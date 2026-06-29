Δημοσιογράφοι και κορυφαίες influencers από τον χώρο του beauty και του lifestyle έδωσαν το «παρών» στο πιο λαμπερό event της σεζόν!

Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη καλοκαιρινή ανεμελιά και μια διάθεση self-care

Καλοκαιρινή ανεμελιά και μια διάθεση self-care σε κάθε γωνιά του House 124, όπου στήθηκε το summer kick-off event με θέμα “Gillette Venus Rescues Your Skin & Summer Plans”. Η Gillette Venus, το κορυφαίο brand προϊόντων γυναικείου ξυρίσματος, υπενθύμισε την αποστολή του, να προσφέρει αυτοπεποίθηση και άνεση με τις Comfortglide5 & Intimate, τις ξυριστικές μηχανές που είναι ειδικά σχεδιασμένες για να αποφεύγουμε τους ερεθισμούς.

Ο χώρος είχε μεταμορφωθεί σε ένα απόλυτα summer-inspired σκηνικό. Οι καλεσμένοι πέρασαν ένα υπέροχο απόγευμα σε έναν κόσμο διαδραστικών εμπειριών. Η καρέκλα του ναυαγοσώστη και το ειδικά διαμορφωμένο photo spot μπροστά από την πισίνα έκλεψαν τις εντυπώσεις!

Το ξεχωριστό act συγχρονισμένης κολύμβησης χάρισε μια νότα καλοκαιρινής μαγείας στην εκδήλωση. Με ρυθμό, κομψότητα και εντυπωσιακές κινήσεις μέσα στο νερό, το performance ανέδειξε τη φιλοσοφία της Gillette Venus για άνεση και φροντίδα.

Η αγαπημένη Αθηνά Κλήμη έδωσε τον παλμό του event, κάνοντας playful και καλοκαιρινές ερωτήσεις στους καλεσμένους.

Το customization corner αποτέλεσε ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία του event, δίνοντας στους παρευρισκόμενους τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τη δική τους προσωποποιημένη ξυριστική μηχανή ως καλοκαιρινό ενθύμιο. Την ίδια στιγμή, τα product displays ανέδειξαν τις σειρές Smooth, Glide και Intimate, προσφέροντας στους καλεσμένους την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα προϊόντα και τη φιλοσοφία της Gillette Venus για λεία επιδερμίδα και καθημερινή αυτοπεποίθηση.

Τη βραδιά συμπλήρωσε μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία, με επιλεγμένα finger food και δροσιστικά cocktails. Το stand με τα παγωτά, δίπλα στο bar, χάρισε σε όλους μια έξτρα δόση δροσιάς.

Περισσότερο από μια καλοκαιρινή εκδήλωση, το event της Gillette Venus αποτέλεσε μια εμπειρία γεμάτη fun, στιγμές αυτοφροντίδας και θετική καλοκαιρινή διάθεση.