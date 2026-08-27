Ο Έρος Ραματσότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στις φωνητικές του χορδές, με αποτέλεσμα να αναβάλει τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του σε ΗΠΑ, Καναδά και χώρες της Λατινικής Αμερικής. Η εξέλιξη αφορά την περιοδεία Una Storia Importante, της οποίας οι επόμενες συναυλίες μεταφέρονται πλέον για το 2027.

Την ανακοίνωση γνωστοποίησε η Friends & Partners, διοργανώτρια της περιοδείας, μεταφέροντας δήλωση του 62χρονου καλλιτέχνη. Όπως έγινε γνωστό, η επέμβαση «πήγε περίφημα», ωστόσο οι θεράποντες γιατροί συνέστησαν «πρόγραμμα αποκατάστασης», κάτι που οδήγησε στην αλλαγή του προγράμματος.

Ο Έρος Ραματσότι σε τηλεοπτικό σόου της Ιταλίας το 2009 /Φωτογραφία AP Images/ALBERTO PELLASCHIAR

Μετάθεση της περιοδείας Una Storia Importante

Η αναβολή αφορά τις συναυλίες που ήταν προγραμματισμένες στη Βόρεια και τη Λατινική Αμερική. Για τον Ιταλό σταρ, η ιατρική σύσταση για αποθεραπεία κρίθηκε καθοριστική, ώστε να μη συνεχίσει άμεσα τις ζωντανές εμφανίσεις του.

Ο Ραματσότι είχε κάνει ντουέτο με την Τίνα Τέρνερ

Ο Ιταλός τραγουδιστής, που έχει συνδέσει το όνομά του με μεγάλες διεθνείς επιτυχίες όπως τα Più bella cosa, Un’altra te και Cose della vita, ευχαρίστησε το κοινό του για την ανταπόκριση μετά την είδηση της επέμβασης. Παράλληλα, έστειλε την αγάπη του στους θαυμαστές που τού απέστειλαν πολυάριθμα μηνύματα συμπαράστασης.

Ο Έρος Ραματσότι στα World Music Awards το 1997 /Φωτογραφία AP Images/LIONEL CIRONNEAU

Δεύτερη επέμβαση στις φωνητικές χορδές για τον Έρος Ραματσότι

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Έρος Ραματσότι αντιμετωπίζει πρόβλημα που τον κρατάει μακριά από τη σκηνή. Πρόκειται για τη δεύτερη χειρουργική επέμβαση στις φωνητικές χορδές του.

Η προηγούμενη επέμβαση είχε γίνει το 2019. Τότε, ο τραγουδιστής είχε αναγκαστεί να διακόψει για δύο μήνες μια παγκόσμια περιοδεία, εξαιτίας της κατάστασης της υγείας του.