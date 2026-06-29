Η Ιουλία Καλλιμάνη έχει αποδείξει πολλές φορές πως στις live εμφανίσεις της όλα μπορούν να συμβούν. Από αυθόρμητες στιγμές με το κοινό μέχρι απρόοπτα που γίνονται viral, η δημοφιλής τραγουδίστρια βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο της συζήτησης.

Αυτή τη φορά, ένα απρόσμενο περιστατικό εκτυλίχθηκε πάνω στην πίστα, όταν ένας θαμώνας θέλησε να της εκφράσει τον θαυμασμό του με έναν μάλλον ασυνήθιστο τρόπο. Συγκεκριμένα, επιχείρησε να της προσφέρει φιλοδώρημα ύψους 100 ευρώ την ώρα που εκείνη τραγουδούσε.

Η αντίδραση της Ιουλίας Καλλιμάνη ήταν άμεση. Μόλις αντιλήφθηκε την κίνηση του θαυμαστή της, σταμάτησε και, εμφανώς αμήχανη αλλά πάντα με το χαρακτηριστικό της χιούμορ, αρνήθηκε να πάρει τα χρήματα μπροστά σε όλους.

«Τι είναι αυτό; Είσαι τρελός ρε; Δεν παίρνω εγώ τέτοια πουρμπουάρ. Το έχουμε γράψει και σε βίντεο, ωραίο βίντεο. Θα γίνει viral», ακούγεται να λέει η τραγουδίστρια, προκαλώντας γέλια και χειροκροτήματα από τους θαμώνες.

Το στιγμιότυπο δεν άργησε να κάνει τον γύρο των social media, με τους χρήστες να σχολιάζουν θετικά την αντίδρασή της και το γεγονός ότι αρνήθηκε ευγενικά να δεχτεί τα χρήματα, επιλέγοντας να κρατήσει το κλίμα ανάλαφρο.

Η Ιουλία Καλλιμάνη είναι ιδιαίτερα αγαπητή για την άμεση επικοινωνία που έχει με το κοινό της κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών της. Δεν είναι λίγες οι φορές που ανεβαίνουν viral βίντεο από τα live της, είτε για αυθόρμητους διαλόγους με θαμώνες είτε για απρόοπτα που συμβαίνουν πάνω στη σκηνή και κερδίζουν χιλιάδες προβολές στο TikTok και το Instagram.