Το beauty event που μας έμαθε τα «μυστικά» για λεία επιδερμίδα!

Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη καλοκαιρινή ανεμελιά και μια διάθεση self-care

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.06.26 , 18:03 Αθηνά Οικονομάκου: Αποκαλύφθηκε το νυφικό του γάμου στην Πλάκα
29.06.26 , 17:34 Συμφωνία κυβέρνησης και αγοράς για «παγωμένες» τιμές το καλοκαίρι
29.06.26 , 17:30 Όμιλος Συγγελίδη: Ύψιστη διάκριση στο Παρίσι
29.06.26 , 17:21 Η Κατερίνα Καινούργιου «λιώνει» για την κόρη της - Το τρυφερό post
29.06.26 , 17:04 Η απόλυτη vintage αισθητική επί τρία στο Cash or Trash!
29.06.26 , 16:52 Γάμος ομόφυλων ζευγαριών: Ακύρωση ζητά ο Γραμματέας Π. Σχεδιασμού της ΝΔ
29.06.26 , 16:52 Καιρός: «Δροσερό» το Αιγαίο - Θαλάσσιος καύσωνας στη Μεσόγειο
29.06.26 , 16:30 Το beauty event που μας έμαθε τα «μυστικά» για λεία επιδερμίδα!
29.06.26 , 16:28 Pirelli: Ο George Russell κέρδισε στην Αυστρία
29.06.26 , 16:00 Ποιους θα επηρεάσει η Πανσέληνος στον Αιγόκερω στις 30 Ιουνίου;
29.06.26 , 15:59 Το beach look της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου
29.06.26 , 15:48 Λιβαδειά: Συντετριμμένος ο πατέρας της 35χρονης- Πέθανε μετά τη γέννα
29.06.26 , 15:43 Πάνος Τελάλης: «Υπάρχουν εξαιρετικοί μάγειρες! Δεν τους φτάνω καν...»
29.06.26 , 15:31 Γερμανία: Πέντε νεκροί από ένοπλη επίθεση σε κέντρο νεότητας στο Στάντε
29.06.26 , 15:25 Απολαμβάνει τον ήλιο στη Μύκονο ο Ζορζίνιο, μαζί με την Κάθριν Χάρντινγκ
Μαίρη Συνατσάκη: Οι οικογενειακές φωτογραφίες από τον γάμο της Οικονομάκου
Άση Μπήλιου: Εβδομάδα κόλαση με Άναδρομo Ερμή, Πανσέληνο και μια σπάνια όψη
Τσιμτσιλή: Με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό στη βάφτιση της κόρης της Τσολάκη
Καιρός: Πλησιάζει ο καύσωνας – Πότε αρχίζει η έντονη ζέστη
Θωμάς Στρακόσια-Μαρία Φεύγα αγκαλιά, στα σοκάκια της Μυκόνου
Λιβαδειά: «Ρωτούσα πού είναι η γυναίκα μου. Θα το φτάσω μέχρι τέλους»
MasterChef: Παίκτες αποκάλυψαν ότι είναι ζευγάρι στον μεγάλο τελικό!
Μενεξιά: Ανέβασε σε βίντεο το τρυφερό φιλί της με τον Τάσο στο MasterChef
Αν. Βαρθακούρη: «Χάσαμε όλο μας το βιός. Μου έφευγαν τούφες από τα μαλλιά»
Η Κατερίνα Καινούργιου «λιώνει» για την κόρη της - Το τρυφερό post
Περισσότερα

VIDEOS

Shopping Star: Έτοιμη Για Την Ανάσταση Η Σταυρούλα
Μοδα
Shopping Star: Η Σταυρούλα φόρεσε ένα εξαιρετικό σύνολο για την
Shopping Star: Αυτό Είναι Το Απόλυτο Slip Φόρεμα
Μοδα
Shopping Star: Φορέστε στα γενέθλια αυτό το υπέροχο slip φόρεμα
Ρεβεγιόν: 8+1 Ιδιαίτερα Looks Για Να Κλέψετε Την Παράσταση
Μοδα
Ρεβεγιόν: 8+1 ιδιαίτερα outfits για να κλέψετε την παράσταση!
Χριστουγεννιάτικο Μανικιούρ: 5+1 Ιδέες Για Γιορτινά Νύχια
Μοδα
Χριστουγεννιάτικα νύχια: 5+1 ιδέες για γιορτινό μανικιούρ
Shopping Star: Αυτά Ήταν Τα Λάθη Της Άντζυς
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Θα προτιμούσα να είχες προλάβει κομμωτήριο»
Shopping Star: Με Αυτό Το Μακιγιάζ Θα Είσαι Κυριλέ Στον Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Το κατάλληλο μακιγιάζ για να είσαι κυριλέ σε
Shopping Star: Tips Για Να Είστε Σικ Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Θα πάτε σε γάμο; Τι να φορέσετε για
Shopping Star: Η Έλλη Καλεσμένη Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: Επεσήμανε το φάουλ της Έλλης
Shopping Star 22/11/24: Αυτή είναι η νικήτρια
Μοδα
Shopping Star: Ποια ήταν η πιο ραφινάτη νικήτρια αυτής της
Shopping Star: Η Ηλιάνα Βρήκε Λάθη Στο Λουκ Της Όλγας
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Από κει και πέρα είναι καταστροφή»
Shopping Star: Οι Παίκτριες Βρήκαν Εκτός Θέματος Τη Ζένια
Μοδα
Shopping Star: Οι παίκτριες βρήκαν το σύνολο της Ζένιας μεγαλίστικο
Shopping Star: Η Πασαρέλα Της Ζένιας Για Τη Νέα Της Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Ήταν η Ζένια κατάλληλα ντυμένη για τη νέα
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Τips για να είσαι ραφινάτη στη νέα σου συνέντευξη για
Shopping Star: Ντύθηκε Καλά Η Δέσποινα Στη Νέα Της Δουλειά;
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Δέσποινα, το κραγιόν σου είναι απαγορευτικό»
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Τι να βάλεις σε συνέντευξη για δουλειά
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Μοδα
Το Beauty Event Που Μας Έμαθε Τα «Μυστικά» Για Λεία Επιδερμίδα
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δημοσιογράφοι και κορυφαίες influencers από τον χώρο του beauty και του lifestyle έδωσαν το «παρών» στο πιο λαμπερό event της σεζόν!

Gillette Venus

Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη καλοκαιρινή ανεμελιά και μια διάθεση self-care 

Καλοκαιρινή ανεμελιά και μια διάθεση self-care σε κάθε γωνιά του House 124, όπου στήθηκε το summer kick-off event με θέμα “Gillette Venus Rescues Your Skin & Summer Plans”. Η Gillette Venus, το κορυφαίο brand προϊόντων γυναικείου ξυρίσματος, υπενθύμισε την αποστολή του, να προσφέρει αυτοπεποίθηση και άνεση με τις Comfortglide5 & Intimate, τις ξυριστικές μηχανές που είναι ειδικά σχεδιασμένες για να αποφεύγουμε τους ερεθισμούς. 

Ο χώρος είχε μεταμορφωθεί σε ένα απόλυτα summer-inspired σκηνικό. Οι καλεσμένοι πέρασαν ένα υπέροχο απόγευμα σε έναν κόσμο διαδραστικών εμπειριών. Η καρέκλα του ναυαγοσώστη και το ειδικά διαμορφωμένο photo spot μπροστά από την πισίνα έκλεψαν τις εντυπώσεις!

Gillette Venus

Το ξεχωριστό act συγχρονισμένης κολύμβησης χάρισε μια νότα καλοκαιρινής μαγείας στην εκδήλωση. Με ρυθμό, κομψότητα και εντυπωσιακές κινήσεις μέσα στο νερό, το performance ανέδειξε τη φιλοσοφία της Gillette Venus για άνεση και φροντίδα. 

Gillette Venus

Η αγαπημένη Αθηνά Κλήμη έδωσε τον παλμό του event, κάνοντας playful και καλοκαιρινές ερωτήσεις στους καλεσμένους.

Gillette Venus

Το customization corner αποτέλεσε ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία του event, δίνοντας στους παρευρισκόμενους τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τη δική τους προσωποποιημένη ξυριστική μηχανή ως καλοκαιρινό ενθύμιο. Την ίδια στιγμή, τα product displays ανέδειξαν τις σειρές Smooth, Glide και Intimate, προσφέροντας στους καλεσμένους την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα προϊόντα και τη φιλοσοφία της Gillette Venus για λεία επιδερμίδα και καθημερινή αυτοπεποίθηση.

Τη βραδιά συμπλήρωσε μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία, με επιλεγμένα finger food και δροσιστικά cocktails. Το stand με τα παγωτά, δίπλα στο bar, χάρισε σε όλους μια έξτρα δόση δροσιάς. 

Περισσότερο από μια καλοκαιρινή εκδήλωση, το event της Gillette Venus αποτέλεσε μια εμπειρία γεμάτη fun, στιγμές αυτοφροντίδας και θετική καλοκαιρινή διάθεση.

Gillette Venus

Gillette Venus

Το beauty event που μας έμαθε τα «μυστικά» για λεία επιδερμίδα!

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GILLETTE VENUS
 |
ΞΥΡΑΦΑΚΙ
 |
ΛΕΙΑ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ
 |
BEAUTY
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top