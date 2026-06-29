Απολαμβάνει τον ήλιο στη Μύκονο ο Ζορζίνιο, μαζί με την Κάθριν Χάρντινγκ

Το διάσημο ζευγάρι επέλεξε την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές του διακοπές

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Αθλητικα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP / Νίκος Ζότος
Ζορζίνιο και Κάθριν Χάρντινγκ στη Μύκονο

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Όπως κάθε καλοκαίρι, έτσι και φέτος, η Μύκονος αποτελεί βασικό προορισμό για το διεθνές jet-set. Επώνυμοι, διάσημοι και πλούσιοι κάθε είδους συρρέουν στο Νησί των Ανέμων για να απολαύσουν τις μοναδικές του ομορφιές. 

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Ανάμεσα τους και ο Ζορζίνιο, ο διάσημος Ιταλο-Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, ο άλλοτε παίκτης της Νάπολι, της Άρσεναλ και της Τσέλσι, ο οποίος ως μέλος της Εθνικής Ιταλίας κατέκτησε το Euro στα γήπεδα της Αγγλίας, το 2021.

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Ο Ζορζίνιο με τη φανέλα της Εθνικής Ιταλίας / Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Μαζί του, η εντυπωσιακή σύζυγός του, Κάθριν Χάρντινγκ γνωστή και ως Cat Cavelli, όπως είναι το καλλιτεχνικό της ψευδώνυμο. To ζευγάρι έχει έναν γιο, τον Τζαξ, και παντρεύτηκε το 2025 σε μία εντυπωσιακή τελετή στη Λίμη του Κόμο.

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Ζορζίνιο και Κάθριν Χάρντινγκ / Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ - Νίκος Ζότος

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Χάρντινγκ έχει μια ακόμα κόρη, την Άντα, από προηγούμενη σχέση της με τον διάσημο ηθοποιό του Χόλιγουντ Τζουντ Λο 

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