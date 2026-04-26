Μέση Ανατολή: Ξανά στο Πακιστάν ο Ιρανός ΥΠΕΞ για νέες διαπραγματεύσεις

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί επέστρεψε στο Ισλαμαμπάντ προερχόμενος από το Ομάν όπου είχε συνομιλίες με τον ηγέτη της χώρας, Χαΐθάμ μπιν Ταρίκ αλ Σαΐντ.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν το θέμα της ασφάλειας στο Στενό του Ορμούζ και ο Iρανός υπουργός Εξωτερικών πρότεινε τη θέσπιση περιφερειακού πλαισίου ασφαλείας ελεύθερου από ξένη ανάμειξη, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας επέστρεψε στο Πακιστάν όπου χθες είχε συνομιλίες με Πακιστανούς αξιωματούχους τις οποίες χαρακτήρισε «εποικοδομητικές» και στη συνέχεια θα κατευθυνθεί στη Μόσχα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε χθες το ταξίδι των Αμερικανών διαπραγματευτών στο Πακιστάν λέγοντας ότι οι ιρανικές προτάσεις δεν αξίζουν ένα τόσο πολύωρο και δαπανηρό ταξίδι.

Το Ιράν «προσέφερε πολλά, αλλά όχι αρκετά», είπε ο Τραμπ.

