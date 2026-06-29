Απολογούνται σήμερα οι επτά συλληφθέντες για τον θάνατο του 15χρονου στην Καλλιθέα/ ΕΡΤ

Απολογούνται σήμερα οι επτά συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Το αγόρι έπεσε νεκρό από μαχαιριά στον θώρακα, μετά από συμπλοκή νεαρών, το βράδυ της 24ης Ιουνίου.

Τα κίνητρα της συμπλοκής φαίνεται να αποδίδονται σε οπαδικές αλλά και προσωπικές διαφορές μεταξύ των νεαρών, όπως προέκυψε από την αυτοψία στο σημείο και την προανάκριση.

Αναμένεται να δούμε τι θα υποστηρίξουν στις απολογίες τους οι νεαροί, καθώς στις καταθέσεις τους ο καθένας επικαλούταν μια διαφορετική ιστορία. «Άλλοι αναφέρθηκαν σε μια διαμάχη που έχει να κάνει μεταξύ δύο αγοριών για ένα κορίτσι, άλλοι σε μια διαμάχη, άλλοι σε μια συμπλοκή η οποία ήταν εντελώς τυχαία και απρογραμμάτιστη», σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί τους εντόπισαν να φορούν τις φανέλες με τα λογότυπα ομάδων, ανάποδα ώστε να φαίνονται σαν απλές μπλούζες.

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Το επικρατέστερο σενάριο, βάσει των καταθέσεων τους, είναι να επιχειρήσουν να περιγράψουν το περιστατικό ως μια αυθόρμητη τυχαία συμπλοκή, που δεν ήταν προσχεδιασμένη. Επίσης, ότι δε γνώριζαν πως κάποιος έφερε μαχαίρι και ότι οι ίδιοι, ο καθένας τους ξεχωριστά, δε συμμετείχαν στη θανατηφόρα συμπλοκή. Παράλληλα, αναμένεται να επιμείνουν στο γεγονός ότι επικράτησε πανικός στην περιοχή και λόγω του πλήθους των ατόμων που ενεπλάκησαν στο περιστατικό δεν είχαν επίγνωση του τι γινόταν, αλλά και ότι έσπευσαν να βοηθήσουν.

Πάντως, οι Αρχές θεωρούν την υπόθεση «δεμένη» βάσει του προανακριτικού υλικού που συνέλεξαν οι αστυνομικοί.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή, στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου που προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο 17χρονος που ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τον 15χρονο είπε ότι το μαχαίρι βρισκόταν αρχικά στα χέρια του 15χρονου θύματος και κατά τη διάρκεια της συμπλοκής το άρπαξε και τον τραυμάτισε χωρίς πρόθεση να του αφαιρέσει τη ζωή, αλλά μόνο για να τον ακινητοποιήσει.