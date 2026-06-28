Βασάλος: Έξαλλος με τις φήμες περί χωρισμού από τη Δανάη Βαρθολομάτου

«Άμα θέλετε κάτι να μάθετε για μένα, πάρτε με ένα τηλέφωνο»

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Βασάλος: Έξαλλος Με Τις Φήμες Περί Χωρισμού Του
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κωνσταντίνος Βασάλος αντέδρασε έντονα σε φήμες χωρισμού από τη Δανάη Βαρθολομάτου στην εκπομπή "Χαμογέλα και Πάλι!".
  • Κατήγγειλε ότι το ρεπορτάζ του "Πρωινού" ήταν ανακριβές και δεν είχε επικοινωνία μαζί του για επιβεβαίωση.
  • Εξέφρασε την απογοήτευσή του για την έλλειψη επαγγελματισμού των δημοσιογράφων που διαδίδουν φήμες χωρίς έρευνα.
  • Η σχέση τους ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2025 και η Δανάη Βαρθολομάτου εργάζεται και με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
  • Ζήτησε από τους δημοσιογράφους να επικοινωνούν μαζί του πριν δημοσιεύσουν πληροφορίες για την προσωπική του ζωή.

Έξαλλος ήταν ο Κωνσταντίνος Βασάλος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!», ύστερα από το ρεπορτάζ του «Πρωινού» που ανέφερε ότι η σχέση του με την δικηγόρο Δανάη Βαρθολομάτου έχει τελειώσει.

«Πέρασα μια εβδομάδα δύσκολη, γιατί ειπώθηκαν πολλά στην εκπομπή του Λιάγκα. Βγήκε η Φωτεινή και έλεγε για μένα διάφορα πράγματα χωρίς να ξέρει. Με πήρε τηλέφωνο να με ρωτήσει τι και πώς κάνω στην προσωπική μου ζωή; Ρεπορτάζ χωρίς να πάρει εμένα τηλέφωνο; Πάρε με τηλέφωνο να σου πω τι γίνεται.

Δε γίνεται όμως ρεπορτάζ αυτό όμως. Εγώ που δεν είμαι δημοσιογράφος δε θα το έκανα ποτέ αυτό. Να βγω να πω, ο ένας είναι σε σχέση, ο άλλος δεν είναι σε σχέση, χώρισε – δεν χώρισε. Που δεν είμαι δημοσιογράφος. Άμα είσαι δημοσιογράφος, πάρε τηλέφωνο.

Για τον Αλεξάνδρου είχα πει ότι έμαθα ότι μπορεί να έχει σχέση, δεν είχα πει ούτε ονόματα, ούτε ότι είμαι σίγουρος. Είπα ότι μου ήρθε μια πληροφορία. Να βγαίνεις να λες χωρίς να κάνεις ρεπορτάζ, δεν είναι ρεπορτάζ. Εγώ, πες ότι δεν είμαι δημοσιογράφος και λέω βλακείες ό,τι μου κατέβει, για αυτά που παθαίνω. Εγώ δεν θέλω να τοποθετηθώ. Αλλά άμα θέλετε κάτι να μάθετε για μένα, πάρτε με ένα τηλέφωνο, στείλτε μου ένα μήνυμα. Δεν δικαιολογούμε τώρα πράγματα τα οποία δεν δικαιολογούνται» τόνισε με έντονο ύφος ο Κωνσταντίνος Βασάλος.

«Αν έχουν πάρει την άλλη πλευρά;» ρώτησε ο Νίκος Συρίγος τον συνεργάτη του.

Υπενθυμίζεται πως ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Δανάη Βαρθολομάτου ξεκίνησαν τη σχέση τους από το καλοκαίρι του 2025. Ο φακός τότε τους είχε εντοπίσει σε βόλτα τους στα γραφικά σοκάκια ελληνικού νησιού. Η Δανάη Βαρθολομάτου, εκτός από τα νομικά, συνεργάζεται και με τον Κωνσταντίνο Αργυρό σε εξωτερικά projects του.

 

 

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ΔΑΝΑΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΤΟΥ
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