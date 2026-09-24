Όπως αποκαλύφθηκε, στον Γιώργο Μαζωνάκη χορηγήθηκε αναισθητική ουσία, πιθανότατα προποφόλη, χωρίς να προβλέπεται από το ιατρικό πρωτόκολλο.

Η προποφόλη είναι ένα ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό βραχείας δράσης, που προκαλεί γρήγορη απώλεια συνείδησης και ύπνο και αποτελεί μία από τις δύο κορυφαίες ουσίες που χρησιμοποιούνται για τη μέθη στους ασθενείς.

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Το μεγάλο ερώτημα στην υπόθεση είναι πώς προμηθεύτηκε η κατηγορούμενη γιατρός τη συγκεκριμένη ουσία.

Όπως αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ του Star, η προποφόλη δεν μπορεί να αγοραστεί από ένα φαρμακείο. Κανονικά, η μέθη γίνεται μόνο μέσα σε νοσοκομειακούς χώρους και η ουσία προμηθεύεται από φαρμακαποθήκες. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, οι φαρμακαποθήκες δεν μπορούν να πουλήσουν σε ιδιωτικά ιατρεία και, όπως επισημάνθηκε, δεν θα μπορούσαν να δώσουν ουσία μέθης σε έναν απλό παθολόγο ή μία ανειδίκευτη γιατρό.

Έτσι, προκύπτουν ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο η συγκεκριμένη ουσία βρέθηκε στα χέρια της γιατρού.

Η άλλη πελάτισσα που έκανε πλασμαφαίρεση χωρίς μέθη

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σε διπλανό χώρο μία άλλη γυναίκα έκανε επίσης πλασμαφαίρεση, χωρίς όμως να της χορηγηθεί μέθη. Πρόκειται για μία γυναίκα από την Ελβετία, η οποία βρέθηκε την ίδια ημέρα και την ίδια ώρα να κάνει πλασμαφαίρεση, όπως ο Γιώργος Μαζωνάκης, σε διπλανό εξεταστήριο.

Στη συγκεκριμένη πελάτισσα δεν χορηγήθηκε μέθη, καθώς το πρωτόκολλο του μηχανήματος δεν προβλέπει τη χορήγηση μέθης.

Τα ερωτήματα για το πώς προμηθεύτηκε η γιατρός την προποφόλη και με ποιον τρόπο αυτή έφτασε στον συγκεκριμένο χώρο παραμένουν και αναμένεται να απαντηθούν από τις Αρχές.