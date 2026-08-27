Μπλέικ Λάιβλι: Οι ευχές του Ράιαν Ρέινολντς για τα γενέθλιά της

Τα πόσα έκλεισε η εντυπωσιακή ηθοποιός;

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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες AP Images/Instagram
Μπλέικ Λάιβλι - Ράιαν Ρέινολντς
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ράιαν Ρέινολντς ευχήθηκε δημόσια στην Μπλέικ Λάιβλι για τα 39α γενέθλιά της μέσω Instagram, με ανάρτηση στις 26 Αυγούστου.
  • Η ανάρτηση περιλάμβανε τρυφερό μήνυμα και οικογενειακές φωτογραφίες του ζευγαριού και των παιδιών τους.
  • Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2010 στα γυρίσματα της ταινίας Green Lantern και παντρεύτηκε το 2012.
  • Έχουν τέσσερα παιδιά: την Τζέιμς, την Ινέζ, τη Μπέτι και τον Όλιν, που γεννήθηκε το 2023.
  • Διατηρούν την οικογενειακή τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ μοιράζονται με χιούμορ τις προκλήσεις της γονεϊκότητας.

Με μια ανάρτηση στο Instagram, ο Ράιαν Ρέινολντς ευχήθηκε δημόσια στην Μπλέικ Λάιβλι για τα 39α γενέθλιά της, τα οποία ήταν στις 25 Αυγούστου. Ο Καναδός ηθοποιός δημοσίευσε το τρυφερό μήνυμά του μια ημέρα αργότερα, στις 26 Αυγούστου, συνοδεύοντάς το με κοινές φωτογραφίες του ζευγαριού και στιγμιότυπα με τα παιδιά τους.

Ο Ράιαν Ρέινολντς και η Μπλέικ Λάιβλι είναι ένα από τα πιο όμορφα ζευγάρια του Χόλιγουντ!

Ο Ράιαν Ρέινολντς και η Μπλέικ Λάιβλι είναι ένα από τα πιο όμορφα ζευγάρια του Χόλιγουντ! /Φωτογραφία Instagram

Στη λεζάντα της δημοσίευσης, ο Ρέινολντς αναφέρθηκε τόσο στην προσωπικότητα όσο και στην εμφάνιση της συζύγου του, γράφοντας αυτούσια: «Η 25η Αυγούστου είναι το Super Bowl αυτής της οικογένειας. Χρόνια πολλά στον καλύτερο άνθρωπο που γνωρίζω. Δεν είσαι απλώς μια θαρραλέα και βαθιά καλοσυνάτη ιδιοφυΐα. Είσαι επίσης παράλογα χαριτωμένη. Ξέρω πόσο τυχερός είμαι που γεννήθηκες. Όποτε έχω χτυπήσει το κεφάλι μου, είναι η δική σου ζωή που περνά μπροστά από τα μάτια μου». 

Μπλέικ Λάιβλι: Ποζάρει με μπικίνι μετά την τέταρτη εγκυμοσύνη της

Η ανάρτηση του Ράιαν Ρέινολντς για τα γενέθλια της Μπλέικ Λάιβλι

Η ανάρτηση έγινε με μικρή χρονική καθυστέρηση σε σχέση με την ημερομηνία των γενεθλίων της Λάιβλι, χωρίς όμως να λείπει το προσωπικό στοιχείο. Το περιεχόμενο του post περιλάμβανε οικογενειακές εικόνες, επιβεβαιώνοντας ότι ο ηθοποιός επέλεξε να συνδέσει τη δημόσια ευχή του με στιγμές από την κοινή τους ζωή.

Η ανάρτηση του Ράινα Ρέινολντς

Πότε γνωρίστηκαν Ράιαν Ρέινολντς και Μπλέικ Λάιβλι

Το ζευγάρι συγκαταλέγεται στα πιο λαμπερά του Χόλιγουντ και μετράει σχεδόν 14 χρόνια γάμου. Η σχέση τους ξεκίνησε μετά τη γνωριμία τους το 2010, στα γυρίσματα της ταινίας Green Lantern.

Mπλέικ Λάιβλι: Ποζάρει με κόκκινη φόρμα που είναι και παπούτσι

Ο Ράιαν Ρέινολντς και η Μπλέικ Λάιβλι άρχισαν να βγαίνουν τον Οκτώβριο του 2011. Λίγους μήνες αργότερα προχώρησαν σε γάμο, επισημοποιώντας τη σχέση τους στις 9 Σεπτεμβρίου 2012 στη Νότια Καρολίνα.

Ο Ράιαν Ρέινολντς και η Μπλέικ Λάιβλι το 2016 στο Walk of Fame με τα μωράκια τους!

Ο Ράιαν Ρέινολντς και η Μπλέικ Λάιβλι το 2016 στο Walk of Fame με τα μωράκια τους! /Φωτογραφία AP Images/Chris Pizzello

Από τον γάμο τους, ο Ράιαν Ρέινολντς και η Μπλέικ Λάιβλι απέκτησαν τέσσερα παιδιά. Η οικογενειακή τους πορεία ξεκίνησε στα τέλη του 2014 με τον ερχομό της πρώτης τους κόρης, της Τζέιμς. Δύο χρόνια αργότερα, το 2016, η οικογένειά τους μεγάλωσε με τη γέννηση της δεύτερης κόρης τους, της Ινέζ, ενώ το 2019 υποδέχτηκαν την τρίτη τους κόρη, τη Μπέτι.

Το τέταρτο παιδί, ο γιος τους Όλιν, γεννήθηκε στις αρχές του 2023, συμπληρώνοντας την εξάδα. Το ζευγάρι φροντίζει να κρατάει τα παιδιά του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, διατηρώντας ωστόσο το χαρακτηριστικό τους χιούμορ όταν αναφέρονται δημόσια στις προκλήσεις και τις χαρές της γονεϊκότητας.

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ΜΠΛΕΙΚ ΛΑΙΒΛΙ
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ΡΑΙΑΝ ΡΕΙΝΟΛΝΤΣ
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