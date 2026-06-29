Ως εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής και συγγραφέας παιδικών βιβλίων, ο Παναγιώτης Τούμπος ξέρει καλύτερα από τον καθένα να συνδυάζει την εκπαιδευτική του εμπειρία με τη λογοτεχνία για να προωθήσει τις αξίες της συμπερίληψης και της αποδοχής της διαφορετικότητας.

Μέσα από το πρόσφατο βιβλίο του, Το αγκαθάκι της φιλίας, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αγγελάκη, προσεγγίζει τους μικρούς αναγνώστες με απλότητα και συναισθηματική αμεσότητα, αποφεύγοντας τον στείρο διδακτισμό και αφήνοντας τα μηνύματα να αναδύονται φυσικά μέσα από την πλοκή.

Η πολύπλευρη προσφορά του και οι δράσεις του γύρω από τη φιλαναγνωσία και την κοινωνική ισότητα αναγνωρίστηκαν επίσημα από το Πανεπιστήμιο Frederick της Κύπρου, το οποίο τον τίμησε με το Βραβείο Μιχάλη Φρειδερίκου στην κατηγορία «Απόφοιτος με Θετικό Αντίκτυπο στην Κοινωνία» για το έτος 2025-2026.

Για όσα ενδιαφέροντα και σημαντικά κάνει κι έχει κάνει στο παρελθόν, μίλησε στο Starte του Star.gr.

Πώς «χτίζετε» τους ήρωές σας; Βασίζεστε σε πραγματικά πρόσωπα και παρατηρήσεις της καθημερινότητας ή είναι εξολοκλήρου αποκυήματα της φαντασίας σας που… ζωντανεύουν;

Οι ήρωές μου γεννιούνται από έναν συνδυασμό φαντασίας και πραγματικής ζωής. Αντλώ έμπνευση από ανθρώπους, καταστάσεις και μικρές στιγμές της καθημερινότητας, τις οποίες εμπλουτίζω με τη φαντασία μου, ώστε να δημιουργήσω χαρακτήρες με τους οποίους τα παιδιά μπορούν να ταυτιστούν. Στόχος μου είναι κάθε ήρωας να μεταφέρει ένα μήνυμα, να εμπνέει και να βοηθά τους μικρούς αναγνώστες να αναγνωρίζουν αξίες και συναισθήματα μέσα από τις ιστορίες του.

Η επιλογή των λέξεων κι ο ρυθμός της αφήγησης παίζουν καθοριστικό ρόλο στο έργο σας. Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζετε στην προσπάθειά σας να βρείτε την κατάλληλη «φωνή» για κάθε ιστορία;

Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να βρω τη φωνή που ταιριάζει απόλυτα σε κάθε ιστορία και μπορεί να αγγίξει τα παιδιά με απλό, αληθινό και κατανοητό τρόπο. Δίνω μεγάλη σημασία στην επιλογή των λέξεων και στον ρυθμό της αφήγησης, ώστε το κείμενο να κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον, να ξυπνά συναισθήματα και να μεταφέρει το μήνυμά του χωρίς διδακτισμό. Για μένα, κάθε ιστορία έχει τη δική της μοναδική φωνή και χρειάζεται χρόνο μέχρι να τη βρω.

Κοιτάζοντας πίσω στα πρώτα σας συγγραφικά βήματα, πώς νιώθετε ότι έχετε αλλάξει εσείς ο ίδιος ως συγγραφέας; Υπάρχουν στοιχεία της γραφής σας που πλέον αποφεύγετε ή που έχετε αγαπήσει περισσότερο;

Νιώθω ότι ως συγγραφέας παιδικών βιβλίων έχω εξελιχθεί κυρίως στον τρόπο που προσεγγίζω τον μικρό αναγνώστη. Πλέον δίνω μεγαλύτερη έμφαση στην απλότητα της γλώσσας, στον ρυθμό και στη συναισθηματική αμεσότητα της ιστορίας. Προσπαθώ να αποφεύγω τον υπερβολικό διδακτισμό και να αφήνω τα μηνύματα να αναδύονται φυσικά μέσα από την πλοκή. Αυτό που έχω αγαπήσει περισσότερο είναι η δύναμη της καθαρής, ζωντανής αφήγησης που μιλά κατευθείαν στη φαντασία και την καρδιά των παιδιών.

Πόσο επηρεάζει τη δημιουργική σας διαδικασία η γνώμη των αναγνωστών και των κριτικών;

Η γνώμη των αναγνωστών με επηρεάζει σε έναν βαθμό, κυρίως γιατί μου δίνει πολύτιμη ανατροφοδότηση για το πώς «εισπράττουν» τα παιδιά τις ιστορίες μου και αν τα μηνύματα περνούν όπως τα έχω φανταστεί. Από την άλλη, προσπαθώ να μην αφήνω τις κριτικές να καθορίζουν τη δημιουργική μου διαδικασία, γιατί θεωρώ σημαντικό κάθε ιστορία να παραμένει αυθεντική και πιστή στη δική μου εσωτερική ανάγκη κι έμπνευση.

Αν έπρεπε να ξεχωρίσετε 2-3 συγγραφείς (Έλληνες ή ξένους) που καθόρισαν την προσωπική σας αισθητική, ποιοι θα ήταν αυτοί;

Η συγγραφική μου αισθητική έχει επηρεαστεί από διάφορους Έλληνες και ξένους δημιουργούς παιδικής λογοτεχνίας. Θα ξεχώριζα συγγραφείς που καταφέρνουν να συνδυάζουν τη φαντασία με την απλότητα και τη βαθιά συναισθηματική αλήθεια, όπως ο Ευγένιος Τριβιζάς, καθώς και κλασικούς ξένους δημιουργούς όπως η Άστριντ Λίντγκρεν. Επίσης, με εμπνέουν γενικότερα συγγραφείς που σέβονται τον παιδικό αναγνώστη και του μιλούν με ειλικρίνεια, χωρίς να υποτιμούν τη νοημοσύνη του.

Τι θα συμβουλεύατε έναν άνθρωπο που έχει μια καλή ιδέα στο μυαλό του, αλλά διστάζει να κάνει το πρώτο βήμα και να αποτυπώσει την ιστορία του στο χαρτί;

Θα του έλεγα να μην περιμένει την «τέλεια στιγμή» ή το τέλειο κείμενο για να ξεκινήσει, γιατί αυτά συνήθως δεν έρχονται ποτέ από την αρχή. Το πιο σημαντικό είναι να κάνει το πρώτο βήμα και να αποτυπώσει την ιστορία του στο χαρτί, ακόμη κι αν δεν είναι ολοκληρωμένη ή άρτια. Η γραφή είναι μια διαδικασία που εξελίσσεται μέσα από την πράξη και κάθε προσπάθεια τον φέρνει πιο κοντά στη δική του φωνή και στο τελικό αποτέλεσμα.

Ο Παναγιώτης Τούμπος στη βράβευσή του στο Πανεπιστήμιο Frederick στην Κύπρο

Πρόσφατα βραβευτήκατε από το Πανεπιστήμιο Frederick στην Κύπρο για τις δράσεις φιλαναγνωσίας και συμπερίληψης που έχετε πραγματοποιήσει γύρω από τα βιβλία σας. Ποια είναι τα συναισθήματά σας;

Είχα τη χαρά και την τιμή να βραβευτώ από το Πανεπιστήμιο Frederick της Κύπρου με το Βραβείο Μιχάλη Φρειδερίκου στην κατηγορία Outstanding Graduate – Βραβείο για Απόφοιτο με Θετικό Αντίκτυπο στην Κοινωνία 2025-2026. Η διάκριση αυτή είναι σημαντική, καθώς ως εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής και συγγραφέας παιδικών βιβλίων, προσπαθώ να συμβάλλω στην ανάπτυξη μιας κοινωνίας που προάγει τη συμπερίληψη, την αποδοχή της διαφορετικότητας και τον σεβασμό προς κάθε παιδί.

Η βράβευσή μου από το Πανεπιστήμιο Frederick υπήρξε μια ιδιαίτερα συγκινητική και τιμητική στιγμή. Αποτελεί αναγνώριση της προσπάθειας που καταβάλλω μέσα από τα βιβλία και τις δράσεις μου να καλλιεργήσω την αγάπη για το διάβασμα, αλλά και να προωθήσω αξίες όπως η διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, η συμπερίληψη, η αποδοχή κι ο σεβασμός στη διαφορετικότητα. Με γεμίζει χαρά, αλλά και ευθύνη να συνεχίσω με την ίδια αφοσίωση να δημιουργώ και να προσφέρω στα παιδιά ουσιαστικές εμπειρίες μέσα από τη λογοτεχνία.

Το αγκαθάκι της φιλίας είναι το τελευταίο σας βιβλίο από τις εκδόσεις Αγγελάκη. Τι σας ενέπνευσε να το γράψετε; Ποια είναι η σχέση σας με τον μικρό «Μάκη»;

Το αγκαθάκι της φιλίας πραγματεύεται τη διαφορετικότητα, την αποδοχή, την ενσυναίσθηση και τη συμπερίληψη, αξίες που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικές για τα παιδιά. Μέσα από την ιστορία του μικρού «Μάκη», προσπάθησα να αναδείξω τη σημασία του να αγκαλιάζουμε ο ένας τον άλλον όπως είμαστε, με σεβασμό και κατανόηση.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω θερμά τις εκδόσεις Αγγελάκη για την εμπιστοσύνη, τη στήριξη και την εξαιρετική συνεργασία στην έκδοση του βιβλίου.

Ποια είναι τα σχέδιά σας για το καλοκαίρι; Θα καταφέρετε να ξεκουραστείτε;

Το καλοκαίρι θα προσπαθήσω να ξεκουραστώ και να περάσω χρόνο με την οικογένειά μου, αλλά και να γεμίσω έμπνευση από τα ταξίδια και την καθημερινότητα. Κατά τις διακοπές μου σκέφτομαι και νέες ιδέες για το επόμενο βιβλίο μου. Το πρόσφατο ταξίδι μου στην Κύπρο μου έδωσε έμπνευση κι εκεί γεννήθηκε μια νέα ιδέα για τη θεματολογία του. Δεν μπορώ να πω ακόμη λεπτομέρειες, αλλά θα είναι ένα παιδικό βιβλίο με φαντασία και όμορφα μηνύματα.

Σας ευχαριστώ θερμά για την όμορφη συνέντευξη και την ευκαιρία να μοιραστώ σκέψεις για τη δουλειά μου και τα βιβλία μου. Ήταν χαρά μου.