Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Μελίτωνος μάρτυρος και Αγίου Γερβασίου του εν Πάτραις. Επίσης, σήμερα είναι και η Σύναξις των Αγίων 12 Αποστόλων.

Την τελευταία ημέρα του Ιουνίου η εκκλησία τιμά με ειδική λειτουργία τους 12 Αποστόλους. Αυτή είναι η έννοια της λέξης «Σύναξη» στην εκκλησιαστική ορολογία.

Απόστολος στην αρχαία ελληνική γραμματεία ήταν ο απεσταλμένος για την εκπλήρωση συγκεκριμένης αποστολής, ο αγγελιοφόρος. Στην Καινή Διαθήκη, Απόστολοι λέγονται οι 12 μαθητές του Χριστού, οι οποίοι εκλέχτηκαν από τον Κύριο, παρακολούθησαν τη δημόσια δράση του κι έλαβαν την εντολή να κηρύξουν και να διαδώσουν τη νέα θρησκεία («Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρείν πάντα όσα ενετειλάμην υμίν» (Ματθ. κη᾿, 19).

Σύναξη των 12 Αποστόλων

Οι αρχικοί 12 Απόστολοι ήταν οι:

Πέτρος († 29 Ιουνίου)

Ανδρέας († 30 Νοεμβρίου)

Ιάκωβος του Ζεβεδαίου († 30 Απριλίου)

Ιάκωβος του Αλφαίου († 9 Οκτωβρίου)

Ευαγγελιστής Ιωάννης († 26 Σεπτεμβρίου)

Φίλιππος († 14 Νοεμβρίου)

Βαρθολομαίος († 11 Ιουνίου)

Θωμάς († 6 Οκτωβρίου)

Ευαγγελιστής Ματθαίος († 16 Νοεμβρίου)

Ιούδας ή Θαδδαίος († 19 Ιουνίου)

Ιούδας ο Ισκαριώτης

Σίμων ο Ζηλωτής († 10 Μαΐου)

Μετά την προδοσία του Ιούδα του Ισκαριώτη και την αυτοκτονία του, τη δωδεκάδα των Αποστόλων συμπλήρωσε ο Ματθίας († 9 Αυγούστου).

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Απόστολος, Τόλης, Αποστόλης, Λάκης

Αποστολία, Λία, Αποστολίνα, Πολίνα, Λίνα *

Μελίτων, Μελίτωνας, Μελίτος, Μελίτης

Γερβάσιος, Γερβασία *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

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