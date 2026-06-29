Λευκάδα: 52χρονη σκοτώθηκε όταν χτυπήθηκε από μάτσα ιστιοφόρου στον αυχένα

Η άτυχη Ιταλίδα είχε έρθει για διακοπές στην Ελλάδα

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Πηγή: φωτογραφία προϊόν ΑΙ
Λευκάδα: 52χρονη Ιταλίδα έχασε τη ζωή της όταν χτυπήθηκε από μάτσα ιστιοφόρου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 52χρονη Ιταλίδα τουρίστρια σκοτώθηκε στη Λευκάδα όταν χτυπήθηκε από τη μάτσα ιστιοφόρου.
  • Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου 27/6, ενώ η γυναίκα έκανε διακοπές με ιστιοπλοϊκό.
  • Η μάτσα, μεταλλικό αντικείμενο που συγκρατεί το πανί, χτύπησε τον αυχένα της γυναίκας υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.
  • Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
  • Στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι, πιθανώς υπεύθυνοι για την κίνηση του ιστιοφόρου.

Τουρίστρια από την Ιταλία, που έκανε διακοπές στη Λευκάδα με ιστιοπλοϊκό, έχασε τη ζωή της όταν χτυπήθηκε από τη μάτσα του σκάφους. 

Ειδικότερα, το μεσημέρι του Σαββάτου 27/6, το Λιμενικό δέχτηκε κλήση για τον τραυματισμό μιας 52χρονης γυναίκας ιταλικής καταγωγής, η οποία επέβαινε στο ιστιοπλοϊκό και χτυπήθηκε, τραυματίστηκε από τη μάτσα του ιστιοπλοϊκού.

Τύπος ιστιοφόρου στα νερά της Λευκάδας/ φωτογραφία ΑΙ

Τύπος ιστιοφόρου στα νερά της Λευκάδας/ φωτογραφία ΑΙ

Η μάτσα είναι ένα μεταλλικό αντικείμενο, το οποίο βρίσκεται κάθετα στο ιστίο και στην ουσία συγκρατεί το πανί και το βοηθάει στην καθοδήγησή του. Φαίνεται, πως υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το συγκεκριμένο κομμάτι του ιστιοπλοϊκού γύρισε και έπεσε με φόρα πάνω στον αυχένα της γυναίκας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής Κοινωνία Ώρα Mega.

Η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της και με το ιστιοπλοϊκό την έβγαλαν στην ακτή. Της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Λευκάδας. Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σημειώνεται πως εκείνη τη μέρα έπνεαν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή και πιθανόν να προκάλεσαν αυτή την απότομη κίνηση στο ιστίο. Η άτυχη γυναίκα έκανε διακοπές στο Ιόνιο μαζί με τον σύντροφό της και ένα ακόμη ζευγάρι. 
 

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