεσμα των σχεδιαστών αντανακλά τη σύγχρονη προσέγγιση της μάρκας στον τομέα του design και της τεχνολογίας. Το μοντέλο της δοκιμής μας κινείται από ένα νέο full hybrid κινητήριο σύνολο E-Tech 160ίππων, με χαμηλή κατανάλωση και μειωμένες εκπομπές ρύπων . Πάμε να το οδηγήσουμε  για να γνωρίσουμε και τις αρετές του.

Test drive: Οδηγούμε το νέο Renault Clio E -Tech 160
Το μοντέλο βασίζεται στην αναβαθμισμένη  πλατφόρμα CMF-B. Με την πρώτη ματιά που ρίχνεις στο Clio αναγνωρίζεις την εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει από την αρχή, για την αναδιαμόρφωση των αναλογιών και των διαστάσεών του. Η αεροδυναμική σιλουέτα και οι εναλλαγές μεταξύ κοίλων και κυρτών σχημάτων, είναι χαρακτηριστικές λεπτομέρειες που προσδίδουν δυναμισμό στο αμάξωμα.

Test drive: Οδηγούμε το νέο Renault Clio E -Tech 160

Μπροστά οι χαρακτηριστικές γραμμές στο καπό κατεβαίνουν μέχρι την γρίλια η οποία μοιάζει να είναι διακοσμημένη με διαμάντια. Τα φωτιστικά σώματα θυμίζουν προτζέκτορα και είναι πολύ εντυπωσιακά,  Τα νέα φωτιστικά σώματα  ημέρας  είναι ενσωματωμένα σε μαύρο πλαίσιο με τόξα LED και σχηματίζουν μια εντυπωσιακή φωτεινή υπογραφή.

Test drive: Οδηγούμε το νέο Renault Clio E -Tech 160
Τα μαύρα προστατευτικά «φρύδια» στα φτερά έχουν γυαλιστερή επιφάνεια  στην έκδοση της δοκιμής μας  και προσδίδουν  στο νέο Clio μια ακόμα πιο σπορ αίσθηση. Οι σχεδιαστές διατήρησαν ορισμένα διαχρονικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Clio. Μεταξύ αυτών είναι  οι κρυφές χειρολαβές στις πίσω πόρτες , αλλά και οι κρυφές τσιμούχες στα τζάμια του ένας συνδυασμός που το κάνουν μοναδικό στη κατηγορία του

Test drive: Οδηγούμε το νέο Renault Clio E -Tech 160

Στο πίσω μέρος το παρμπρίζ με τη μεγάλη κλίση, αποτελεί αισθητική συνέχεια της πόρτας του χώρου αποσκευών, εξασφαλίζοντας εξίσου δυναμική εμφάνιση,. Μας άρεσαν ιδιαίτερα τα τέσσερα πίσω φωτιστικά σώματα, τα όποια είναι  εμπνευσμένα από σπορ μοντέλα.

Test drive: Οδηγούμε το νέο Renault Clio E -Tech 160
Όσον αφορά τις διαστάσεις το  αμάξωμα του νέου Clio όχι μόνο δείχνει αλλά είναι μεγαλύτερο από την προηγούμενη γενιά. Το συνολικό μήκος φτάνει από τα 4,05 στα 4,12μ. (μεγαλύτερο κατά 67χλστ.), οι πρόβολοι με μεγαλύτερους προβόλους  Το πλάτος έχει αυξηθεί  κατά 39χλστ. (από 1,73 σε 1,77μ). ενώ το ύψος έχει διατηρηθεί σε λογικά πλαίσια φτάνοντας στο 1,45μ. (αυξημένο  μόνο κατά 11χλστ.).

Test drive: Οδηγούμε το νέο Renault Clio E -Tech 160
Στο εσωτερικό, ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην ποιότητα κατασκευής η οποία είναι αναβαθμισμένη σε σχέση με την προηγούμενη γενιά ενώ στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και  της οικονομίας  σε πολλά σημεία έχουν χρησιμοποιηθεί ανακυκλωμένα υλικά.  Τμήμα του ταμπλό μπροστά από το συνοδηγό  είναι καλυμμένο με ύφασμα (ανάλογα με την έκδοση), ενσωματώνοντας ατμοσφαιρικό φωτισμό με δυνατότητα 48 διαθέσιμων επιλογών απόχρωσης, με λευκό φωτισμό ενσωματωμένο και στα πάνελ των θυρών.

Test drive: Οδηγούμε το νέο Renault Clio E -Tech 160

Στην κορυφαία έκδοση Esprit Alpine, τη θέση της υφασμάτινης επένδυσης έχει πάρει το Alcantara, ενώ για το χρωματισμό της περιοχής γύρω από τους αεραγωγούς έχει χρησιμοποιηθεί μία πρωτοποριακή τεχνική που δημιουργεί την αίσθηση πυρακτωμένου χρωμίου. 

Test drive: Οδηγούμε το νέο Renault Clio E -Tech 160
Η τεχνολογία κάνει την εμφάνιση της με την διπλή οθόνη όπως και στο Renault 5 . H μια οθόνη 10,1 ιντσών που βρίσκεται μπροστά από τον οδηγό, αποτελεί τον πίνακα οργάνων ,έχει εξαιρετική ευκρίνεια και δυνατότητες παραμετροποίησης .Έτσι δίνει  πλούσια πληροφόρηση για την υβριδική κίνηση του αυτοκινήτου την πλοήγηση αλλά  και τα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης.

Test drive: Οδηγούμε το νέο Renault Clio E -Tech 160
Η κεντρική οθόνη 10 ιντσών με σύστημα πολυμέσων OpenR Link έχει μια  ελαφρά κλίση προς τον οδηγό, μέσω αυτής χειρίζεσαι όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα του αυτοκινήτου. Η συνδεσιμότητα είναι πλήρης με ασύρματη  αντιστοίχιση της οθόνης του smartphone μέσω Android Auto και Apple CarPlay. Διατίθεται και βάση ασύρματης ενσωματωμένη στην κεντρική κονσόλα. Η σουίτα δικτυωμένων υπηρεσιών infotainment, έχει  Google Maps, Google Assistant (που δίνει στον οδηγό τη δυνατότητα να ελέγχει και ορισμένες λειτουργίες του οχήματος) και το Google Play (που δίνει  πρόσβαση σε περισσότερες από 100 εφαρμογές).

Test drive: Οδηγούμε το νέο Renault Clio E -Tech 160

Η  εφαρμογή My Renault για smartphone δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα της εξ αποστάσεως επικοινωνίας με το νέο Renault Clio του, επιτρέποντάς του για παράδειγμα, να εντοπίσει τη θέση που έχει παρκάρει και να έχει πρόσβαση σε ορισμένα από τα δεδομένα του οχήματος. Το ενσωματωμένο σύστημα του νέου Clio υποστηρίζει πλέον και τις ασύρματες ενημερώσεις μέσω δικτύου, αλλά και ορισμένες λειτουργίες δικτυωμένης συντήρησης. Η κάμερα οπισθοπορείας, 360°, έχει τώρα ιδιαίτερα υψηλή ανάλυση.

Test drive: Οδηγούμε το νέο Renault Clio E -Tech 160
Μέσω του πλήκτρου  Multi-Sense είχαμε την δυνατότητα πρόσβασης  στα προγράμματα οδήγησης με ταυτόχρονη αλλαγή του εσωτερικού  φωτισμού.

Test drive: Οδηγούμε το νέο Renault Clio E -Tech 160

Αναφερόμαστε στα Eco, Comfort, Sport και Smart , με το τελευταίο να αναγνωρίζει  τον τρόπο που οδηγείς επιλέγοντας μόνο του το ανάλογο πρόγραμμα. Το κάθε πρόγραμμα είναι προσανατολισμένο σε αυτό που ορίζει η λέξη ενώ αλλάζει ανάλογα και ο εσωτερικός φωτισμός του αυτοκινήτου.  

Test drive: Οδηγούμε το νέο Renault Clio E -Tech 160
Μέσω του  διακόπτη My Safety, μπορούσαμε  να ενεργοποιήσουμε  ή να απενεργοποιήσουμε  ταυτόχρονα έως και πέντε συστήματα ADAS.Τ ο Renault Clio E -Tech 160  διαθέτει 29 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS). Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν: το Ενεργό Σύστημα Υποβοήθησης Οδηγού με το έξυπνο προσαρμοζόμενο cruise control, η αναγνώριση κίνησης εμπρός και πίσω από το όχημα και η διόρθωση πορείας σε περίπτωση κινδύνου,

Test drive: Οδηγούμε το νέο Renault Clio E -Tech 160

Το αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης κατά την κίνηση με όπισθεν, η ειδοποίηση ασφαλούς αποβίβασης επιβατών και η λειτουργία υποβοήθησης ακινητοποίησης έκτακτης ανάγκης που επιβραδύνει το όχημα μέχρι να σταματήσει εντελώς, σε περίπτωση που ο οδηγός δεν ενεργήσει εκείνος. Το προσαρμοζόμενο cruise control ήταν στάνταρ στην έκδοση της δοκιμής μας  

Test drive: Οδηγούμε το νέο Renault Clio E -Tech 160
Η καμπίνα περιλαμβάνει δύο θύρες USB-C μπροστά, έναν επαγωγικό φορτιστή (ανάλογα με την έκδοση) και μια πρίζα 12 V στο πίσω μέρος, για εύκολη σύνδεση με βύσμα φόρτισης USB για τη σύνδεση ενός φορητού ψυγείου, για παράδειγμα. Το νέο Renault Clio φιλοξενεί, πέντε άτομα, ενώ τώρα διαθέτει νέες λύσεις αποθήκευσης, όπως τον κλειστό χώρο στην κεντρική κονσόλα με το μαλακό σπαστό κάλυμμα, παρόμοιο με το κάλυμμα της οθόνης ενός tablet .

Test drive: Οδηγούμε το νέο Renault Clio E -Tech 160

Οι χώροι είναι πολύ καλοί για 5 επιβάτες .Το καινούργιο design των καθισμάτων με επενδύσεις alcantara με νέο μοτίβο και έγχρωμες εμφανείς ραφές αναβαθμίζουν ακόμη περισσότερο την εικόνα του εσωτερικού. Η χωρητικότητα του πορτ-μπαγκάζ  στην υβριδική έκδοση είναι 309 λίτρα και αυξάνεται έως τα 1.094 λίτρα όταν αναδιπλώσεις τα πίσω καθίσματα . Είναι εύκολα προσβάσιμο χάρη στο χαμηλότερο, κατά 40χλστ.κατώφλι φόρτωσης  

Test drive: Οδηγούμε το νέο Renault Clio E -Tech 160
Στην καρδιά του Renault Clio E -Tech 160  της δοκιμής μας βρισκόταν ο Ο full hybrid κινητήρας E-Tech των 160hp ο οποίος αποτελεί την αιχμή του δόρατος για το Clio της έκτης γενιάς. Εξελίχθηκε  από την Horse Powertrain, προσφέρει μοναδικό επίπεδο οδηγικής απόλαυσης . Αποτελείται από έναν τετρακύλινδρο κινητήρα εσωτερικής καύσεως 1,8 λίτρου με άμεσο ψεκασμό κύκλου Atkinson, που αποδίδει 102 ίππους /5.250 σ.α.λ. και  δύο ηλεκτροκινητήρες.

Test drive: Οδηγούμε το νέο Renault Clio E -Tech 160

Ο  κύριος ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 49 ίππους  και ο δεύτερος, ενσωματωμένος στο κιβώτιο multi-mode,  27 ίππους. Τροφοδοτούνται με ενέργεια από μια μπαταρία 1,4 kWh με νέο σύστημα ψύξης και ένα έξυπνο κιβώτιο πολλαπλών επιλογών χωρίς συμπλέκτη, με προσαρμοσμένες σχέσεις μετάδοσης. .

Test drive: Οδηγούμε το νέο Renault Clio E -Tech 160

Η συνδυαστική ισχύς είναι 160 ίπποι με την ροπή των 270 Nm να είναι διαθέσιμη  από τις 1.800 σ.α.λ. Όπως και στα μεγαλύτερα μοντέλα της Renault, τ ο μοχλός του κιβωτίου ταχυτήτων  έχει πλέον μεταφερθεί στην κολόνα του τιμονιού.

Test drive: Οδηγούμε το νέο Renault Clio E -Tech 160

Το κιβώτιο που συνοδεύει τον κινητήρα full hybrid E-Tech 160hp έχει εξελιχθεί με τεχνολογία από τους αγώνες της Formula 1 και διαθέτει δύο σχέσεις για την ηλεκτροκίνηση και τέσσερεις για τον κινητήρα εσωτερικής καύσεως. Χωρίς συμπλέκτη multi-mode , προσφέρει 15 διαφορετικούς συνδυασμούς λειτουργίας  Διαθέτει επιλογή «B» για ανάκτηση ενέργειας, απελευθερώνοντας χώρο στην κεντρική κονσόλα για περισσότερες και πιο βολικές θήκες. Στην πράξη τώρα.

Test drive: Οδηγούμε το νέο Renault Clio E -Tech 160

Πατώντας το δεξί πεντάλ και ξεκινώντας ηλεκτρικά βλέπεις  ότι έχεις δύναμη σε όλη την κλίμακα στροφών και μάλιστα με χαμηλά τα ντεσιμπέλ.  Οι ταχύτητες πέφτουν στον σωστό χρόνο και με την επιλογή Spot στα 4 προγράμματα οδήγησης όλα γίνονται πιο άμεσα, αν και είδαμε μια ελαφρά καθυστέρηση στο «kickdown».

Test drive: Οδηγούμε το νέο Renault Clio E -Tech 160

Τα 0-100 χλμ./ώρα έρχονται σε 0 - 100km/h σε 8,3 δευτερόλεπτα με την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 180 χλμ./ώρα. Σημαντική λειτουργία. Με το  νέο Renault Clio full hybrid E-Tech 160hp έχεις την δυνατότητα να κινηθείς  στο οικονομικό πρόγραμμα οδήγησης αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια για έως και στο 80% του χρόνου οδήγησης μέσα και γύρω από τις πόλεις και να έχεις  έως και 1.000 χλμ. σε αυτοκινητόδρομο.

Test drive: Οδηγούμε το νέο Renault Clio E -Tech 160

Δεν είναι λίγες οι φορές που θα δεις  ένδειξη EV στον πίνακα οργάνων, σε υψηλές ταχύτητες σε σταθερή πορεία. Αυτό ωφελεί και στην κατανάλωση καυσίμου η οποία μπορεί να πλησιάσει την εργοστασιακή των 3,9λλίτρων /100χλμ.Οι εκπομπές του CO2 δεν ξεπερνούν τα 89g/km ,τιμή ρεκόρ  για την κατηγορία και την ιπποδύναμη. 

Test drive: Οδηγούμε το νέο Renault Clio E -Tech 160
Πάμε τώρα στον τρόπο που «πατάει» το νέο Renault Clio E -Tech 160 .Η διάταξη των αναρτήσεων είναι γόνατα McPherson μπροστά με  ημιάκαμπτο άξονα  πίσω έχει σφιχτότερη  ρύθμιση. Σε συνδυασμό μάλιστα με τα φαρδύτερα μετατρόχια του δίνουν μια ξεχωριστή αίσθηση στιβαρότητάς που δεν είχε η προηγούμενη γενιά .

Test drive: Οδηγούμε το νέο Renault Clio E -Tech 160

Ανεβάσαμε ρυθμούς στις κλειστές καμπές του δρόμου και όταν εμφανίστηκε μια υπερστροφική διάθεση, ήρθαν τα ηλεκτρονικά συστήματα υποβοήθησης του οδηγού να φέρουν τα πράγματα στην θέση τους .

Test drive: Οδηγούμε το νέο Renault Clio E -Tech 160

Το σύστημα διεύθυνσης  ήταν ακριβές και μας έδινε πληροφόρηση την στιγμή που η χαμηλή θέση οδήγησης σου δίνει ακόμη πιο σπορτίφ αίσθηση. Στον ανοιχτό δρόμο αποδείχθηκε ευθύβολο και σταθερό , Σε όλα αυτά  συνεισφέρουν και οι 18άρες ζάντες με το 45άρι προφίλ  ελαστικών τα οποία μειώνουν την άνεση στις εγκάρσιες ανωμαλίες του οδοστρώματος .Η γραμμική αίσθηση του πεντάλ του συστήματος πέδησης με την γνωστή αίσθηση λόγω ανάκτησης ενέργειας  ολοκληρώνει τη θετική εικόνα της οδικής συμπεριφοράς.

Test drive: Οδηγούμε το νέο Renault Clio E -Tech 160
Σε τελική ανάλυση το νέο Renault Clio E -Tech 160 ε΄χει γίνει καλύτερο από ποτέ. Είναι μεγαλύτερο, πιο δυναμικό στην σχεδίαση , κρατώντας το σουλούπι για να είναι αναγνωρίσιμο αλλά με στοιχεία που δεν το κάνουν να μοιάζει με κάποιο άλλο στον δρόμο. Με ποιότητα κατασκευής, ,πλούσιο εξοπλισμό άνεσης  και ασφάλειας ειδικά στην έκδοση της δοκιμής μας esprit Alpine full hybrid E-Tech 160  στα 28.000 ευρώ. Για την βασική έκδοση  evolution full hybrid E-Tech 160 η τιμή είναι στα  24.900 ευρώ ενώ η επόμενη techno full hybrid E-Tech 160 στα    25.900 ευρώ. Οι τιμές πλαισιώνονται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν οδικής βοήθειας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ     
 

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