Βάσεις 2026: Νέες εκτιμήσεις για Νομικές, Στρατιωτικές και Ιατρικές Σχολές

Εκτοξεύονται Πολυτεχνικές με πάνω από 1.000 μόρια

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STAR.GR
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Πηγή: dnews.gr / Φωτογραφία αρχείου Intime (Λιάκος Γιάννης)
Βάσεις 2026: Εκτίμηση για Νομικές, Στρατιωτικές, Ιατρικές
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής για το 2026, με εκτιμήσεις από εκπαιδευτικούς αναλυτές.
  • Οι βάσεις θα διαμορφωθούν μετά την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων.
  • Διαφορετικές ταχύτητες αναμένονται στους τέσσερις επιστημονικούς τομείς.
  • Στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο, οι επιδόσεις στη Φυσική και τα Μαθηματικά αναμένεται να οδηγήσουν σε σημαντική άνοδο των βάσεων.
  • Οι Πολυτεχνικές σχολές αναμένεται να καταγράψουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις της τελευταίας πενταετίας.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων έχει δώσει μια σαφή εικόνα για το πώς θα κινηθούν οι Βάσεις 2026 καθώς συνδυαστικά με τα στατιστικά στοιχεία οι εκπαιδευτικοί αναλυτές έχουν ήδη προχωρήσει σε μια ασφαλή εκτίμηση των μορίων εισαγωγής και των αυυξομειώσεων που αναμένονται.

Αν και η τελική εικόνα θα διαμορφωθεί μετά την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων, τα δεδομένα δείχνουν ότι οι τέσσερις επιστημονικοί τομείς θα κινηθούν με εντελώς διαφορετικές ταχύτητες.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο, όπου οι εξαιρετικές επιδόσεις στη Φυσική και η σημαντική βελτίωση στα Μαθηματικά δημιουργούν συνθήκες θεαματικής ανόδου των βάσεων. Οι υψηλόβαθμες Πολυτεχνικές σχολές αναμένεται να καταγράψουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις της τελευταίας πενταετίας, με αρκετά τμήματα να εμφανίζουν άνοδο που προσεγγίζει ή ακόμη και ξεπερνά τα 1.000 μόρια.

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