Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Χαλαροί σε παραλία της Πάρου

To ερωτευμένο ζευγάρι απολαμβάνει τις διακοπές του

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Ντορέττα: Ο Γεροντιδάκης δεν ξεφεύγει στιγμή από το... ραντάρ της!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης απολαμβάνουν διακοπές στην Πάρο.
  • Το ζευγάρι ταξίδεψε για την ανταλλαγή όρκων της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα.
  • Απολαμβάνουν τις βουτιές και τη χαλάρωση με φίλους σε παραλία του νησιού.
  • Προστατεύουν την προσωπική τους ζωή, αποφεύγοντας δημόσιες εμφανίσεις και δηλώσεις.
  • Το ειδύλλιο τους έγινε γνωστό στα τέλη του 2024, αλλά πλέον δείχνουν πιο ανοιχτοί.

Στην Πάρο απολαμβάνουν τις διακοπές τους η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης.

Το ζευγάρι ταξίδεψε στο κυκλαδίτικο νησί προκειμένου να δώσει το «παρών» στην ανταλλαγή όρκων της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα. 

 

Με αφορμή το ταξίδι τους στην Πάρο, η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης, που πλέον δεν κρύβουν τον έρωτά τους, βρήκαν την ευκαιρία να απολαύσουν και τις βουτιές τους στα κρυστάλλινα νερά του νησιού και να χαλαρώσουν μαζί με τους φίλους τους.

Δες παρακάτω βίντεο που εξασφάλισε το Mykonos Livetv από το ζευγάρι σε παραλία του νησιού:

Oι δυο ηθοποιοί επέλεξαν από την πρώτη στιγμή να προστατεύσουν την προσωπική τους ζωή, κρατώντας τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Έτσι, αρχικά απέφυγαν τις κοινές δημόσιες εμφανίσεις και δεν σχολίαζαν δημόσια όσα γράφονταν ή ακούγονταν για εκείνους.

Οι πληροφορίες για το ειδύλλιο Ντορέττας - Γεροντιδάκη κυκλοφόρησαν στα τέλη του 2024 και ε σπάνιες περιπτώσεις, ο φωτογραφικός φακός τούς απαθανάτισε μαζί, ενώ η στάση τους παρέμεινε σταθερή, χωρίς δημόσιες δηλώσεις ή κοινές αναρτήσεις στα social media.

Τους τελευταίους μήνες, πάντως, οι δυο τους δείχνουν να μην αισθάνονται πλέον την ανάγκη να κρύβονται.

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ΝΤΟΡΕΤΤΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΟΝΤΙΔΑΚΗΣ
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