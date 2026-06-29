Pirelli: Ο George Russell κέρδισε στην Αυστρία

ο Verstappen πανηγύρισε την 2η θέση στο Red Bull Ring

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Pirelli: Ο George Russell κέρδισε στην Αυστρία
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Ο George Russell κέρδισε το Αυστριακό Grand Prix χάρη σε μια στρατηγική δύο στάσεων. Ο οδηγός της Mercedes πέρασε τη γραμμή του τερματισμού μπροστά από τον Max Verstappen, με τον Ολλανδό οδηγό της Red Bull να καταφέρνει να κρατήσει πίσω του, στην τρίτη θέση, τον Kimi Antonelli. Ο Ιταλός παρ' όλα αυτά διατηρεί την πρωτοπορία στο πρωτάθλημα οδηγών.

Pirelli: Ο George Russell κέρδισε στην Αυστρία

Ο αγώνας στο Spielberg διεξήχθη υπό συνθήκες ακραίας ζέστης. Οι θερμοκρασίες στο Red Bull Ring έφτασαν τους 36°C, ενώ η επιφάνεια της πίστας ήταν στους 55°C κατά την εκκίνηση του Grand Prix. Την παραμονή του αγώνα, η ταχύτερη στρατηγική προβλεπόταν να είναι αυτή των δύο στάσεων, κάτι που αποδείχθηκε και στην πράξη. Μόνο οι Charles Leclerc, Lewis Hamilton και Pierre Gasly επέλεξαν μια προσέγγιση τριών στάσεων, ενώ όλοι οι υπόλοιποι οδηγοί σταμάτησαν δύο φορές.

Pirelli: Ο George Russell κέρδισε στην Αυστρία

Σχεδόν ολόκληρο το grid ξεκίνησε με τη μέση γόμα. Οι μόνες εξαιρέσεις ήταν οι Carlos Sainz και Gabriel Bortoleto, οι οποίοι εκκίνησαν με τη μαλακή γόμα. Οι πρώτοι τέσσερις οδηγοί που πέρασαν τη γραμμή του τερματισμού ακολούθησαν όλοι την ίδια στρατηγική, πραγματοποιώντας δύο μέρη με τη σκληρή γόμα μετά το αρχικό stint με τη μέση γόμα.

Pirelli: Ο George Russell κέρδισε στην Αυστρία

Ο George Russell εξασφάλισε τη νίκη με διαφορά 1,611 δευτερολέπτων από τον Max Verstappen, ενώ ο Kimi Antonelli τερμάτισε μόλις κάτι παραπάνω από τρία δέκατα του δευτερολέπτου πίσω από τον τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή. Χάρη στη νίκη του στην Αυστρία, ο George Russell ανεβαίνει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, 40 βαθμούς πίσω από τον teammate του. Ο Kimi Antonelli προηγείται στη βαθμολογία με 171 βαθμούς.

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