Προφυλακίστηκε σήμερα (29/6) μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα.

Καλλιθέα: Στον Εισαγγελέα οι συλληφθέντες - Αντικρουόμενες οι καταθέσεις τους

Λίγο μετά τις 9 το πρωι έφτασαν στα δικαστήρια οι συλληφθέντες για την φονική συμπλοκή με θύμα ένα παιδί μόλις 15 ετώ. Ανάμεσά τους και ο 17χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος.

Οι καταθέσεις των εμπλεκομένων για τα κίνητρα της φονικής συμπλοκής ήταν αντικρουόμενες. Άλλοι μίλησαν για τυχαία συνάντηση και άλλοι για αντίποινα από παλαιότερη συμπλοκη και άλλα για προσωπικές διαφορές.

Καλλιθέα: «Η συμπλοκή έγινε μπροστά στα μάτια μου»

«Είδα το θύμα να καταδιώκει τον 17χρονο. Άρχισα να πηγαίνω προς το μέρος του για να αποφευχθεί η συμπλοκή, πηγαίνοντας προς το μέρος του 15χρονου και του 17χρονου είδα το θύμα να κρατάει μαχαίρι. Ειδα μπροστά στα μάτια μου τη συμπλοκή, εγώ κάλεσα την αστυνομία και το ΕΚΑΒ», ισχυρίστηκε ο 18χρονος αυτόπτης μάρτυρας - φίλος δράστη.

Η αστυνομια αποδίδει τη συμπλοκή σε συνδυασμό οπαδικών κινήτρων και προσωπικών διαφορών, με τους εμπλεκόμενους να προσπαθούν να υποτιμήσουν το οπαδικό κίνητρο ώστε να αποφύγουν τις επιβαρυντικές διατάξεις περί αθλητικής βίας.

Καλλιθέα: «Φώναζα στο θύμα πως ο δράστης έχει μαχαίρι»

Για τη θανατηφόρα επίθεση ταυτοποιήθηκαν συνολικά 17 εμπλεκόμενα άτομα. Κατηγορούνται επίσης 18 γονείς ανηλίκων για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας.

«Το θύμα χτύπησε το δράστη και στην συνέχεια ο δράστης έφυγε, αρχίζει να τον καταδιώκει το θύμα, και γω του φώναζα ότι έχει μαχαίρι να γυρίσει πίσω. Το θύμα τον πρόλαβε στα 5 μέτρα. Βλέπω το θύμα να πέφτει κάτω μέσα στα αίματα και άρχισα να καλώ σε βοήθεια», πρόσθεσε ο 18χρονος αυτόπτης μάρτυρας - φίλος δράστη.