Σοκ έχει προκαλέσει το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (29/6) στους καταρράκτες του Νυδρίου στη Λευκάδα, όταν αποκολλήθηκε βράχος και τραυμάτισε βαρύτατα μια ελληνοβρετανίδα τουρίστρια, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Η γυναίκα, ηλικίας 52 ετών, επισκεπτόταν το δημοφιλές μέρος μαζί με την παρέα της, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένας μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε και την χτύπησε στο κεφάλι. Το περιστατικό προκάλεσε πανικό στους υπόλοιπους επισκέπτες, οι οποίοι έσπευσαν να προστατευθούν, ενώ κάποιοι έτρεξαν αμέσως να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.
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Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να προσεγγίσουν την τραυματισμένη γυναίκα και να τη μεταφέρουν στο Νοσοκομείο Λευκάδας. Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της, προχωρώντας στη διασωλήνωσή της λόγω των σοβαρών κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων που υπέστη.
Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της, αποφασίστηκε η διακομιδή της σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ στην Αθήνα, ώστε να λάβει εξειδικευμένη νοσηλεία. Οι θεράποντες ιατροί χαρακτηρίζουν τις επόμενες ώρες ιδιαίτερα κρίσιμες για την πορεία της υγείας της.
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