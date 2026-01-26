Οι Ιάπωνες αποχαιρέτησαν τα τελευταία δίδυμα πάντα της χώρας

Εκατοντάδες Ιάπωνες έσπευσαν την Κυριακή στον Ζωολογικό Κήπο Ueno του Τόκιο για να αποχαιρετήσουν τα δύο τελευταία πάντα της χώρας που επιστρέφουν στην Κίνα.

Τα δίδυμα μικρά πάντα Xiao Xiao και Lei Lei γεννήθηκαν στο Τόκιο, όμως η Κίνα διατήρησε τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τους, όπως προβλέπονται από τη λεγόμενη «διπλωματία των πάντα» του Πεκίνου.

Για την Κίνα τα πάντα αποτελούν εθνικό σύμβολο της χώρας και πρέσβεις καλής θέλησης. Στο πλαίσιο αυτό τα δανείζουν σε χώρες, με τις οποίες θέλουν να ενδυναμώσουν τους δεσμούς τους.

Η Ιαπωνία θα μείνει χωρίς πάντα για πρώτη φορά εδώ και πάνω από πέντε δεκαετίες, σε μια στιγμή που οι σχέσεις με την Κίνα βρίσκονται στο χειρότερο σημείο.

«Είμαι πολύ λυπημένος. Είχαμε δεδομένο ότι θα υπήρχαν πάντα εδώ και λέγαμε θα τα δούμε κάποια άλλη φορά. Τώρα συνέβη αυτό κι εγώ εύχομαι να ερχόμουν πιο συχνά», είπε ο Σόκεν Ικέντα, κατά την επίσκεψή του στον ζωολογικό κήπο με τη σύζυγό του.

Από νωρίς άρχισαν να σχηματίζονται μεγάλες ουρές έξω από τον ζωολογικό κήπο για τα δύο χαριτωμένα πάντα. Ο κόσμος έβγαζε φωτογραφίες τη Lei Lei στην τελευταία της εμφάνιση την Κυριακή.

Τα δύο αδελφάκια έχουν εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες σύμφωνα με τους φροντιστές τους. Ο Xiao Xiao είναι, όπως λένε, δειλός, ενώ η αδερφή του, η Lei Lei είναι ατρόμητη και προσαρμόζεται γρήγορα στις αλλαγές.

Τα πάντα γεννήθηκαν το 2021 στον ζωολογικό κήπο Ueno με μητέρα την Shin Shin και πατέρα τον Ri Ri, οι οποίοι επέστρεψαν στην Κίνα το 2024. Μάλιστα στην Κίνα επέστρεψε και η αδελφή των δίδυμων Xiang Xiang.

Η Ιαπωνία υποδέχθηκε τα πρώτα πάντα το 1972, ως επισφράγιση της αποκατάστασης των διπλωματικών σχέσεων με την Κίνα. Από τότε ακόμα περισσότερα αρκουδάκια έφτασαν στην χώρα ή γεννήθηκαν εκεί.

Ωστόσο οι δηλώσεις της Ιάπωνα πρωθυπουργού Σανάι Τακαΐσι, ότι μια ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν θα προκαλέσει την απάντηση του Τόκιο, έφερε και την οργή του Πεκίνου.

Ακολούθησαν σαρωτικές οικονομικές πιέσεις, όπως η περικοπή πτήσεων, και η αποτροπή των πολιτών να ταξιδέψουν στην Ιαπωνία. Ο αριθμός των Κινέζων τουριστών μειώθηκε περίπου στο μισό τον περασμένο μήνα σε σχέση με πέρσι.

Επίσης η Κίνα ανέστειλε τις εισαγωγές αλιευμάτων και απαγόρευσε τις εξαγωγές στοιχείων σπάνιων γαιών για στρατιωτική χρήση.

Η Τακαΐσι είπε πως τα σχόλιά της ήταν υποθετικά, ενώ κήρυξε εκλογές για τις 8 Φεβρουαρίου για να λάβει νέα ενισχυμένη εντολή.

Προς το παρόν το προσωπικό του Ζωολογικού Κήπου Ueno θα διατηρήσει το χώρο φιλοξενίας των πάντα, ελπίζοντας ότι θα αλλάξει η κατάσταση και θα επιστρέψουν και πάλι πάντα εκεί.

