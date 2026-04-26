Μέση Ανατολή: Ξανά στο Πακιστάν ο Ιρανός ΥΠΕΞ για νέες διαπραγματεύσεις

Επόμενος σταθμός του Αραγτσί η Μόσχα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
VIDEOS

Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία αρχείου AP
Μέση Ανατολή: Έφτασε στο Ισλαμαμπάντ ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν / ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί επέστρεψε στο Πακιστάν μετά από συνομιλίες στο Ομάν.
  • Συζητήθηκε η ασφάλεια στο Στενό του Ορμούζ και προτάθηκε περιφερειακό πλαίσιο ασφαλείας χωρίς ξένη ανάμειξη.
  • Οι συνομιλίες με Πακιστανούς αξιωματούχους χαρακτηρίστηκαν «εποικοδομητικές».
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε το ταξίδι Αμερικανών διαπραγματευτών στο Πακιστάν, θεωρώντας τις ιρανικές προτάσεις ανεπαρκείς.
  • Ο Αραγτσί θα συνεχίσει το ταξίδι του στη Μόσχα.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν  Αμπάς Αραγτσί επέστρεψε στο Ισλαμαμπάντ προερχόμενος από το Ομάν όπου είχε συνομιλίες με τον ηγέτη της χώρας, Χαΐθάμ μπιν Ταρίκ αλ Σαΐντ.

Στον «αέρα» οι συνομιλίες - Η ιρανική αποστολή αποχώρησε από το Πακιστάν

Οι δύο πλευρές συζήτησαν το θέμα της ασφάλειας στο Στενό του Ορμούζ και ο Iρανός υπουργός Εξωτερικών πρότεινε τη θέσπιση περιφερειακού πλαισίου ασφαλείας ελεύθερου από ξένη ανάμειξη, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας επέστρεψε στο Πακιστάν όπου χθες είχε συνομιλίες με Πακιστανούς αξιωματούχους τις οποίες χαρακτήρισε «εποικοδομητικές» και στη συνέχεια θα κατευθυνθεί στη Μόσχα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε χθες το ταξίδι των Αμερικανών διαπραγματευτών στο Πακιστάν λέγοντας ότι οι ιρανικές προτάσεις δεν αξίζουν ένα τόσο πολύωρο και δαπανηρό ταξίδι.

Το Ιράν «προσέφερε πολλά, αλλά όχι αρκετά», είπε ο Τραμπ.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΜΠΑΣ ΑΡΑΓΤΣΙ
 |
ΠΑΚΙΣΤΑΝ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Follow us:

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top