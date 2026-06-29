Λευκάδα: Μάχη για τη ζωή της δίνει τουρίστρια - Βράχος έπεσε στο κεφάλι της

Μεταφέρεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στους καταρράκτες του Νυδρίου στη Λευκάδα, με θύμα μια 52χρονη ελληνοβρετανίδα τουρίστρια.
  • Ένας μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε και την χτύπησε στο κεφάλι, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς.
  • Η γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και έχει διασωληνωθεί λόγω κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων.
  • Μεταφέρθηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ στην Αθήνα για εξειδικευμένη νοσηλεία.
  • Οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες για την υγεία της.

Σοκ έχει προκαλέσει το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (29/6) στους καταρράκτες του Νυδρίου στη Λευκάδα, όταν αποκολλήθηκε βράχος και τραυμάτισε βαρύτατα μια ελληνοβρετανίδα τουρίστρια, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η γυναίκα, ηλικίας 52 ετών, επισκεπτόταν το δημοφιλές μέρος μαζί με την παρέα της, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένας μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε και την χτύπησε στο κεφάλι. Το περιστατικό προκάλεσε πανικό στους υπόλοιπους επισκέπτες, οι οποίοι έσπευσαν να προστατευθούν, ενώ κάποιοι έτρεξαν αμέσως να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Λευκάδα: 52χρονη σκοτώθηκε όταν χτυπήθηκε από μάτσα ιστιοφόρου στον αυχένα

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να προσεγγίσουν την τραυματισμένη γυναίκα και να τη μεταφέρουν στο Νοσοκομείο Λευκάδας. Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της, προχωρώντας στη διασωλήνωσή της λόγω των σοβαρών κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων που υπέστη.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της, αποφασίστηκε η διακομιδή της σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ στην Αθήνα, ώστε να λάβει εξειδικευμένη νοσηλεία. Οι θεράποντες ιατροί χαρακτηρίζουν τις επόμενες ώρες ιδιαίτερα κρίσιμες για την πορεία της υγείας της.

 

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