Χαρακτηρίστηκε ως το «ομορφότερο κορίτσι του κόσμου». Ο λόγος για τη Γαλλίδα Thylane Blondeau η οποία έγινε παγκοσμίως γνωστή σε ηλικία μόλις 4ων ετών ως μοντέλο. Σήμερα, εν έτει 2026, είναι 25 ετών και ντύθηκε νυφούλα ανταλλάσσοντας όρκους αιώνιας αγάπης και πίστης με τον επί 8 χρόνια σύντροφό της. Ο αγαπημένος της είναιι επιχειρηματίας του χώρου της μόδας και ονομάζεται Μπέντζαμιν Ατάλι. Οι δυο τους μένουν στο Παρίσι.

Στην τελετή, η πανέμορφη Thylane φορούσε ένα chic μακρύ, σατέν φόρεμα με ιδιαίτερη κάπα. Είχε πιάσει τα μαλλιά της σε έναν αυστηρό κότσο, ενώ το μακιγιάζ της ήταν διακριτικό. Ο γαμπρός εμφανίστηκε με σκούρο μπλε κοστούμι και λευκό πουκάμισο.

Δες φωτογραφίες:



Τον Μάρτιο του 2026, η Thylane είχε ανακοινώσει δημόσια τον αρραβώνα της. Στο Instagram, που μετρά 6,7 εκατ. followers, δημοσίευσε ρομαντικές φωτογραφίες από την Ελλάδα κι έγραψε: «Είπα “ναι” στον καλύτερό μου φίλο».

«Το ομορφότερο κορίτσι του κόσμου»

Η Thylane Blondeau ήταν 4 ετών όταν πρωτοπερπάτησε στην πασαρέλα για τον Jean Paul Gaultier. Σε ηλικία έξι ετών, η «Independent Critics List» την ανακήρυξε «το ομορφότερο κορίτσι του κόσμου». Αργότερα πόζαρε για το «Vogue Paris».

Η κόρη του πρώην επαγγελματία ποδοσφαιριστή Πάτρικ Μπλοντό (58) και της Γαλλίδας τηλεοπτικής παρουσιάστριας Βερόνικα Λουμπρί (58) μεγάλωσε κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας. Από παιδί σταρ έχει πλέον εξελιχθεί σε επιτυχημένη επιχειρηματία και μοντέλο. Η Thylane ποζάρει για μάρκες όπως Dolce & Gabbana, L’Oréal, Gucci και Versace. Με τη δική της μάρκα μόδας «Heaven May» δημιούργησε επίσης τη δική της εταιρεία.

Ενώ η Thylane βρέθηκε από νωρίς στο προσκήνιο, ο σύζυγός της προτιμά να παραμένει στο παρασκήνιο. Εργάζεται ως επιχειρηματίας στον κλάδο της μόδας και είναι επίσης γνωστός ως DJ.