Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Χαλαροί σε παραλία της Πάρου

Ντορέττα: Ο Γεροντιδάκης δεν ξεφεύγει στιγμή από το... ραντάρ της!

Στην Πάρο απολαμβάνουν τις διακοπές τους η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης.

Το ζευγάρι ταξίδεψε στο κυκλαδίτικο νησί προκειμένου να δώσει το «παρών» στην ανταλλαγή όρκων της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα.

Με αφορμή το ταξίδι τους στην Πάρο, η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης, που πλέον δεν κρύβουν τον έρωτά τους, βρήκαν την ευκαιρία να απολαύσουν και τις βουτιές τους στα κρυστάλλινα νερά του νησιού και να χαλαρώσουν μαζί με τους φίλους τους.

Δες παρακάτω βίντεο που εξασφάλισε το Mykonos Livetv από το ζευγάρι σε παραλία του νησιού:

Oι δυο ηθοποιοί επέλεξαν από την πρώτη στιγμή να προστατεύσουν την προσωπική τους ζωή, κρατώντας τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Έτσι, αρχικά απέφυγαν τις κοινές δημόσιες εμφανίσεις και δεν σχολίαζαν δημόσια όσα γράφονταν ή ακούγονταν για εκείνους.

Οι πληροφορίες για το ειδύλλιο Ντορέττας - Γεροντιδάκη κυκλοφόρησαν στα τέλη του 2024 και ε σπάνιες περιπτώσεις, ο φωτογραφικός φακός τούς απαθανάτισε μαζί, ενώ η στάση τους παρέμεινε σταθερή, χωρίς δημόσιες δηλώσεις ή κοινές αναρτήσεις στα social media.

Τους τελευταίους μήνες, πάντως, οι δυο τους δείχνουν να μην αισθάνονται πλέον την ανάγκη να κρύβονται.