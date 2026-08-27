Έρος Ραματσότι: Χειρουργήθηκε στις φωνητικές χορδές - Αναβολή των συναυλιών

Θα ακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης ο Ιταλός σταρ

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Πηγή: Φωτογραφίες AP Images
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Έρος Ραματσότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στις φωνητικές χορδές, με αποτέλεσμα να αναβάλει τις συναυλίες του.
  • Η περιοδεία Una Storia Importante μεταφέρεται για το 2027, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Friends & Partners.
  • Η επέμβαση ήταν επιτυχής, αλλά οι γιατροί συνέστησαν πρόγραμμα αποκατάστασης.
  • Αυτή είναι η δεύτερη χειρουργική επέμβαση για τον Ραματσότι, μετά την προηγούμενη το 2019.
  • Ο καλλιτέχνης ευχαρίστησε το κοινό του για την υποστήριξη και τα μηνύματα συμπαράστασης.

Ο Έρος Ραματσότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στις φωνητικές του χορδές, με αποτέλεσμα να αναβάλει τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του σε ΗΠΑ, Καναδά και χώρες της Λατινικής Αμερικής. Η εξέλιξη αφορά την περιοδεία Una Storia Importante, της οποίας οι επόμενες συναυλίες μεταφέρονται πλέον για το 2027. 

Ο Γιώργος Λιάγκας με τον Έρος Ραματσότι και τον Αντώνη Ρεμο για μπάνιο

Την ανακοίνωση γνωστοποίησε η Friends & Partners, διοργανώτρια της περιοδείας, μεταφέροντας δήλωση του 62χρονου καλλιτέχνη. Όπως έγινε γνωστό, η επέμβαση «πήγε περίφημα», ωστόσο οι θεράποντες γιατροί συνέστησαν «πρόγραμμα αποκατάστασης», κάτι που οδήγησε στην αλλαγή του προγράμματος.

Ο Έρος Ραματσότι σε τηλεοπτικό σόου της Ιταλίας το 2009

Ο Έρος Ραματσότι σε τηλεοπτικό σόου της Ιταλίας το 2009 /Φωτογραφία AP Images/ALBERTO PELLASCHIAR

Μετάθεση της περιοδείας Una Storia Importante

Η αναβολή αφορά τις συναυλίες που ήταν προγραμματισμένες στη Βόρεια και τη Λατινική Αμερική. Για τον Ιταλό σταρ, η ιατρική σύσταση για αποθεραπεία κρίθηκε καθοριστική, ώστε να μη συνεχίσει άμεσα τις ζωντανές εμφανίσεις του.

Ο Ραματσότι είχε κάνει ντουέτο με την Τίνα Τέρνερ

Ο Ιταλός τραγουδιστής, που έχει συνδέσει το όνομά του με μεγάλες διεθνείς επιτυχίες όπως τα Più bella cosaUn’altra te και Cose della vita, ευχαρίστησε το κοινό του για την ανταπόκριση μετά την είδηση της επέμβασης. Παράλληλα, έστειλε την αγάπη του στους θαυμαστές που τού απέστειλαν πολυάριθμα μηνύματα συμπαράστασης.

To αντίο του Έρος Ραματσότι στην Τίνα Τέρνερ: «Είμαι βαθιά συγκλονισμένος»

Ο Έρος Ραματσότι στα World Music Awards το 1997

Ο Έρος Ραματσότι στα World Music Awards το 1997 /Φωτογραφία AP Images/LIONEL CIRONNEAU

Δεύτερη επέμβαση στις φωνητικές χορδές για τον Έρος Ραματσότι

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Έρος Ραματσότι αντιμετωπίζει πρόβλημα που τον κρατάει μακριά από τη σκηνή. Πρόκειται για τη δεύτερη χειρουργική επέμβαση στις φωνητικές χορδές του

Μισέλ Χούντζικερ: Ο χωρισμός με τον Έρος Ραματσότι, επειδή μπήκε σε αίρεση

Η προηγούμενη επέμβαση είχε γίνει το 2019. Τότε, ο τραγουδιστής είχε αναγκαστεί να διακόψει για δύο μήνες μια παγκόσμια περιοδεία, εξαιτίας της κατάστασης της υγείας του.

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ΕΡΟΣ ΡΑΜΑΤΣΟΤΙ
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