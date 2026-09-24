Chery: Βυθίζει την μπαταρία του Tiggo 9 CSH σε θαλασσινό νερό

Απόδειξη της αξιοπιστίας η εγγύηση 12 ετών του Ομίλου Σπανού

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 19.09.26, 09:15
Chery: Βυθίζει την μπαταρία του Tiggo 9 CSH σε θαλασσινό νερό
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Για πρώτη φορά στην Ευρώπη: Το Global Safety Challenge της Chery φέρνει το Tiggo 9 CSH στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, στην Κωνστάντζα της Ρουμανίας, από τις 22 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2026. 24ωρη δοκιμή βύθισης της μπαταρίας σε θαλασσινό νερό: Στόχος η αξιολόγηση της αντοχής και της λειτουργικότητας της μπαταρίας μετά την παρατεταμένη έκθεση σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες. Στο επίκεντρο η ασφάλεια και η αξιοπιστία: Η Chery θέτει την ασφάλεια και την αξιοπιστία ως πυρήνες της φιλοσοφίας της, αναπτύσσοντας τεχνολογίες και λύσεις μετακίνησης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας. 

Στο προσκήνιο η αντοχή και η διαφάνεια 

Η ευρωπαϊκή σκηνή του Global Safety Challenge θα στηθεί στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, στην Κωνστάντζα, όπου η Chery θα βυθίσει ζωντανά την μπαταρία του Tiggo 9 CSH σε θαλασσινό νερό για 24 ώρες, προκειμένου να εξετάσει την αντοχή και τη λειτουργικότητά της μετά την παρατεταμένη έκθεση σε αυτές τις δυσμενείς συνθήκες. Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμασίας, η μπαταρία θα επανατοποθετηθεί στο όχημα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι λειτουργίας και να αξιολογηθεί η συμπεριφορά του συστήματος. 

Chery: Βυθίζει την μπαταρία του Tiggo 9 CSH σε θαλασσινό νερό

Η δοκιμασία και τα αποτελέσματά της θα παρουσιαστούν ζωντανά στον χώρο διεξαγωγής, προσφέροντας στο ευρωπαϊκό κοινό μια πλήρη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο η Chery εξετάζει την ασφάλεια των μπαταριών μέσα από εξειδικευμένες δοκιμές αντοχής, με πλήρη διαφάνεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. 

Έμπρακτη έκφραση της δέσμευσης της μάρκας για την αξιοπιστία και την ποιότητα των οχημάτων της αποτελεί και η εκτεταμένη εγγύηση που προσφέρεται. Ενδεικτικά, στην Ελλάδα κάθε νέο Chery συνοδεύεται από εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χλμ. (όποιο επέλθει πρώτο), ενώ παρέχεται εγγύηση 8 ετών ή 160.000 χλμ (όποιο επέλθει πρώτο) για τη μπαταρία υψηλής τάσης. Επιπλέον, το Spanos Group, αποκλειστικός εισαγωγέας της Chery στην ελληνική αγορά, ενισχύει περαιτέρω το αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς προσφέροντας επέκταση εγγύησης κατά 5 επιπλέον έτη για τα μοντέλα, αυξάνοντας τη συνολική διάρκεια στα 12 έτη. 

 

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