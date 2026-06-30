Thylane Blondeau: Το «ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο» παντρεύτηκε

Φωτογραφίες και βίντεο από τον γάμο στο Παρίσι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.06.26 , 11:47 Μάρτζυ Λαζάρου για εκπομπή Φαίης Σκορδά: «Θεωρώ ότι ήταν λίγο άδικο»
30.06.26 , 11:33 Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων, Πρόγγραμμα Εκδηλώσεων 3-12 Ιουλίου
30.06.26 , 11:30 Σοκ στη Λεμεσό: Αστυνομικός πυροβόλησε τη σύζυγό του και αυτοπυροβολήθηκε
30.06.26 , 11:11 Επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί: Ποιοι θα πληρωθούν τον Αύγουστο
30.06.26 , 11:09 Thylane Blondeau: Το «ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο» παντρεύτηκε
30.06.26 , 11:03 Αθώος ο πρώην αστυνομικός TikToker για τα 153 γρ. κοκαΐνης
30.06.26 , 11:02 «Λύγισε» η Νίκη Κάρτσωνα : «Κάθε βράδυ της ζητάω συγγνώμη…»
30.06.26 , 10:51 Γιώργος Δούκας: «Ο πατέρας μου μού έκανε το μεγαλύτερο κακό της ζωής μου»
30.06.26 , 10:43 Σκότωσε 17χρονη και την έβαλε σε βαλίτσα: «Ήταν εκτός του ελέγχου μου»
30.06.26 , 10:40 SEAJETS: Μοναδικές Εκπτώσεις και Προσφορές για το Καλοκαίρι 2026
30.06.26 , 10:37 Μάρω Κοντού: Τα νεότερα για την υγεία της - « Ήταν η χαρά του θαλάμου»
30.06.26 , 10:35 Τσιμτσιλή για Τούνη: «Οι πραγματικά πλούσιοι δε χρειάζεται να το φωνάζουν»
30.06.26 , 10:23 Μαίρη Βυτινάρος: «Είμαι με ένα παιδί αυτή τη στιγμή»
30.06.26 , 09:55 Πάνος Ιωαννίδης: «Αν σταματούσε το MasterChef, θα παρουσίαζα άλλη εκπομπή»
30.06.26 , 09:39 Αλλάζουν όλα στις αγορές από Temu και Shein: Νέος δασμός 3 ευρώ ανά είδος
Επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί: Ποιοι θα πληρωθούν τον Αύγουστο
Ποιους θα επηρεάσει η Πανσέληνος στον Αιγόκερω στις 30 Ιουνίου;
Ρουμελιώτη: Το πρόβλημα υγείας του γιου της λίγο μετά τη γέννησή του
Τσιμτσιλή: Με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό στη βάφτιση της κόρης της Τσολάκη
Άση Μπήλιου: Εβδομάδα κόλαση με Άναδρομo Ερμή, Πανσέληνο και μια σπάνια όψη
Αλλάζει ο καιρός: Μετά τα 39άρια έρχονται καταιγίδες και χαλάζι
Θυμάσαι ότι η Σίσσυ Χρηστίδου έλεγε το δελτίο καιρού;
Thylane Blondeau: Το «ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο» παντρεύτηκε
Θωμάς Στρακόσια-Μαρία Φεύγα αγκαλιά, στα σοκάκια της Μυκόνου
«Λύγισε» η Νίκη Κάρτσωνα : «Κάθε βράδυ της ζητάω συγγνώμη…»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Γαλλίδα Thylane Blondeau, γνωστή ως το «ομορφότερο κορίτσι του κόσμου», παντρεύτηκε τον σύντροφό της Μπέντζαμιν Ατάλι.
  • Η Thylane είναι 25 ετών και έγινε διάσημη από την ηλικία των 4 ετών ως μοντέλο.
  • Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, με τη νύφη να φοράει ένα chic σατέν φόρεμα.
  • Η Thylane έχει συνεργαστεί με μεγάλες μάρκες όπως Dolce & Gabbana και Gucci, ενώ έχει και τη δική της εταιρεία μόδας.
  • Ο σύζυγός της είναι επιχειρηματίας και DJ, προτιμώντας να παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Χαρακτηρίστηκε ως το «ομορφότερο κορίτσι του κόσμου». Ο λόγος για τη Γαλλίδα Thylane Blondeau η οποία έγινε παγκοσμίως γνωστή σε ηλικία μόλις 4ων ετών ως μοντέλο. Σήμερα, εν έτει 2026, είναι 25 ετών και ντύθηκε νυφούλα ανταλλάσσοντας όρκους αιώνιας αγάπης και πίστης με τον επί 8 χρόνια σύντροφό της. Ο αγαπημένος της είναιι επιχειρηματίας του χώρου της μόδας και ονομάζεται Μπέντζαμιν Ατάλι. Οι δυο τους μένουν στο Παρίσι.

Στην τελετή, η πανέμορφη Thylane φορούσε ένα chic μακρύ, σατέν φόρεμα με ιδιαίτερη κάπα. Είχε πιάσει τα μαλλιά της σε έναν αυστηρό κότσο, ενώ το μακιγιάζ της ήταν διακριτικό. Ο γαμπρός εμφανίστηκε με σκούρο μπλε κοστούμι και λευκό πουκάμισο.

Δες φωτογραφίες:

Thylane Blondeau: Το «ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο» παντρεύτηκε

Thylane Blondeau: Το «ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο» παντρεύτηκε

Thylane Blondeau: Το «ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο» παντρεύτηκε

Thylane Blondeau: Το «ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο» παντρεύτηκε

Thylane Blondeau: Το «ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο» παντρεύτηκε

Thylane Blondeau: Το «ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο» παντρεύτηκε

Thylane Blondeau: Το «ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο» παντρεύτηκε

Thylane Blondeau: Το «ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο» παντρεύτηκε

Thylane Blondeau: Το «ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο» παντρεύτηκε


Τον Μάρτιο του 2026, η Thylane είχε ανακοινώσει δημόσια τον αρραβώνα της. Στο Instagram, που μετρά 6,7 εκατ. followers, δημοσίευσε ρομαντικές φωτογραφίες από την Ελλάδα κι έγραψε: «Είπα “ναι” στον καλύτερό μου φίλο». 

 

«Το ομορφότερο κορίτσι του κόσμου»

Η Thylane Blondeau ήταν 4 ετών όταν πρωτοπερπάτησε στην πασαρέλα για τον Jean Paul Gaultier. Σε ηλικία έξι ετών, η «Independent Critics List» την ανακήρυξε «το ομορφότερο κορίτσι του κόσμου». Αργότερα πόζαρε για το «Vogue Paris».

 

 

Η κόρη του πρώην επαγγελματία ποδοσφαιριστή Πάτρικ Μπλοντό (58) και της Γαλλίδας τηλεοπτικής παρουσιάστριας Βερόνικα Λουμπρί (58) μεγάλωσε κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας. Από παιδί σταρ έχει πλέον εξελιχθεί σε επιτυχημένη επιχειρηματία και μοντέλο. Η Thylane ποζάρει για μάρκες όπως Dolce & Gabbana, L’Oréal, Gucci και Versace. Με τη δική της μάρκα μόδας «Heaven May» δημιούργησε επίσης τη δική της εταιρεία.

Ενώ η Thylane βρέθηκε από νωρίς στο προσκήνιο, ο σύζυγός της προτιμά να παραμένει στο παρασκήνιο. Εργάζεται ως επιχειρηματίας στον κλάδο της μόδας και είναι επίσης γνωστός ως DJ.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
THYLANE BLONDEAU
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top