Τουρίστρια από την Ιταλία, που έκανε διακοπές στη Λευκάδα με ιστιοπλοϊκό, έχασε τη ζωή της όταν χτυπήθηκε από τη μάτσα του σκάφους.

Ειδικότερα, το μεσημέρι του Σαββάτου 27/6, το Λιμενικό δέχτηκε κλήση για τον τραυματισμό μιας 52χρονης γυναίκας ιταλικής καταγωγής, η οποία επέβαινε στο ιστιοπλοϊκό και χτυπήθηκε, τραυματίστηκε από τη μάτσα του ιστιοπλοϊκού.

Τύπος ιστιοφόρου στα νερά της Λευκάδας/ φωτογραφία ΑΙ

Η μάτσα είναι ένα μεταλλικό αντικείμενο, το οποίο βρίσκεται κάθετα στο ιστίο και στην ουσία συγκρατεί το πανί και το βοηθάει στην καθοδήγησή του. Φαίνεται, πως υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το συγκεκριμένο κομμάτι του ιστιοπλοϊκού γύρισε και έπεσε με φόρα πάνω στον αυχένα της γυναίκας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής Κοινωνία Ώρα Mega.

Η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της και με το ιστιοπλοϊκό την έβγαλαν στην ακτή. Της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Λευκάδας. Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σημειώνεται πως εκείνη τη μέρα έπνεαν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή και πιθανόν να προκάλεσαν αυτή την απότομη κίνηση στο ιστίο. Η άτυχη γυναίκα έκανε διακοπές στο Ιόνιο μαζί με τον σύντροφό της και ένα ακόμη ζευγάρι.

